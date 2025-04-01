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Аромат буде на всю дачу — як виростити бергамот самостійно

1 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як виростити бергамот на городі — покрокова інструкція, поради дачникам
Зібрані плоди цитрусового бергамоту в мисці. Фото: Yarden
Христина Кучугурна - Редактор

Багато хто обожнює пити чай з бергамотом, і це не дивно, адже ця рослина має неймовірний аромат і корисні властивості, а ще її можна виростити самостійно. Досвідчені дачники розповіли, як можна з легкістю виростити бергамот на своєму городі. 

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як вирощувати садовий бергамот на городі 

Крок 1 — вибір ділянки

Досвідчені дачники кажуть, що садовий бергамот краще садити під сонцем, але можна і там, куди трохи падає тінь. Водночас, ґрунт повинен бути пухким, родючим і гарно дренованим. Такому різновиду бергамота краще підходить ґрунт з нейтральною або слабокислою реакцією.

Крок 2 — посів насіння чи розсади

Якщо ви плануєте посадити бергамот безпосередньо у відкритий ґрунт, робити це варто навесні, коли температура ґрунту становить до десяти або 15 градусів тепла. Якщо у вас розсада, то насіння спочатку треба сіяти в контейнери в березні-квітні, а у відкритий ґрунт — у травні.

Крок 3 — полив і догляд

Запам'ятайте, що бергамот потрібно поливати регулярно, уникаючи застою води. Щоб зменшити ріст бур’янів і утримати вологу, треба прополювати і мульчувати цю рослину, а щоб покращити розвиток бергамота, його потрібно один раз на місяць підживлювати такими органічними добривами, як деревна зола або компост.

Садовый бергамот
Вирощування садового бергамоту на городі. Фото: Pinterest

Як виростити цитрусовий бергамот на городі

Крок 1 — вибір місця

Цитрусовий бергамот краще вирощувати у великих горщиках або взагалі діжках, оскільки він не виживає в морози. Влітку краще виносити його на вулицю, а взимку — заносити до будинку або теплиці.

Крок 2 — посів насіння

Насіння цієї рослини потрібно сіяти у легкий ґрунт, зокрема, у суміш піску, перегною і торфу, в умовах температури не нижче 20-25 градусів тепла. 

Крок 3 — догляд рослин

Дачники з досвідом кажуть, що бергамоту потрібно багато сонця, регулярний, але не надмірний полив і обов’язкова обрізка для формування крони.

Цитрусовый бергамот
Рослина цитрусового бергамоту. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чим і як потрібно підживлювати тюльпани навесні. 

Раніше ми розповідали про те, як доглядати півонії навесні, щоб вони пишно цвіли. 

Також ми повідомляли про те, як можна виростити найкрасивіші гладіолуси в саду.

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