Какие породы котов самые болтливые — рейтинг

Кошка, мяукающая на камеру. Фото: Alamy

Домашние любимцы — это всегда свет, счастье и наслаждение для ушей дома, но существуют породы, которые любят "разговаривать" со своими хозяевами. Узнайте о ТОП-5 пород кошек, которые не любят молчать и часто мяукают дома.

Об этом рассказывает Scotsman.

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Бирманская кошка

Эта порода кошек заняла первое место в рейтинге животных, которые любят мяукать. Коты этой породы умеют находить общий язык с людьми и любят с ними "разговаривать". К тому же бирманским кошкам не нужен особый уход.

Порода бирманская кошка. Фото: Pinterest

Сиамская кошка

Кошек этой породы считают одними из самых громких в мире, ведь они всегда "разговаривают" со своими хозяевами, а потому потерять их будет не просто. Сиамские кошки прекрасно ладят с людьми, обладают хорошим умом и редко молчат целый день.

Сиамская кошка на столе. Фото: Freepik

Американский бобтейл

Кошки этой породы также считаются "болтливыми", а еще их характер похож на характер собак. Американские бобтейлы очень хорошие и уверенные в себе, а еще имеют спортивное тело, поэтому, собственно, они также похожи на собак.

Кошка породы американский бобтейл. Фото: Pinterest

Турецкий ван

Эта порода кошек заняла четвертое место в рейтинге кошек, которые любят мяукать дома. Причем, турецкого вана считают не только болтливым, но и довольно любящим животным. Эти домашние питомцы любят якобы обниматься и лежать на ногах.

Кошка породы турецкий ван. Фото: Pinterest

Японский бобтейл

Это одна из самых старых пород, которая заняла пятое место в рейтинге самых болтливых. Представители этой породы считаются очень общительными. Более того, их жизненный путь составляет 15-18 лет, поэтому японские бобтейлы считаются настоящими долгожителями.

Породы кошек японский бобтейл. Фото: Pinterest

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