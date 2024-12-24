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Вони люблять "потеревеніти" — найбалакучіші породи котів

24 грудня 2024 22:32
Христина Кучугурна - Редактор
Які породи котів найбалакучіші — рейтинг
Кішка, яка нявкає на камеру. Фото: Alamy
Христина Кучугурна - Редактор

Домашні улюбленці — це завжди світло, щастя і насолода для вух вдома, але існують породи, які люблять "розмовляти" зі своїми господарями. Дізнайтеся про ТОП-5 порід кішок, які не люблять мовчати і часто нявкають вдома.

Про це розповідає Scotsman.

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"Найбалакучіші" породи кішок

Бірманська кішка

Ця порода котів посіла перше місце в рейтингу тварин, які люблять нявкати. Коти цієї породи вміють знаходити спільну мову з людьми і люблять з ними "розмовляти". До того ж бірманським кішкам не потрібен особливий догляд.

Бирманская кошка
Порода бірманська кішка. Фото: Pinterest

Сіамська кішка

Котів цієї породи вважають одними з найгучніших у світі, адже вони завжди "розмовляють" зі своїми господарями, а тому загубити їх буде не просто. Сіамські кішки чудово ладнають з людьми, мають гарний розум і рідко мовчать цілий день.

Сиамская кошка
Сіамська кішка на столі. Фото: Freepik

Американський бобтейл

Кішки цієї породи також вважаються "балакучими", а ще їхній характер схожий на характер собак. Американські бобтейли дуже добрі та впевнені в собі, а ще мають спортивне тіло, через що, власне, вони також схожі на собак. 

Американский бобтейл
Кішка породи американський бобтейл. Фото: Pinterest

Турецький ван

Ця порода котів посіла четверте місце в рейтингу кішок, які люблять нявкати вдома. Причому, турецького вана вважають не тільки балакучою, а й доволі люблячою твариною. Ці домашні улюбленці люблять нібито обійматися і лежати на ногах.

Турецкий ван
Кішка породи турецький ван. Фото: Pinterest

Японський бобтейл

Це одна з найстаріших порід, яка посіла п’яте місце в рейтингу найбалакучіших. Представники цієї породи вважаються дуже товариськими. Більш того, тривалість їхнього життєвого шляху становить 15-18 років, тому японські бобтейли вважаються справжніми довгожителями.

Японский бобтейл
Порода кішок японський бобтейл. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які породи котів вважаються більш відданими, ніж собаки. 

Раніше ми розповідали про те, які коти вважаються найбільшими серед усіх. 

Також ми повідомляли про те, які породи котів вважаються найдорожчими серед усіх.

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