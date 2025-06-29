Як коти вибачаються перед господарями — яка поведінка говорить про це

Кіт, який третьcя біля ніг людини. Фото: Freepik

Люблячі власники котиків знають, що це справжня грація і незалежність, але, на диво, ці тварини вміють просити пробачення. Ми розповідаємо, як ці домашні улюбленці вміють "вибачатися" перед господарями і які ознаки того, що пухнастик "визнає свою провину".

Новини.LIVE розповідає більше про це.

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Багато людей вважає, що коти ніколи і ні за що не відчувають провину, адже вони, за природою, звикли робити все те, що хочуть вони самі. Проте господарі, образивши улюбленця, одразу намагаються загладити конфлікт — можливо, ніжним торканням, а можливо, і різними смаколиками.

Ви будете здивовані, але є певні ознаки, за якими можна помітити, що котик перед вами вибачається. Дізнайтеся, яка поведінка домашнього улюбленця свідчить про його вибачення.

Кіт, який лежить на жінці. Фото: Freepik

Як коти просять вибачення

Якщо ваш котик бачить, що ви починаєте гніватися, він починає робити певні кроки до примирення. Домашній улюбленець просить пробачення таким чином:

Обережно підходить до вас, пильно вдивляючись в очі.

Треться біля ніг або мордочкою біля обличчя, муркотить, обіймає хвостиком чи облизує.

Змінює свою поведінку, тобто, стає вже не таким активним і спостерігає за вашою реакцією.

Лягає на спину так, щоб шия залишалася відкритою, щоб показати свою довіру.

Навіть коли ви бачите, що ваш домашній улюбленець сидить осторонь і уважно дивиться на вас, а потім підходить тертися чи залазить на руки, — це також "жест". Отже, хоч котики і не визнають провину так, як це роблять люди, проте вони вміють відновлювати гармонію у стосунках зі своїми господарями.

Молода жінка з котом породи сфінкс. Фото: Freepik

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