Вознесіння Господнє 29 травня 2025 — чи можна працювати на городі

Чоловік працює на городі. Фото: stock.adobe.com

Вознесіння Господнє — одне з найважливіших свят у православному календарі, яке у 2025 році припадає на четвер, 29 травня. Багато українців замислюються у свято: чи можна працювати на городі, чи дозволено виконувати хатні справи та як правильно провести цей день.

Ми зібрали головні заборони, народні традиції та поради для садівників і городників, щоб святкування було не лише правильним, а й гармонійним.

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Традиції святкування Вознесіння Господнього

Вознесіння — це день радості, надії та прощання з весною. У храмах напередодні свята проводять вечірні богослужіння, а на наступний день вранці віряни збираються на урочисту літургію. Святкування супроводжується такими традиціями:

Паломництво до храму, причастя, спільна молитва; Готування святкових страв — піст не дотримується, можна їсти все; Випікання "драбинок" — пирогів із зеленою цибулею та символічними перекладинами з тіста, що уособлюють шлях на небо; Пригощання рідних і сусідів, обмін благословеннями.

Віряни у церкві на свято. Фото: pomisna.info

Чи можна працювати на городі у Вознесіння Господнє 29 травня

На Вознесіння Господнє, за народними прикметами, не можна працювати на городі або виконувати важку фізичну працю. До таких робіт належать:

копання;

саджання овочів;

прополювання бур'яну;

підгортання та полив;

обробка дерев у саду.

Однак важливо розуміти: церква не встановлює суворої заборони, а лише радить утриматися від інтенсивної праці цього дня. У центрі уваги має бути молитва, духовне очищення і відвідування храму. Після допускається легка праця, якщо вона виконується з подякою, спокоєм у серці.

Жінка садить рослини на городі. Фото: freepik.com

Що ще не можна робити на Вознесіння Господнє — головні заборони

За народними традиціями, які склалися в Україні, у свято Вознесіння Господнє не можна:

займатися ремонтом;

щось будувати;

шити, в'язати та вишивати;

прати одяг;

сваритися;

думати про погане;

проводити весілля;

вінчатися;

плювати на землю — вважалося великим гріхом.

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