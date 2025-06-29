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Головна Дім Так котик перед вами вибачається — яка поведінка про це говорить

Так котик перед вами вибачається — яка поведінка про це говорить

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 16:54
Як коти вибачаються перед господарями — яка поведінка говорить про це
Кіт, який третьcя біля ніг людини. Фото: Freepik

Люблячі власники котиків знають, що це справжня грація і незалежність, але, на диво, ці тварини вміють просити пробачення. Ми розповідаємо, як ці домашні улюбленці вміють "вибачатися" перед господарями і які ознаки того, що пухнастик "визнає свою провину".

Новини.LIVE розповідає більше про це.

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Багато людей вважає, що коти ніколи і ні за що не відчувають провину, адже вони, за природою, звикли робити все те, що хочуть вони самі. Проте господарі, образивши улюбленця, одразу намагаються загладити конфлікт — можливо, ніжним торканням, а можливо, і різними смаколиками.

Ви будете здивовані, але є певні ознаки, за якими можна помітити, що котик перед вами вибачається. Дізнайтеся, яка поведінка домашнього улюбленця свідчить про його вибачення.

Кот
Кіт, який лежить на жінці. Фото: Freepik

Як коти просять вибачення

Якщо ваш котик бачить, що ви починаєте гніватися, він починає робити певні кроки до примирення. Домашній улюбленець просить пробачення таким чином:

  • Обережно підходить до вас, пильно вдивляючись в очі.
  • Треться біля ніг або мордочкою біля обличчя, муркотить, обіймає хвостиком чи облизує.
  • Змінює свою поведінку, тобто, стає вже не таким активним і спостерігає за вашою реакцією.
  • Лягає на спину так, щоб шия залишалася відкритою, щоб показати свою довіру.

Навіть коли ви бачите, що ваш домашній улюбленець сидить осторонь і уважно дивиться на вас, а потім підходить тертися чи залазить на руки, — це також "жест". Отже, хоч котики і не визнають провину так, як це роблять люди, проте вони вміють відновлювати гармонію у стосунках зі своїми господарями. 

Женщина с котом
Молода жінка з котом породи сфінкс. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, чому кіт відмовляється їсти і як правильно годувати улюбленця.

Раніше ми розповідали про те, які породи котів вважаються найбалакучішими серед усіх. 

Також ми повідомляли про те, які речі важливо знати про вологий корм для котів.

тварини психологія домашні тварини коти поведінка
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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