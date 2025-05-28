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Можно ли выходить на огород в Вознесение — запреты 29 мая

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Дата публикации 28 мая 2025 12:22
Вознесение Господне 29 мая 2025 — можно ли работать на огороде
Мужчина работает на огороде. Фото: stock.adobe.com

Вознесение Господне — один из важнейших праздников в православном календаре, который в 2025 году приходится на четверг, 29 мая. Многие украинцы задумываются в праздник: можно ли работать на огороде, разрешено ли выполнять домашние дела и как правильно провести этот день.

Мы собрали главные запреты, народные традиции и советы для садоводов и огородников, чтобы празднование было не только правильным, но и гармоничным.

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Традиции празднования Вознесения Господня

Вознесение — это день радости, надежды и прощания с весной. В храмах накануне праздника проводят вечерние богослужения, а на следующий день утром верующие собираются на торжественную литургию. Празднование сопровождается такими традициями:

  1. Паломничество в храм, причастие, совместная молитва;
  2. Приготовление праздничных блюд — пост не соблюдается, можно есть все;
  3. Выпекание "лесенок" — пирогов с зеленым луком и символическими перекладинами из теста, олицетворяющих путь на небо;
  4. Угощение родных и соседей, обмен благословениями.

 

Традиции празднования Вознесения Господня
Верующие в церкви на праздник. Фото: pomisna.info

Можно ли работать на огороде в Вознесение Господне 29 мая

На Вознесение Господне, по народным приметам, нельзя работать на огороде или выполнять тяжелый физический труд. К таким работам относятся:

  • копание;
  • посадка овощей;
  • прополка сорняков;
  • окучивание и полив;
  • обработка деревьев в саду.

Однако важно понимать: церковь не устанавливает строгого запрета, а лишь советует воздержаться от интенсивного труда в этот день. В центре внимания должна быть молитва, духовное очищение и посещение храма. После допускается легкий труд, если он выполняется с благодарностью, спокойствием в сердце.

 

Можно ли работать на огороде в Вознесение Господне 29 мая
Женщина сажает растения на огороде. Фото: freepik.com

Что еще нельзя делать на Вознесение Господне — главные запреты

По народным традициям, которые сложились в Украине, в праздник Вознесения Господня нельзя:

  • заниматься ремонтом;
  • что-то строить;
  • шить, вязать и вышивать;
  • стирать одежду;
  • ссориться;
  • думать о плохом;
  • проводить свадьбы;
  • венчаться;
  • плевать на землю — считалось большим грехом.

Ранее мы рассказывали, что нужно сделать на огороде в июне обязательно.

Напомним, мы писали, какие распространенные привычки садоводов истощают почву и уничтожают урожай.

Также предлагаем узнать, какие продукты опасно компостировать.

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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