Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Они любят "пообщаться" — самые болтливые породы кошек arrow

Они любят "пообщаться" — самые болтливые породы кошек

24 декабря 2024 22:32
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие породы котов самые болтливые — рейтинг
Кошка, мяукающая на камеру. Фото: Alamy
Кристина Кучугурная - Редактор

Домашние любимцы — это всегда свет, счастье и наслаждение для ушей дома, но существуют породы, которые любят "разговаривать" со своими хозяевами. Узнайте о ТОП-5 пород кошек, которые не любят молчать и часто мяукают дома.

Об этом рассказывает Scotsman.

Читайте также:

Самые "болтливые" породы кошек

Бирманская кошка

Эта порода кошек заняла первое место в рейтинге животных, которые любят мяукать. Коты этой породы умеют находить общий язык с людьми и любят с ними "разговаривать". К тому же бирманским кошкам не нужен особый уход.

Бирманская кошка
Порода бирманская кошка. Фото: Pinterest

Сиамская кошка

Кошек этой породы считают одними из самых громких в мире, ведь они всегда "разговаривают" со своими хозяевами, а потому потерять их будет не просто. Сиамские кошки прекрасно ладят с людьми, обладают хорошим умом и редко молчат целый день.

Сиамская кошка
Сиамская кошка на столе. Фото: Freepik

Американский бобтейл

Кошки этой породы также считаются "болтливыми", а еще их характер похож на характер собак. Американские бобтейлы очень хорошие и уверенные в себе, а еще имеют спортивное тело, поэтому, собственно, они также похожи на собак.

Американский бобтейл
Кошка породы американский бобтейл. Фото: Pinterest

Турецкий ван

Эта порода кошек заняла четвертое место в рейтинге кошек, которые любят мяукать дома. Причем, турецкого вана считают не только болтливым, но и довольно любящим животным. Эти домашние питомцы любят якобы обниматься и лежать на ногах.

Турецкий ван
Кошка породы турецкий ван. Фото: Pinterest

Японский бобтейл

Это одна из самых старых пород, которая заняла пятое место в рейтинге самых болтливых. Представители этой породы считаются очень общительными. Более того, их жизненный путь составляет 15-18 лет, поэтому японские бобтейлы считаются настоящими долгожителями.

Японский бобтейл
Породы кошек японский бобтейл. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие породы кошек считаются более преданными, чем собаки.

Раньше мы рассказывали о том, какие коты считаются самыми большими среди всех.

Также мы сообщали о том, какие породы кошек считаются самыми дорогими из всех.

рейтинг животные домашние питомцы коты породы котов

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:03 Убытки на 139 млн грн — разыскивают экс-главу Киевметрополитена

Срочная новость

00:01 В Киеве прогремели взрывы — что известно об обстреле

24 декабря 2024

23:59 Немецкий производитель логотипов Mercedes обанкротился — причины

Срочная новость

23:47 В Киеве и ряде областей объявили тревогу — какая опасность

23:45 Следует ли ждать окончания войны в 2025 году — Тарас Чмут ответил

23:42 ИИ показал, каким мог бы быть Чернобыль без катастрофы на АЭС

Срочная новость

23:36 В Киевской области раздаются взрывы — подробности атаки

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:30 Какие украинские слова трудно произносить россиянам — объяснение

23:03 ВУЗ отчислил курсанта и потребовал 250 тысяч — что решил суд

22:47 Вывезенный в РФ подросток покончил с собой — начато расследование

00:03 Убытки на 139 млн грн — разыскивают экс-главу Киевметрополитена

Срочная новость

00:01 В Киеве прогремели взрывы — что известно об обстреле

24 декабря 2024

23:59 Немецкий производитель логотипов Mercedes обанкротился — причины

Срочная новость

23:47 В Киеве и ряде областей объявили тревогу — какая опасность

23:45 Следует ли ждать окончания войны в 2025 году — Тарас Чмут ответил

23:42 ИИ показал, каким мог бы быть Чернобыль без катастрофы на АЭС

Срочная новость

23:36 В Киевской области раздаются взрывы — подробности атаки

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:30 Какие украинские слова трудно произносить россиянам — объяснение

23:03 ВУЗ отчислил курсанта и потребовал 250 тысяч — что решил суд

22:47 Вывезенный в РФ подросток покончил с собой — начато расследование

Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

Text

21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

Text

13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

Text

13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Text

10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

Text

09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

Text

08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Text

01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине