Вознесение Господне 29 мая 2025 — можно ли работать на огороде

Мужчина работает на огороде. Фото: stock.adobe.com

Вознесение Господне — один из важнейших праздников в православном календаре, который в 2025 году приходится на четверг, 29 мая. Многие украинцы задумываются в праздник: можно ли работать на огороде, разрешено ли выполнять домашние дела и как правильно провести этот день.

Мы собрали главные запреты, народные традиции и советы для садоводов и огородников, чтобы празднование было не только правильным, но и гармоничным.

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Традиции празднования Вознесения Господня

Вознесение — это день радости, надежды и прощания с весной. В храмах накануне праздника проводят вечерние богослужения, а на следующий день утром верующие собираются на торжественную литургию. Празднование сопровождается такими традициями:

Паломничество в храм, причастие, совместная молитва; Приготовление праздничных блюд — пост не соблюдается, можно есть все; Выпекание "лесенок" — пирогов с зеленым луком и символическими перекладинами из теста, олицетворяющих путь на небо; Угощение родных и соседей, обмен благословениями.

Верующие в церкви на праздник. Фото: pomisna.info

Можно ли работать на огороде в Вознесение Господне 29 мая

На Вознесение Господне, по народным приметам, нельзя работать на огороде или выполнять тяжелый физический труд. К таким работам относятся:

копание;

посадка овощей;

прополка сорняков;

окучивание и полив;

обработка деревьев в саду.

Однако важно понимать: церковь не устанавливает строгого запрета, а лишь советует воздержаться от интенсивного труда в этот день. В центре внимания должна быть молитва, духовное очищение и посещение храма. После допускается легкий труд, если он выполняется с благодарностью, спокойствием в сердце.

Женщина сажает растения на огороде. Фото: freepik.com

Что еще нельзя делать на Вознесение Господне — главные запреты

По народным традициям, которые сложились в Украине, в праздник Вознесения Господня нельзя:

заниматься ремонтом;

что-то строить;

шить, вязать и вышивать;

стирать одежду;

ссориться;

думать о плохом;

проводить свадьбы;

венчаться;

плевать на землю — считалось большим грехом.

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