Как отпугнуть котов от туалета на огороде и в саду — гуманные методы, советы дачникам

Как отучить котов от туалета в саду и на огороде — советы
Иногда, осматривая свои грядки на огороде или участок в саду, некоторые дачники замечают неприятный "сюрприз" от соседского кота, который может испортить настроение. Опытные дачники рассказали, как можно эффективно и, в то же время, безопасно для растений отучить животное от туалета на участке.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как сделать так, чтобы коты не ходили в туалет на огороде и в саду
Природные отпугиватели
Обоняние котов в 14 раз сильнее, чем у человека, поэтому это может сыграть вам на руку. Чтобы отучить котов "ходить" на ваш участок, воспользуйтесь такими средствами, как:
- Кожуры цитрусовых — разложите ароматные цитрусовые кожуры вокруг грядок и каждые три-четыре дня обновляйте их, чтобы они не теряли аромата
- Эфирные масла — смешайте между собой десять капель эфирного масла лаванды, эвкалипта или мяты и 500 миллилитров воды, а затем опрыскайте землю из пульверизатора и делайте это один раз в неделю
- Кофейная гуща — рассыпьте использованную гущу с кофе на ваши грядки, ведь коты не любят ее аромат и текстуру
Физические барьеры
Можете установить на своем участке такие барьеры, как:
- Сетка или агроволокно — накройте грядки садовой сеткой, которая имеет маленькие дырочки, чтобы коты не могли копать
- Ветки и шишки — разложите шишки сосны или бамбуковые палочки между растениями, чтобы коты не приблизились к таким грядкам
- Камни или мульча — укройте землю большими камнями, галькой или грубой корой, чтобы котам было трудно добраться до этих мест
Растения-отпугиватели
Чтобы отпугнуть котов, можете просто посадить на своем участке растения, аромат которых они не переносят. Это может быть:
- Лаванда
- Розмарин
- Кошачья мята
Технологические вещи
Вы будете удивлены, но современные гаджеты могут помочь вам отпугнуть котов от своего участка. Это могут быть:
- Ультразвуковые отпугиватели — установите их в саду, направив на проблемные места
- Спринклеры с датчиком движения — поставьте их на участке, чтобы с приближением кота они опрыскивали его водой
Альтернативные варианты
Чтобы безопасно отпугнуть котов от грядок, можете создать для них альтернативы. Ими могут стать:
- Отдельный уголок для кота
- Лоток на улице
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