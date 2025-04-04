Что надо сделать с малиной в апреле 2025, чтобы собрать два урожая за сезон — советы дачникам

Дачница, которая собирает урожай малины на огороде. Фото: Agrotv

Каждый опытный дачник знает, что ремонтантная малина может "завалить" своим урожаем, но для этого за ней нужно правильно ухаживать. Узнайте, что обязательно надо сделать с кустами этой летней ягоды на огороде в апреле этого года, чтобы за один сезон собрать аж два урожая.

Об этом рассказывают на канале "Корисне TV" в YouTube.

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Дачники рекомендуют обрезать этот вид малины весной, чтобы можно было собрать два полноценных урожая этой ягоды. Причем, первый урожай можно будет собрать за очень короткий период времени, а второй, хоть и будет немного поздним, зато очень большим.

Если вы правильно обрежете кусты этой ягоды в весеннее время года, первый урожай вы сможете собрать с начала июля до начала августа. В то же время, второй урожай ремонтантная малина в таком случае даст с середины августа до конца октября.

Но чтобы оба урожая получились обильными и вкусными, необходимо знать, как правильно обрезать кусты этой ягоды в апреле.

Процедура обрезки куста малины на огороде. Фото: Rural Sprout

Как правильно обрезать ремонтантную малину в апреле

Обрезать эту малину нужно начинать снизу. Если две ветки расположены близко друг к другу, то есть между ними меньше 15 сантиметров расстояния, эти ростки нужно обрезать под самый корень. Кроме того, важно удалить все скопления веток и сухие отростки так, чтобы на кусте остались только крупные ростки.

Также во время этой процедуры в апреле необходимо удалить все ветки на верхушке, которые стали сухими. Эта простая, но очень важная процедура поможет вам собрать сразу два урожая вкусной малины на своем огороде.

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