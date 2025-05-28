Вознесение Господне 29 мая 2025 — можно ли работать на огороде

Можно ли выходить на огород в Вознесение — запреты 29 мая
Вознесение Господне — один из важнейших праздников в православном календаре, который в 2025 году приходится на четверг, 29 мая. Многие украинцы задумываются в праздник: можно ли работать на огороде, разрешено ли выполнять домашние дела и как правильно провести этот день.
Мы собрали главные запреты, народные традиции и советы для садоводов и огородников, чтобы празднование было не только правильным, но и гармоничным.
Традиции празднования Вознесения Господня
Вознесение — это день радости, надежды и прощания с весной. В храмах накануне праздника проводят вечерние богослужения, а на следующий день утром верующие собираются на торжественную литургию. Празднование сопровождается такими традициями:
- Паломничество в храм, причастие, совместная молитва;
- Приготовление праздничных блюд — пост не соблюдается, можно есть все;
- Выпекание "лесенок" — пирогов с зеленым луком и символическими перекладинами из теста, олицетворяющих путь на небо;
- Угощение родных и соседей, обмен благословениями.
Можно ли работать на огороде в Вознесение Господне 29 мая
На Вознесение Господне, по народным приметам, нельзя работать на огороде или выполнять тяжелый физический труд. К таким работам относятся:
- копание;
- посадка овощей;
- прополка сорняков;
- окучивание и полив;
- обработка деревьев в саду.
Однако важно понимать: церковь не устанавливает строгого запрета, а лишь советует воздержаться от интенсивного труда в этот день. В центре внимания должна быть молитва, духовное очищение и посещение храма. После допускается легкий труд, если он выполняется с благодарностью, спокойствием в сердце.
Что еще нельзя делать на Вознесение Господне — главные запреты
По народным традициям, которые сложились в Украине, в праздник Вознесения Господня нельзя:
- заниматься ремонтом;
- что-то строить;
- шить, вязать и вышивать;
- стирать одежду;
- ссориться;
- думать о плохом;
- проводить свадьбы;
- венчаться;
- плевать на землю — считалось большим грехом.
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