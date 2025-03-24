Благовіщення 25 березня 2025 — чи можна працювати на городі та в саду

Городниця з лопатою та вилами. Фото: freepik.com

Вже у цей вівторок, 25 березня, православні віряни відзначають одне з найбільших релігійних свят — Благовіщення Пресвятої Богородиці. Ця дата присвячена важливій події, коли Діві Марії явився архангел Гавриїл і повідомив їй благу новину — вона стане матір'ю сина Божого Ісуса Христа. Церковне свято супроводжується безліччю традицій, народних прикмет та заборон. Особливо багатьох людей цікавить питання, чи можна працювати на городі та в саду в цей день.

Що про це кажуть народні прикмети, традиції та церква, читайте далі у нашій статті.

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Чи можна працювати на городі у Благовіщення за народними прикметами та традиціями

За народними прикметами, на свято Благовіщення категорично не можна розпочинати щось нове — справа не принесе бажаного успіху. Тож, і городні або садові справи, розпочаті у цю дату не порадують результатами.

Є повір'я, за яким на Благовіщення ґрунт повинен відпочивати: не дозволяється копати, рихлити чи пересаджувати рослини.

Особливо забобонні люди й до Благовіщення намагаються нічого в саду і городі не садити. А вже після свята можна розпочинати посіви.

Чоловік перекопує землю на городі. Фото: shutterstock.com

Чи можна працювати на городі у Благовіщення — думка православних священнослужителів

Сучасні православні священнослужителі наголошують на важливості дотримання святкових традицій. У велике свято віряни мають налаштовуватись на молитву та духовне оновлення, залишивши всі клопоти на інший день.

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