Какие блюда готовить на Троицу 2025 — меню

Праздничный стол. Фото: Freepik

Зеленые праздники, или Троица, является одним из важнейших христианских праздников в Украине. В этом году она приходится на 8 июня, и традиционно ее отмечают в семейном кругу за щедро накрытым столом.

Какие блюда обязательно должны быть на столе, читайте в материале Новини.LIVE.

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Кутья с вишнями

Кутья является обязательным блюдом на Троицу, символизирующим достаток и процветание. Для приготовления кутьи с вишнями используют пшеницу или рис, добавляя мед, орехи и свежие вишни.

Вареники с творогом и зеленью

Вареники с творогом и зеленью являются неотъемлемой частью праздничного стола на Троицу. Начинка из творога и свежей зелени символизирует плодородие и новую жизнь.

Вареники с творогом и свежей зеленью. Фото: Freepik

Пирожки с яйцом и зеленым луком

Жареные пирожки с начинкой из вареных яиц и зеленого лука являются традиционным блюдом на Троицу. Они удобны для угощения во время народных гуляний и символизируют единение с природой.

Блюда из мяса и рыбы

Поскольку на Троицу нет поста, на праздничном столе присутствуют разнообразные мясные и рыбные блюда. Например, запеченная рыба с розмарином или тушеное мясо с овощами, приправленное душистыми травами, такими как тимьян и тмин, которые, по верованиям, отгоняют злую силу.

Салаты со свежей зеленью

Салаты из свежих овощей и зелени не только украшают стол, но и подчеркивают связь праздника с природой. Использование сезонных овощей и зелени символизирует обновление и процветание.

Салат из свежих овощей и зелени. Фото: Freepik

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