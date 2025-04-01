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Аромат будет на всю дачу — как вырастить бергамот самостоятельно

1 апреля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как вырастить бергамот на огороде — пошаговая инструкция, советы дачникам
Собранные плоды цитрусового бергамота в миске. Фото: Yarden
Кристина Кучугурная - Редактор

Многие обожают пить чай с бергамотом, и это не удивительно, ведь это растение имеет невероятный аромат и полезные свойства, а еще его можно вырастить самостоятельно. Опытные дачники рассказали, как можно с легкостью вырастить бергамот на своем огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как выращивать садовый бергамот на огороде

Шаг 1 — выбор участка

Опытные дачники говорят, что садовый бергамот лучше сажать под солнцем, но можно и там, куда немного падает тень. В то же время, почва должна быть рыхлой, плодородной и хорошо дренированной. Такой разновидности бергамота лучше подходит почва с нейтральной или слабокислой реакцией.

Шаг 2 — посев семян или рассады

Если вы планируете посадить бергамот непосредственно в открытый грунт, делать это стоит весной, когда температура почвы составляет до десяти или 15 градусов тепла. Если у вас рассада, то семена сначала надо сеять в контейнеры в марте-апреле, а в открытый грунт — в мае.

Шаг 3 — полив и уход

Запомните, что бергамот нужно поливать регулярно, избегая застоя воды. Чтобы уменьшить рост сорняков и удержать влагу, надо пропалывать и мульчировать это растение, а чтобы улучшить развитие бергамота, его нужно один раз в месяц подкармливать такими органическими удобрениями, как древесная зола или компост.

Садовый бергамот
Выращивание садового бергамота на огороде. Фото: Pinterest

Как вырастить цитрусовый бергамот на огороде

Шаг 1 — выбор места

Цитрусовый бергамот лучше выращивать в больших горшках или вообще бочках, поскольку он не выживает в морозы. Летом лучше выносить его на улицу, а зимой — заносить в дом или теплицу.

Шаг 2 — посев семян

Семена этого растения нужно сеять в легкую почву, в частности, в смесь песка, перегноя и торфа, в условиях температуры не ниже 20-25 градусов тепла.

Шаг 3 — уход за растениями

Дачники с опытом говорят, что бергамоту нужно много солнца, регулярный, но не чрезмерный полив и обязательная обрезка для формирования кроны.

Цитрусовый бергамот
Растение цитрусового бергамота. Фото: Pinterest

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