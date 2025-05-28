Вознесіння Господнє 29 травня 2025 — чи можна працювати на городі

Чи можна виходити на город у Вознесіння — заборони 29 травня
Вознесіння Господнє — одне з найважливіших свят у православному календарі, яке у 2025 році припадає на четвер, 29 травня. Багато українців замислюються у свято: чи можна працювати на городі, чи дозволено виконувати хатні справи та як правильно провести цей день.
Ми зібрали головні заборони, народні традиції та поради для садівників і городників, щоб святкування було не лише правильним, а й гармонійним.
Традиції святкування Вознесіння Господнього
Вознесіння — це день радості, надії та прощання з весною. У храмах напередодні свята проводять вечірні богослужіння, а на наступний день вранці віряни збираються на урочисту літургію. Святкування супроводжується такими традиціями:
- Паломництво до храму, причастя, спільна молитва;
- Готування святкових страв — піст не дотримується, можна їсти все;
- Випікання "драбинок" — пирогів із зеленою цибулею та символічними перекладинами з тіста, що уособлюють шлях на небо;
- Пригощання рідних і сусідів, обмін благословеннями.
Чи можна працювати на городі у Вознесіння Господнє 29 травня
На Вознесіння Господнє, за народними прикметами, не можна працювати на городі або виконувати важку фізичну працю. До таких робіт належать:
- копання;
- саджання овочів;
- прополювання бур'яну;
- підгортання та полив;
- обробка дерев у саду.
Однак важливо розуміти: церква не встановлює суворої заборони, а лише радить утриматися від інтенсивної праці цього дня. У центрі уваги має бути молитва, духовне очищення і відвідування храму. Після допускається легка праця, якщо вона виконується з подякою, спокоєм у серці.
Що ще не можна робити на Вознесіння Господнє — головні заборони
За народними традиціями, які склалися в Україні, у свято Вознесіння Господнє не можна:
- займатися ремонтом;
- щось будувати;
- шити, в'язати та вишивати;
- прати одяг;
- сваритися;
- думати про погане;
- проводити весілля;
- вінчатися;
- плювати на землю — вважалося великим гріхом.
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