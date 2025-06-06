Які страви готувати на Трійцю 2025 — меню

Святковий стіл. Фото: Freepik

Зелені свята, або Трійця, є одним із найважливіших християнських свят в Україні. Цього року вона припадає на 8 червня, і традиційно її відзначають у родинному колі за щедро накритим столом.

Які страви обов'язково мають бути на столі, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Кутя з вишнями

Кутя є обов'язковою стравою на Трійцю, що символізує достаток і процвітання. Для приготування куті з вишнями використовують пшеницю або рис, додаючи мед, горіхи та свіжі вишні.

Вареники з сиром та зеленню

Вареники з сиром та зеленню є невід'ємною частиною святкового столу на Трійцю. Начинка з домашнього сиру та свіжої зелені символізує родючість і нове життя.

Вареники. Фото: Freepik

Пиріжки з яйцем і зеленою цибулею

Смажені пиріжки з начинкою з варених яєць та зеленої цибулі є традиційною стравою на Трійцю. Вони зручні для частування під час народних гулянь та символізують єднання з природою.

Страви з м'яса та риби

Оскільки на Трійцю немає посту, на святковому столі присутні різноманітні м'ясні та рибні страви. Наприклад, запечена риба з розмарином або тушковане м'ясо з овочами, приправлене духмяними травами, такими як чебрець та кмин, які, за віруваннями, відганяють злу силу.

Салати зі свіжою зеленню

Салати зі свіжих овочів та зелені не лише прикрашають стіл, але й підкреслюють зв'язок свята з природою. Використання сезонних овочів та зелені символізує оновлення та процвітання.

Салат. Фото: Freepik

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