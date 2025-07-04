Как отпугнуть котов от туалета на огороде и в саду — гуманные методы, советы дачникам

Рыже-белая кошка, которая сидит на грядках с клубникой. Фото: Freepik

Иногда, осматривая свои грядки на огороде или участок в саду, некоторые дачники замечают неприятный "сюрприз" от соседского кота, который может испортить настроение. Опытные дачники рассказали, как можно эффективно и, в то же время, безопасно для растений отучить животное от туалета на участке.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Природные отпугиватели

Обоняние котов в 14 раз сильнее, чем у человека, поэтому это может сыграть вам на руку. Чтобы отучить котов "ходить" на ваш участок, воспользуйтесь такими средствами, как:

Кожуры цитрусовых — разложите ароматные цитрусовые кожуры вокруг грядок и каждые три-четыре дня обновляйте их, чтобы они не теряли аромата

Эфирные масла — смешайте между собой десять капель эфирного масла лаванды, эвкалипта или мяты и 500 миллилитров воды, а затем опрыскайте землю из пульверизатора и делайте это один раз в неделю

Кофейная гуща — рассыпьте использованную гущу с кофе на ваши грядки, ведь коты не любят ее аромат и текстуру

Рыжий кот на огороде. Фото: Daily Express

Физические барьеры

Можете установить на своем участке такие барьеры, как:

Сетка или агроволокно — накройте грядки садовой сеткой, которая имеет маленькие дырочки, чтобы коты не могли копать

Ветки и шишки — разложите шишки сосны или бамбуковые палочки между растениями, чтобы коты не приблизились к таким грядкам

Камни или мульча — укройте землю большими камнями, галькой или грубой корой, чтобы котам было трудно добраться до этих мест

Растения-отпугиватели

Чтобы отпугнуть котов, можете просто посадить на своем участке растения, аромат которых они не переносят. Это может быть:

Лаванда

Розмарин

Кошачья мята

Кот, который сидит в траве. Фото: Pexels

Технологические вещи

Вы будете удивлены, но современные гаджеты могут помочь вам отпугнуть котов от своего участка. Это могут быть:

Ультразвуковые отпугиватели — установите их в саду, направив на проблемные места

Спринклеры с датчиком движения — поставьте их на участке, чтобы с приближением кота они опрыскивали его водой

Альтернативные варианты

Чтобы безопасно отпугнуть котов от грядок, можете создать для них альтернативы. Ими могут стать:

Отдельный уголок для кота

Лоток на улице

Напомним, мы писали о том, почему коты не спят в своей кровати, а выбирают другое место для сна.

Ранее мы рассказывали о том, почему коты отказываются есть свою еду в миске.

Также мы сообщали о том, можно ли выпускать домашних котов на улицу зимой.