Как вырастить бергамот на огороде — пошаговая инструкция, советы дачникам

Аромат будет на всю дачу — как вырастить бергамот самостоятельно
Многие обожают пить чай с бергамотом, и это не удивительно, ведь это растение имеет невероятный аромат и полезные свойства, а еще его можно вырастить самостоятельно. Опытные дачники рассказали, как можно с легкостью вырастить бергамот на своем огороде.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как выращивать садовый бергамот на огороде
Шаг 1 — выбор участка
Опытные дачники говорят, что садовый бергамот лучше сажать под солнцем, но можно и там, куда немного падает тень. В то же время, почва должна быть рыхлой, плодородной и хорошо дренированной. Такой разновидности бергамота лучше подходит почва с нейтральной или слабокислой реакцией.
Шаг 2 — посев семян или рассады
Если вы планируете посадить бергамот непосредственно в открытый грунт, делать это стоит весной, когда температура почвы составляет до десяти или 15 градусов тепла. Если у вас рассада, то семена сначала надо сеять в контейнеры в марте-апреле, а в открытый грунт — в мае.
Шаг 3 — полив и уход
Запомните, что бергамот нужно поливать регулярно, избегая застоя воды. Чтобы уменьшить рост сорняков и удержать влагу, надо пропалывать и мульчировать это растение, а чтобы улучшить развитие бергамота, его нужно один раз в месяц подкармливать такими органическими удобрениями, как древесная зола или компост.
Как вырастить цитрусовый бергамот на огороде
Шаг 1 — выбор места
Цитрусовый бергамот лучше выращивать в больших горшках или вообще бочках, поскольку он не выживает в морозы. Летом лучше выносить его на улицу, а зимой — заносить в дом или теплицу.
Шаг 2 — посев семян
Семена этого растения нужно сеять в легкую почву, в частности, в смесь песка, перегноя и торфа, в условиях температуры не ниже 20-25 градусов тепла.
Шаг 3 — уход за растениями
Дачники с опытом говорят, что бергамоту нужно много солнца, регулярный, но не чрезмерный полив и обязательная обрезка для формирования кроны.
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