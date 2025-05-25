Чому кіт не хоче їсти — причини і як виправити цю проблему

Кіт, який лежить навпроти миски із сухим кормом. Фото: Great Pet Care

Багато власників котів напевно зіштовхувалися з такою ситуацію, коли насипаєш улюбленцю смачну їжу в миску, а він дивиться і йде геть від тарілок. Консультантка з поведінки тварин Адрієнн Фаррічеллі пояснила, чому домашній улюбленець так робить.

Про це розповідає PetHelpFul.

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Чому коти відмовляються їсти

У дикій природі коти постійно полюють, проводячи більшу частину свого життя по засідках. Саме тому ці тварини їдять маленькими порціями, але часто. Домашні коти тому і роблять те ж саме, зберігши цю звичку харчуватися таким способом. А коли власники "не вгадують" з кількістю їжі, це може погано вплинути на організм котика.

Якщо ви даєте своєму улюбленцю багато різної їжі, він може збільшитися у вазі, а якщо його раціон харчування надто одноманітний і нудний, він починає "перебирати харчами".

Котик, який дивиться на миску. Фото: Formatik

Як правильно годувати котів

Адрієнн Фаррічеллі каже, що в меню улюбленця варто додавати більше м’яса, адже для котів воно є значно важливішим, ніж для собак. До того ж, коти бояться вживати незнайому для них їжу, тому привчати їх можна до нового, але робити це потрібно не різко, а поступово.

Також певна їжа може асоціюватися у вашого улюбленця з якоюсь стресовою ситуацією. Наприклад, ви давали коту новий корм у переносці, а потім везли його в машині чи йшли до ветеринара. У такому випадку він більше може не їсти цю їжу. Справа в тому, що в голові котика відклався той факт, чим минулого разу закінчилося годування.

Щоб виправити цю ситуацію, уникайте вищеперерахованих дій і годуйте свого котика смачною їжею.

Два кота біля миски з кормом. Фото: Formatik

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