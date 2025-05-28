Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Дім Чи можна виходити на город у Вознесіння — заборони 29 травня

Чи можна виходити на город у Вознесіння — заборони 29 травня

Ua en ru
Дата публікації: 28 травня 2025 12:22
Вознесіння Господнє 29 травня 2025 — чи можна працювати на городі
Чоловік працює на городі. Фото: stock.adobe.com

Вознесіння Господнє — одне з найважливіших свят у православному календарі, яке у 2025 році припадає на четвер, 29 травня. Багато українців замислюються у свято: чи можна працювати на городі, чи дозволено виконувати хатні справи та як правильно провести цей день.

Ми зібрали головні заборони, народні традиції та поради для садівників і городників, щоб святкування було не лише правильним, а й гармонійним.

Реклама
Читайте також:

Традиції святкування Вознесіння Господнього

Вознесіння — це день радості, надії та прощання з весною. У храмах напередодні свята проводять вечірні богослужіння, а на наступний день вранці віряни збираються на урочисту літургію. Святкування супроводжується такими традиціями:

  1. Паломництво до храму, причастя, спільна молитва;
  2. Готування святкових страв — піст не дотримується, можна їсти все;
  3. Випікання "драбинок" — пирогів із зеленою цибулею та символічними перекладинами з тіста, що уособлюють шлях на небо;
  4. Пригощання рідних і сусідів, обмін благословеннями.

 

Традиції святкування Вознесіння Господнього
Віряни у церкві на свято. Фото: pomisna.info

Чи можна працювати на городі у Вознесіння Господнє 29 травня

На Вознесіння Господнє, за народними прикметами, не можна працювати на городі або виконувати важку фізичну працю. До таких робіт належать:

  • копання;
  • саджання овочів;
  • прополювання бур'яну;
  • підгортання та полив;
  • обробка дерев у саду.

Однак важливо розуміти: церква не встановлює суворої заборони, а лише радить утриматися від інтенсивної праці цього дня. У центрі уваги має бути молитва, духовне очищення і відвідування храму. Після допускається легка праця, якщо вона виконується з подякою, спокоєм у серці.

 

Чи можна працювати на городі у Вознесіння Господнє 29 травня
Жінка садить рослини на городі. Фото: freepik.com

Що ще не можна робити на Вознесіння Господнє — головні заборони

За народними традиціями, які склалися в Україні, у свято Вознесіння Господнє не можна:

  • займатися ремонтом;
  • щось будувати;
  • шити, в'язати та вишивати;
  • прати одяг;
  • сваритися;
  • думати про погане;
  • проводити весілля;
  • вінчатися;
  • плювати на землю — вважалося великим гріхом.

Раніше ми розповідали, що потрібно зробити на городі у червні обов'язково.

Нагадаємо, ми писали, які поширені звички садівників виснажують ґрунт і знищують урожай. 

Також пропонуємо дізнатися, які продукти небезпечно компостувати

поради город сад заборони Вознесіння Господнє 29 травня
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /