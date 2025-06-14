Почему кот не спит в кровати — причины изменения поведения домашнего любимца

Кошка, которая спит в коробке. Фото: Freepik

Если вы заметили, что ваш кот или кошка спит где-нибудь, но только не в уютной кровати, это может свидетельствовать об определенных проблемах со здоровьем вашего любимца. Узнайте, почему ваше животное выбирает другое место для сна и в каких случаях это может указывать на неприятности.

Об этом рассказывает специалист по кошачьему поведению Аманда Кэмпион на своем канале в TikTok.

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Почему коты спят в разных местах

По словам эксперта, домашние любимцы выбирают место для сна по нескольким показателям. Такими факторами являются:

Высота — котики любят находиться высоко над землей, ведь так они чувствуют себя в безопасности и лучше все видят сверху

Тепло — пушистики просто обожают теплые и уютные места, где им будет комфортно, в частности, спать

Безопасность и уют — домашние животные, которые спят, например, в коробках, раковинах или туннелях, чувствуют себя защищенными в своего рода "тайнике"

Знакомые ароматы — если ваш котик спит на вашей одежде или даже на обуви, он чувствует знакомый запах, который его успокаивает и дарит ощущение безопасности

Кот, который лежит в коробке. Фото: Pixabay

Когда стоит насторожиться из-за сна котика

Если ваш кот или кошка начинают резко выбирать новые места для сна, это может свидетельствовать об определенных проблемах. Такое изменение поведения вашего домашнего любимца может быть "красным флажком" тогда, когда ваш котик:

Меняет свое настроение или плохо себя чувствует — возможно питомец не чувствует себя в безопасности в привычных местах, а также испытывает определенный стресс

Имеет скрытые проблемы с самочувствием — возможно у вашего домашнего животного ухудшилось состояние здоровья, поэтому оно начинает искать другие места для сна

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