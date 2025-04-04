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Буде два врожаї за сезон — що треба зробити з малиною в квітні

4 квітня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Що треба зробити з малиною в квітні 2025, щоб зібрати два врожаї за сезон — поради дачникам
Дачниця, яка збирає врожай малини на городі. Фото: Agrotv
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен досвідчений дачник знає, що ремонтантна малина може "завалити" своїм врожаєм, але для цього її потрібно правильно доглядати. Дізнайтеся, що обов’язково треба зробити з кущами цієї літньої ягоди на городі в квітні цього року, щоб за один сезон зібрати аж два врожаї.

Про це розповідають на каналі "Корисне TV" в YouTube.

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Що варто зробити з ремонтантною малиною в квітні 

Дачники рекомендують обрізати цей вид малини навесні, щоб можна було зібрати два повноцінні врожаї цієї ягоди. Причому, перший врожай можна буде зібрати за дуже короткий період часу, а другий, хоч і буде трохи пізнім, зато дуже великим.

Якщо ви правильно обріжете кущі цієї ягоди у весняну пору року, перший врожай ви зможете зібрати з початку липня до початку серпня. Водночас, другий врожай ремонтантна малина в такому випадку дасть із середини серпня до кінця жовтня.

Але щоб обидва врожаї вийшли рясними і смачними, необхідно знати, як правильно обрізати кущі цієї ягоди в квітні.

Обрезка малины
Процедура обрізки куща малини на городі. Фото: Rural Sprout

Як правильно обрізати ремонтантну малину в квітні

Обрізати цю малину потрібно починати знизу. Якщо дві гілки розташовані близько одна до одної, тобто між ними менше 15 сантиметрів відстані, ці паростки потрібно обрізати під самісінький корінь. Крім того, важливо видалити всі скупчення гілок і сухі відростки так, щоб на кущі залишилися тільки великі паростки.

Також під час цієї процедури в квітні необхідно видалити всі гілки на вершечку, які стали сухими. Ця проста, але дуже важлива процедура допоможе вам зібрати одразу два врожаї смачної малини на своєму городі. 

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти малини варто посадити на городі, щоб зібрати смачні ягоди. 

Раніше ми розповідали про те, чим потрібно підживити кущі малини навесні для гарного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, що потрібно зробити з малиною після збору врожаю.

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