Що не можна робити у Благовіщення 2025, щоб не накликати біду — заборони, народні прикмети 25 березня

Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: Pinterest

Раніше свято Благовіщення Пресвятої Богородиці святкували сьомого квітня, а за новим церковним стилем це буде 25 березня. Дізнайтеся, чим категорично не можна займатися в цей день і які цікаві народні прикмети існують в це велике свято.

Новини.LIVE розповідає детально про заборони і прикмети Благовіщення.

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Чим категорично не можна займатися в Благовіщення

У Благовіщення Пресвятої Богородиці, як і в інші великі церковні свята, існують певні заборони, яких важливо дотримуватися, щоб не нашкодити ані собі, ані рідним. Отже цього дня категорично не можна займатися фізичною працею і роботою по дому, а також в’язати, вишивати і шити.

Ще вважається, що у Благовіщення не варто одягати нові речі, а також ходити в гості, адже цей день потрібно провести у колі найрідніших людей.

А оскільки це свято припадає на Великий піст, у їжі також варто дотримуватися певних заборон. Наприклад, цього дня не можна їсти продукти тваринного походження, але дозволено вживати морепродукти і рибу.

Запалені свічки в церкві. Фото: Pexels

Які народні прикмети існують у Благовіщення

У давні часи наші предки стежили за погодою і передбачали, яким буде врожай влітку. Так, вони вірили, що:

Дощ цього дня — до врожаю хлібів і грибів

Мороз цього дня — до рясного врожаю огірків, ярих і груздів

Гроза цього дня — до тепла влітку і великої кількості горіхів

Немає ластівок цього дня — до холодів навесні

Небо темне і на ньому немає зірок — до поганої несучості домашніх курей

Сильний мороз цього дня — до морозу зранку впродовж 40 днів

Також наші предки вважали, що якщо на Благовіщення сніг на дахах ще не розтанув, то він не зникне аж до шостого травня.

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