Як відлякати котів від туалету на городі та в саду — гуманні методи, поради дачникам

Рудо-біла кішка, яка сидить на грядках з полуницею. Фото: Freepik

Інколи, оглядаючи свої грядки на городі чи ділянку в саду, деякі дачники помічають неприємний "сюрприз" від сусідського кота, який може зіпсувати настрій. Досвідчені дачники розповіли, як можна ефективно і, водночас, безпечно для рослин відучити тварину від туалету на ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Природні відлякувачі

Нюх котів у 14 разів сильніший, ніж у людини, тому це може зіграти вам на руку. Щоб відучити котів "ходити" на вашу ділянку, скористайтеся такими засобами, як:

Шкірки цитрусових — розкладіть ароматні цитрусові шкірки навколо грядок і кожні три-чотири дні оновлюйте їх, щоб вони не втрачали аромату

Ефірні олії — змішайте між собою десять крапель ефірної олії лаванди, евкаліпта або м’яти і 500 мілілітрів води, а потім обприскайте землю з пульверизатори і робіть це один раз на тиждень

Кавова гуща — розсипте використану гущу з кави на ваші грядки, адже коти не люблять її аромат і текстуру

Рудий кіт на городі. Фото: Daily Express

Фізичні бар’єри

Можете встановити на своїй ділянці такі бар’єри, як:

Сітка або агроволокно — накрийте грядки садовою сіткою, яка має маленькі дірочки, щоб коти не могли копати

Гілки і шишки — розкладіть шишки сосни чи бамбукові палички між рослинами, щоб коти не наблизилися до таких грядок

Камені чи мульча — вкрийте землю великим камінням, галькою чи грубою корою, щоб котам було важко дістатися цих місць

Рослини-відлякувачі

Щоб відлякати котів, можете просто посадити на своїй ділянці рослини, аромат яких вони не переносять. Це може бути:

Лаванда

Розмарин

Котяча м’ята

Кіт, який сидить у траві. Фото: Pexels

Технологічні речі

Ви будете здивовані, але сучасні гаджети можуть допомогти вам відлякати котів від своєї ділянки. Це можуть бути:

Ультразвукові відлякувачі — встановіть їх у саду, направивши на проблемні місця

Спринклери з датчиком руху — поставте їх на ділянці, щоб з наближенням кота вони обприскували його водою

Альтернативні варіанти

Щоб безпечно відлякати котів від грядок, можете створити для них альтернативи. Ними можуть стати:

Окремий куточок для кота

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