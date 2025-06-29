Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом Так котик перед вами извиняется — какое поведение об этом говорит

Так котик перед вами извиняется — какое поведение об этом говорит

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 16:54
Как коты извиняются перед хозяевами — какое поведение говорит об этом
Кот, который трется у ног человека. Фото: Freepik

Любящие владельцы котиков знают, что это настоящая грация и независимость, но, на удивление, эти животные умеют просить прощения. Мы рассказываем, как эти домашние любимцы умеют "извиняться" перед хозяевами и какие признаки на то, что пушистик "признает свою вину".

Новини.LIVE рассказывает больше об этом.

Реклама
Читайте также:

Многие люди считают, что коты никогда и ни за что не чувствуют вину, ведь они, по природе, привыкли делать все то, что хотят они сами. Однако хозяева, обидев любимца, сразу пытаются загладить конфликт — возможно, нежным касанием, а возможно, и разными вкусностями.

Вы будете удивлены, но есть определенные признаки, по которым можно заметить, что котик перед вами извиняется. Узнайте, какое поведение домашнего любимца свидетельствует о его извинениях.

Кот
Кот, который лежит на женщине. Фото: Freepik

Как коты просят прощения

Если ваш котик видит, что вы начинаете злиться, он начинает делать определенные шаги к примирению. Так, домашний любимец просит прощения следующим образом:

  • Осторожно подходит к вам, пристально вглядываясь в глаза.
  • Трется у ног или мордочкой у лица, мурлычет, обнимает хвостиком или облизывает.
  • Меняет свое поведение, то есть, становится уже не таким активным и наблюдает за вашей реакцией.
  • Ложится на спину так, чтобы шея оставалась открытой, чтобы показать свое доверие.

Даже когда вы видите, что ваш домашний любимец сидит в стороне и внимательно смотрит на вас, а потом подходит тереться или залезает на руки, — это тоже "жест". Поэтому хоть котики и не признают вину так, как это делают люди, однако они умеют восстанавливать гармонию в отношениях со своими хозяевами.

Женщина с котом
Молодая женщина с котом породы сфинкс. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, почему кот отказывается есть и как правильно кормить любимца.

Ранее мы рассказывали о том, какие породы котов считаются самыми разговорчивыми среди всех.

Также мы сообщали о том, какие вещи важно знать о влажном корме для кошек.

животные психология домашние питомцы коты поведение
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации