Самые стильные диваны 2025 года, которые выбирают дизайнеры — модные тренды и новые формы (фото)

Женщина на диване. Фото: Freepik

Мода на диваны меняется медленно, ведь главное — это долговечность и стиль, который не теряет своей привлекательности со временем. Однако в 2025 году дизайнеры интерьеров предлагают свежие идеи, которые помогут обновить вашу гостиную.

Издание Ideal Home собрало самые актуальные тенденции, которые сделают ваше пространство современным и уютным. От больших угловых моделей до изысканных текстур — вот что рекомендуют эксперты.

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Большие диваны XL для комфорта

Компактные диваны уступают место просторным моделям размера XL. Такие диваны идеально подходят для семейных вечеров за просмотром фильмов или уютных посиделок с друзьями. Большой угловой диван в стиле кинотеатра не только заполняет пространство, но и становится сердцем гостиной.

"Люди проводят больше времени в гостиных, чем когда-либо прежде. Поэтому диван играет центральную роль. Меньшие модели постепенно заменяются большими и удобными", — отметила руководитель отдела закупок в Sofology Гизела Ланкастер.

Большой диван. Фото: Future PLC

Дизайнеры советуют выбирать диваны, которые занимают значительную часть комнаты, но при этом выглядят гармонично благодаря продуманному дизайну.

Коричневый диван для тепла

Земляные оттенки остаются в тренде, и коричневый цвет — один из фаворитов 2025 года. Глубокие оттенки мокко или шоколада добавляют гостиной тепла и уюта.

Коричневый диван легко сочетается с другими цветами — от нейтральных бежевых до ярких акцентов, таких как зеленый или терракотовый.

Коричневый диван. Фото: Barker and Stonehouse

Такой диван не только выглядит стильно, но и практичен: на нем менее заметны пятна, что делает его идеальным выбором для семей с детьми или домашними животными.

Изогнутые диваны для элегантности

Изогнутая мебель уже несколько лет держится в трендах, но в 2025 году она выйдет на новый уровень популярности. Диваны с плавными, скульптурными формами добавляют интерьеру мягкости и изысканности.

"Изогнутые диваны, рифленые модели и "диваны-круассаны" станут хитом благодаря своей способности добавлять характер и интерес к пространству", — поделилась менеджер Barker and Stonehouse Лена Гирасинская.

Изогнутый диван. Фото: Future PLC

Такие диваны помогают избежать резких линий, которые могут сделать интерьер слишком строгим, и создают атмосферу легкости.

Диван с креслом для гармонии

Неожиданным трендом 2025 года стали комплекты диванов с креслами. Если раньше кресла считались громоздкими, то современные модели выглядят стильно и гармонично дополняют диван.

Производители предлагают комплекты, которые идеально сочетаются по цвету и текстуре, создавая целостный образ гостиной.

Диван с креслом. Фото: Sofology

Такие наборы позволяют зонировать пространство и добавляют функциональности, ведь кресло можно разместить отдельно для чтения или отдыха.

Модульные диваны для гибкости

Модульные диваны — это выбор тех, кто ценит персонализацию. Они позволяют адаптировать мебель к потребностям вашей семьи, меняя конфигурацию в зависимости от ситуации.

"Покупатели все чаще выбирают модульные диваны, которые можно настроить под индивидуальные потребности, вместо универсальных решений", — отметила руководитель отдела дизайна Sofa Патриция Гиббонс.

Модульный диван. Фото: Future PLC

Такие диваны идеально подходят для нестандартных помещений или для тех, кто любит периодически обновлять интерьер без значительных затрат.

Роскошные текстуры для изысканности

Выбор ткани для дивана не менее важен, чем его форма или цвет. В 2025 году популярными будут текстуры, которые добавляют роскоши: букле, тедди, шенилл. Эти материалы создают ощущение мягкости и комфорта, а также выглядят дорого и элегантно.

Диван из трендовой ткани. Фото: Future PLC

Букле, например, добавляет текстурного интереса, а шенилл приятен на ощупь и устойчив к износу. Такие диваны станут акцентом в любом интерьере, независимо от стиля — от минимализма до бохо.

Как сообщалось, интерьер вашего дома — это отражение вашего стиля и настроения, но неправильные визуальные решения могут испортить даже самый дорогой ремонт. Часто, несмотря на новые обои или мебель, пространство выглядит неопрятно или неуместно из-за ошибок в дизайне.

Также мы рассказывали, что белая глянцевая плитка долгое время считалась символом чистоты и универсальности в ванных комнатах, ведь она визуально расширяет пространство и легко вписывается в любой интерьер. Однако, несмотря на обещания производителей, именно этот "эталон чистоты" часто оказывается наименее практичным и самым сложным в уходе элементом дизайна.