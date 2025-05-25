Почему кот не хочет кушать — причины и как исправить эту проблему

Кот, который лежит напротив миски с сухим кормом. Фото: Great Pet Care

Многие владельцы кошек наверняка сталкивались с такой ситуацию, когда насыпаешь питомцу вкусную еду в миску, а он смотрит и уходит прочь от тарелок. Консультант по поведению животных Адриенн Фарричелли объяснила, почему домашний любимец так делает.

Об этом рассказывает PetHelpFul.

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Почему коты отказываются есть

В дикой природе коты постоянно охотятся, проводя большую часть своей жизни в засадах. Именно поэтому эти животные едят маленькими порциями, но часто. Домашние коты поэтому и делают то же самое, сохранив эту привычку питаться таким способом. А когда владельцы "не угадывают" с количеством пищи, это может плохо повлиять на организм котика.

Если вы даете своему питомцу много разной еды, он может увеличиться в весе, а если его рацион питания слишком однообразен и скучен, он начинает "перебирать продуктами".

Котик, который смотрит на миску. Фото: Formatik

Как правильно кормить котов

Адриенн Фарричелли говорит, что в меню любимца стоит добавлять больше мяса, ведь для котов оно значительно важнее, чем для собак. К тому же, коты боятся употреблять незнакомую для них пищу, поэтому приучать их можно к новому, но делать это нужно не резко, а постепенно.

Также определенная еда может ассоциироваться у вашего питомца с какой-то стрессовой ситуацией. Например, вы давали коту новый корм в переноске, а потом везли его в машине или шли к ветеринару. В таком случае он больше может не есть эту пищу. Дело в том, что в голове котика отложился тот факт, чем в прошлый раз закончилось кормление.

Чтобы исправить эту ситуацию, избегайте вышеперечисленных действий и кормите своего котика вкусной едой.

Два кота возле миски с кормом. Фото: Formatik

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