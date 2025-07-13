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Головна Нерухомість Цей стиль пішов у минуле — як не зіпсувати дизайн інтер’єру

Цей стиль пішов у минуле — як не зіпсувати дизайн інтер’єру

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 20:08
Головні антитренди дизайну інтер'єру у 2025 році — чого краще уникати у житлі
Жінка працює над дизайном інтер’єру. Фото: Freepik

Дизайн інтер’єру, як і мода, не стоїть на місці. Те, що ще вчора здавалося стильним і актуальним, сьогодні поступово втрачає популярність. У 2025 році дизайнери фіксують виразне прагнення до більш персоналізованих, теплих і глибших рішень, де функціональність поєднується з емоціями та індивідуальністю.

Це не означає, що вам слід повністю відмовитися від улюбленого стилю — важливо вміти адаптувати простір до нових вимог часу, пише видання Livingetc.

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Мінімалізм втратив позиції

Тривалий час на вершині дизайнерських уподобань був мінімалізм — нейтральні кольори, стриманість, мінімум декору. Але у 2025 році ситуація кардинально змінилася.

"Мені здається, що біло-бежеві кімнати з волоським горіхом нарешті поступляться місцем чомусь більш яскравому. Люди хочуть кольору, хочуть життя", — зазначає дизайнерка Жозефіна Дю Ріц.

Сучасний інтер'єр шукає тепла і душевності. З’являється попит на текстури, деталі, речі з історією — замість стерильних інтер’єрів із каталогу. У центрі — індивідуальність, а не універсальність.

Гострі форми поступилися м’яким обрисам

Чіткі геометричні силуети, жорсткі кути та глянцеві поверхні — усе це відходить у минуле. У 2025 році формується тренд на м’якість, округлість і природність.

Стільці з вигнутими спинками, аркові прорізи, круглі столи — усе це сприяє затишку. Головне завдання нового інтер’єру — не вражати, а заспокоювати.

Відкрите планування — вже не панацея

Концепція open space, яка ще нещодавно була мрією багатьох, сьогодні переглядається. Так, вона забезпечує багато світла та повітря, але разом із цим — шум, відсутність приватності, труднощі з зонуванням.

У 2025-му перевага надається делікатному розмежуванню функціональних зон — ширмами, легкими перегородками, різним освітленням. Замість "все в одному" — логічно організовані простори для життя.

Акцентна стіна більше не є родзинкою

Ще нещодавно акцентна стіна — пофарбована в контрастний колір чи оздоблена шпалерами — вважалася обов’язковим атрибутом "модного" інтер’єру. Але сьогодні цей прийом уже не вражає.

"Ми більше не виділяємо одну стіну — ми фарбуємо всю кімнату. Це створює цілісність і глибину", — каже дизайнерка Тея Блох-Ніл.

Рішення для 2025 року — повноцінна кольорова гама в усьому приміщенні, без розривів і "плям". Простір має бути гармонійним, а не побудованим на контрастах.

Повністю біла кухня здала позиції

Біла кухня — символ чистоти та простору — довго залишалася улюбленицею дизайнерів. Але в 2025 році споживачі шукають більше індивідуальності.

Світлі фасади залишаються, але тепер їх доповнюють дерев'яні текстури, кольорові акценти або навіть темні елементи. Замість "порожнечі" — глибина та естетика.

"Монотонна білизна поступається багатогранним кольорам — навіть у кухні хочеться емоцій", — зазначають у студії Nordic Interiors.

Індустріальна естетика більше не в моді

Відкриті труби, бетонні стіни, металеві балки — індустріальний стиль довго приваблював своєю брутальністю. Але зараз все частіше звучить критика: такий інтер’єр сприймається як холодний і нежитловий.

У тренді — натуральні матеріали, текстиль, деревина, кольори природи. Ставка — на тактильність, органічність і зв’язок з навколишнім середовищем.

Темний максималізм перестав захоплювати

Цей стиль був відповіддю на білий мінімалізм — глибокі темні відтінки, насичені фактури, велика кількість предметів. Але він виявився занадто навантаженим і втомлюючим для щоденного життя.

"Темний максималізм часто створює атмосферу хаосу. Людям потрібен баланс", — кажуть у студії Scandinavian Mood.

У 2025-му повертається скандинавська естетика — стримані кольори, але з теплом, фактурністю й турботливою атмосферою.

Як створити актуальний інтер’єр у 2025 році

Щоб уникнути антитрендів, зосередьтеся на персоналізації та комфорті. Дизайнери радять:

  1. Додайте індивідуальності: використовуйте антикварні меблі чи hand-made декор, щоб зробити простір унікальним.
  2. Експериментуйте з кольором: обирайте теплі, природні відтінки, які створюють затишок.
  3. Ставте на комфорт: м’які форми, натуральні матеріали та функціональне зонування — ключ до сучасного інтер’єру.
  4. Уникайте надмірності: навіть у максималізмі зберігайте баланс, щоб простір не виглядав перевантаженим.

Що ще варто знати українцям

У 2025 році шпалери остаточно вийшли з моди. Сучасні дизайнери відмовляються від них через застарілий вигляд, непрактичність та схильність до пошкоджень. Натомість, перевага надається новітнім, функціональним та екологічним рішенням для оздоблення стін, що відображають актуальні тренди в інтер'єрі.

Також ми повідомляли, що біла глянцева плитка, попри свою давню репутацію "еталону чистоти" та універсальності, часто виявляється непрактичним рішенням для ванних кімнат. Хоча виробники й позиціонують її як засіб для візуального розширення простору та створення ефекту стерильності, насправді саме на ній особливо помітні всі забруднення.

ремонт нерухомість Дизайн будинок квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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