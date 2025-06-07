День Святого Духа 2025 — чи можна працювати на городі та в саду 9 червня

Жінка працює на городі. Фото: freepik.com

У понеділок, 9 червня 2025 року, українці відзначають важливе християнське свято — День Святого Духа — день після Трійці. Це час, коли віряни звертаються до Бога з молитвами, просять про духовне оновлення й благословення на добрі справи. Але цього дня виникає багато питань, особливо серед садівників і городників: чи можна працювати на городі, садити рослини, копати землю або поливати?

Як правильно поводитися в Духів день, щоб не порушити традицій та не накликати біду, що кажуть народні прикмети та яка позиція церкви, розбираємось далі у статті.

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Що означає свято День Святого Духа

День Святого Духа — це велике християнське свято, яке відзначається на другий день після Трійці, тобто в понеділок. У 2025 році ця дата припадає на 9 червня. Вважається, що саме в цей день на апостолів зійшов Святий Дух, як і обіцяв Ісус Христос перед своїм вознесінням. Святкування має глибоке духовне значення: віряни звертаються до Бога в молитвах, просять про мудрість, силу духу та захист.

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А у народній традиції Духів День входить до так званого Русалчиного тижня, який пов'язаний із силами природи, землею та її родючістю.

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Віряни на богослужінні у свято. Фото: pomisna.info

Чи можна працювати на городі в Духів день — народні прикмети

За українськими народними віруваннями, у Духів день заборонено працювати на городі та у саду. Вважається, що у цей день земля "вагітна урожаєм", тому її не можна копати, орати, встромляти у неї гострі предмети. Відповідно й саджати нічого не можна.

Народні прикмети попереджають: хто в Духів день копає землю — може втратити урожай або накликати хвороби на себе й рідних. Навіть легка праця з землею вважається ризиком для майбутнього врожаю та може "образити" землю.

Категорично заборонено у День Святого Духа:

перекопувати грядки;

підпушувати землю;

садити рослини;

обробляти від шкідників і хвороб;

виривати бур'яни тощо.

Дозволяється лише поливати рослини — як знак турботи, а не втручання. Можна також збирати урожай, але без пошкодження ґрунту.

Жінка працює на городі. Фото: westend61.de

Чи можна працювати на городі в Духів день — що каже церква

Православна церква України не запроваджує жорстких заборон на працю в День Святого Духа, однак закликає вірян провести цей день у спокої та молитві. Основні настанови. Головне — духовне очищення, відвідування храму, читання Писання, спілкування з родиною, добрих справ.

Дозволяється праця, якщо вона життєво необхідна, наприклад — полив, догляд за тваринами, приготування їжі. Якщо робота виконується з вдячністю та миром у серці, вона не вважається гріхом.

Раніше ми писали, які ще заборони та традиції існують у День Святого Духа.

Також пропонуємо дізнатися, чи гріх працювати у Трійцю 8 червня на городі.

Нагадаємо, ми розповідали, чому не можна поливати рослини ввечері.