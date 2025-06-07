День Святого Духа 2025 — можно ли работать на огороде и в саду 9 июня

Женщина работает на огороде. Фото: freepik.com

В понедельник, 9 июня 2025 года, украинцы отмечают важный христианский праздник — День Святого Духа — день после Троицы. Это время, когда верующие обращаются к Богу с молитвами, просят о духовном обновлении и благословении на добрые дела. Но в этот день возникает много вопросов, особенно среди садоводов и огородников: можно ли работать на огороде, сажать растения, копать землю или поливать?

Как правильно вести себя в Духов день, чтобы не нарушить традиций и не навлечь беду, что говорят народные приметы и какова позиция церкви, разбираемся далее в статье.

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Что означает праздник День Святого Духа

День Святого Духа — это большой христианский праздник, который отмечается на второй день после Троицы, то есть в понедельник. В 2025 году эта дата приходится на 9 июня. Считается, что именно в этот день на апостолов сошел Святой Дух, как и обещал Иисус Христос перед своим вознесением. Празднование имеет глубокое духовное значение: верующие обращаются к Богу в молитвах, просят о мудрости, силе духа и защите.

А в народной традиции Духов День входит в так называемую Русалоьную неделю, которая связана с силами природы, землей и ее плодородием.

Верующие на богослужении в праздник. Фото: pomisna.info

Можно ли работать на огороде в Духов день — народные приметы

По украинским народным верованиям, в Духов день запрещено работать на огороде и в саду. Считается, что в этот день земля "беременна урожаем", поэтому ее нельзя копать, пахать, втыкать в нее острые предметы. Соответственно и сажать ничего нельзя.

Народные приметы предупреждают: кто в Духов день копает землю — может потерять урожай или навлечь болезни на себя и родных. Даже легкий труд с землей считается риском для будущего урожая и может "обидеть" землю.

Категорически запрещено в День Святого Духа:

перекапывать грядки;

рыхлить землю;

сажать растения;

обрабатывать от вредителей и болезней;

вырывать сорняки и тому подобное.

Разрешается только поливать растения — как знак заботы, а не вмешательства. Можно также собирать урожай, но без повреждения почвы.

Женщина работает на огороде. Фото: westend61.de

Можно ли работать на огороде в Духов день — что говорит церковь

Православная церковь Украины не вводит жестких запретов на работу в День Святого Духа, однако призывает верующих провести этот день в покое и молитве. Главное — духовное очищение, посещение храма, чтение Писания, общение с семьей, добрые дела.

Разрешается труд, если он жизненно необходим, например — полив, уход за животными, приготовление пищи. Если работа выполняется с благодарностью и миром в сердце, она не считается грехом.

Ранее мы писали, какие еще запреты и традиции существуют в День Святого Духа.

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Напомним, мы рассказывали, почему нельзя поливать растения вечером.