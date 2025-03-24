Благовещение 25 марта 2025 — можно ли работать на огороде и в саду

Огородница с лопатой и вилами. Фото: freepik.com

Уже в этот вторник, 25 марта, православные верующие отмечают один из самых больших религиозных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. Эта дата посвящена важному событию, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть — она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа. Церковный праздник сопровождается множеством традиций, народных примет и запретов. Особенно многих людей интересует вопрос, можно ли работать на огороде и в саду в этот день.

Что об этом говорят народные приметы, традиции и церковь, читайте далее в нашей статье.

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Можно ли работать на огороде в Благовещение по народным приметам и традициям

По народным приметам, на праздник Благовещение категорически нельзя начинать что-то новое — дело не принесет желаемого успеха. Поэтому, и огородные или садовые дела, начатые в эту дату не порадуют результатами.

Есть поверье, по которому на Благовещение почва должна отдыхать: не разрешается копать, рыхлить или пересаживать растения.

Особенно суеверные люди и до Благовещения стараются ничего в саду и огороде не сажать. А уже после праздника можно начинать посевы.

Мужчина перекапывает землю на огороде. Фото: shutterstock.com

Можно ли работать на огороде в Благовещение — мнение православных священнослужителей

Современные православные священнослужители отмечают важность соблюдения праздничных традиций. В большой праздник верующие должны настраиваться на молитву и духовное обновление, оставив все хлопоты на другой день.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в праздник Благовещения.

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