Плитка у ванній — який колір і текстура зіпсують інтер’єр і безпеку

Білий глянець у ванній. Фото: Freepik

Світла плитка, особливо глянцева, десятиліттями вважалася "еталоном чистоти" у ванних кімнатах. Виробники активно просувають її як універсальне рішення: візуально збільшує простір, пасує до будь-якого інтер’єру, створює ефект стерильності. Та в реальності саме білий глянець часто стає найслабшою ланкою дизайну.

Білий глянець у ванній часто стає найгіршим вибором — з естетичної, функціональної та безпекової точки зору. Основні проблеми — висока маркість і ризик травмування через слизьку поверхню, пише видання House Digest.

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Маркість — головна вада білої плитки

На білому глянці видно все. У буквальному сенсі: кожну краплю, кожен патьок, найменшу плівку від мила чи шампуню. І це стосується не лише підлоги, а й стін. Якщо світло падає під кутом, поверхня перетворюється на "дзеркало", яке видає найменшу недосконалість.

На такій плитці швидко проявляються:

водяні плями;

сліди зубної пасти;

залишки мийних засобів;

бруд від підошов чи лап тварин;

цвіль у швах;

пожовтіння з часом.

Регулярне прибирання — обов’язкова умова. Але навіть щоденне миття не гарантує ідеального вигляду. Білий колір немає "запасу" для візуального маскування бруду, на відміну від сірих чи теплих тонів.

Якщо не уявляєте ванну без світлого оздоблення, краще звернути увагу на матову плитку з фактурою або легким візерунком. Вона так само світла, але не настільки вибаглива до догляду.

Слизька плитка — небезпека, про яку забувають

Глянець небезпечний, коли стає вологим. Саме у ванній кімнаті це трапляється найчастіше: душ, ванна, волога підлога після миття чи витирання рушником. Особливо ризиковано, якщо поверхня гладенька, без шорсткості.

Щороку лікарі фіксують сотні побутових травм через падіння у ванних кімнатах. Найчастіше це переломи рук, стегон або травми голови. У групі ризику — діти, люди старшого віку, вагітні жінки.

Уникнути зайвого ризику допоможе рельєфна плитка із сертифікованим антиковзким покриттям (показник R11 і вище). Такі моделі створені саме для приміщень з підвищеною вологістю та не дозволяють нозі "їхати".

Чи виглядає білий глянець справді естетично — не завжди

Повністю біла ванна кімната з глянцевими стінами часто викликає відчуття холоду. Світло віддзеркалюється надто яскраво, поверхня сліпить очі, інтер’єр виглядає одноманітно. В таких приміщеннях складно створити атмосферу затишку.

Ба більше, білий глянець візуально "з’їдає" об’єм, якщо його багато. Все зливається, межі стираються, акцентів нема.

Щоб ванна кімната виглядала сучасно, але не стерильно, краще комбінувати білу плитку з іншими кольорами: пастельними, пісочними, сірими, графітовими. Вони додають простору текстури, глибини й візуального тепла.

Як знайти баланс між естетикою, чистотою й безпекою

На щастя, ринок пропонує десятки альтернатив. Можна зберегти світлі тони у ванній, не ризикуючи кожного дня травмою чи естетичним розчаруванням. Ось кілька варіантів, які добре себе зарекомендували:

Матовий білий із фактурою — менш маркий, м’якіший на вигляд. Сатинова плитка — компроміс між блиском і практичністю. Плитка під камінь або бетон — візуальна глибина й антиковзкий ефект. Моделі з мікрорельєфом або насічками — сучасно та безпечно.

У разі, якщо хочеться зробити ванну кімнату більш цікавою — додайте контрастну зону, декоративну вставку чи нішу. Це дозволить зберегти стиль без потреби йти на компроміси з функціональністю.

На що звернути увагу при купівлі плитки для ванної

При виборі плитки для ванної кімнати радимо врахувати кілька ключових моментів:

на підлогу — тільки рельєфну або структурну плитку (не глянець);

шви мають бути гідрофобні або з протигрибковим складом;

для стін бажано уникати тотального білого глянцю — краще чергувати з іншими матеріалами;

освітлення також важливе — тепле світло м’яко підкреслює текстури, а холодне робить глянець надто різким.

Дизайнери часто рекомендують комбінувати різні формати плитки — наприклад, великі плити для стін і менші — для підлоги. Це не лише практично, а й візуально привабливо, наголошують експерти.

Раніше ми розповідали, чому важливо ретельно підійти до вибору матеріалу ванної, адже кожен із них — чи то чавун, сталь, акрил, кварил, чи штучний камінь — має свої особливості, що впливають на зручність використання та довговічність.

Також зазначимо, обираючи між роздільним і суміщеним санвузлом, ви визначаєте щоденний комфорт та функціональність вашої оселі, адже це рішення впливає на зручність, гігієну та загальний настрій мешканців. Обидва варіанти мають свої переваги й недоліки, тому оптимальний вибір залежить від індивідуальних потреб, бюджету та планування вашої квартири.