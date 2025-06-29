Как коты извиняются перед хозяевами — какое поведение говорит об этом

Так котик перед вами извиняется — какое поведение об этом говорит
Любящие владельцы котиков знают, что это настоящая грация и независимость, но, на удивление, эти животные умеют просить прощения. Мы рассказываем, как эти домашние любимцы умеют "извиняться" перед хозяевами и какие признаки на то, что пушистик "признает свою вину".
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Многие люди считают, что коты никогда и ни за что не чувствуют вину, ведь они, по природе, привыкли делать все то, что хотят они сами. Однако хозяева, обидев любимца, сразу пытаются загладить конфликт — возможно, нежным касанием, а возможно, и разными вкусностями.
Вы будете удивлены, но есть определенные признаки, по которым можно заметить, что котик перед вами извиняется. Узнайте, какое поведение домашнего любимца свидетельствует о его извинениях.
Как коты просят прощения
Если ваш котик видит, что вы начинаете злиться, он начинает делать определенные шаги к примирению. Так, домашний любимец просит прощения следующим образом:
- Осторожно подходит к вам, пристально вглядываясь в глаза.
- Трется у ног или мордочкой у лица, мурлычет, обнимает хвостиком или облизывает.
- Меняет свое поведение, то есть, становится уже не таким активным и наблюдает за вашей реакцией.
- Ложится на спину так, чтобы шея оставалась открытой, чтобы показать свое доверие.
Даже когда вы видите, что ваш домашний любимец сидит в стороне и внимательно смотрит на вас, а потом подходит тереться или залезает на руки, — это тоже "жест". Поэтому хоть котики и не признают вину так, как это делают люди, однако они умеют восстанавливать гармонию в отношениях со своими хозяевами.
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