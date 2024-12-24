Які породи котів найбалакучіші — рейтинг

Кішка, яка нявкає на камеру. Фото: Alamy

Домашні улюбленці — це завжди світло, щастя і насолода для вух вдома, але існують породи, які люблять "розмовляти" зі своїми господарями. Дізнайтеся про ТОП-5 порід кішок, які не люблять мовчати і часто нявкають вдома.

Про це розповідає Scotsman.

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Бірманська кішка

Ця порода котів посіла перше місце в рейтингу тварин, які люблять нявкати. Коти цієї породи вміють знаходити спільну мову з людьми і люблять з ними "розмовляти". До того ж бірманським кішкам не потрібен особливий догляд.

Порода бірманська кішка. Фото: Pinterest

Сіамська кішка

Котів цієї породи вважають одними з найгучніших у світі, адже вони завжди "розмовляють" зі своїми господарями, а тому загубити їх буде не просто. Сіамські кішки чудово ладнають з людьми, мають гарний розум і рідко мовчать цілий день.

Сіамська кішка на столі. Фото: Freepik

Американський бобтейл

Кішки цієї породи також вважаються "балакучими", а ще їхній характер схожий на характер собак. Американські бобтейли дуже добрі та впевнені в собі, а ще мають спортивне тіло, через що, власне, вони також схожі на собак.

Кішка породи американський бобтейл. Фото: Pinterest

Турецький ван

Ця порода котів посіла четверте місце в рейтингу кішок, які люблять нявкати вдома. Причому, турецького вана вважають не тільки балакучою, а й доволі люблячою твариною. Ці домашні улюбленці люблять нібито обійматися і лежати на ногах.

Кішка породи турецький ван. Фото: Pinterest

Японський бобтейл

Це одна з найстаріших порід, яка посіла п’яте місце в рейтингу найбалакучіших. Представники цієї породи вважаються дуже товариськими. Більш того, тривалість їхнього життєвого шляху становить 15-18 років, тому японські бобтейли вважаються справжніми довгожителями.

Порода кішок японський бобтейл. Фото: Pinterest

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