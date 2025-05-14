Ванну з якого матеріалу краще обрати у 2025 — чавун, акрил, кварил, камінь чи сталь

Дитина у ванній. Фото: Freepik

Ремонт у ванній — справа не на один рік. І якщо плитку ще можна частково оновити, то ванну зазвичай встановлюють надовго. Тож помилка у виборі коштує дорого — і у грошах, і в комфорті. На ринку чимало рішень, але ключове питання залишається тим самим: з якого матеріалу ванна? Чавун, сталь, акрил, кварил чи штучний камінь — кожен варіант має свої переваги та приховані нюанси.

Щоб знайти ідеальну ванну, треба врахувати розмір ванної кімнати, стиль інтер’єру та власні вподобання, наголошують експерти інтернет-магазину "Венкон". Після зважання бюджету, можна порівняти плюси й мінуси кожного матеріалу — і ваша ванна стане оазисом комфорту на роки.

Реклама

Читайте також:

Чавун: класика, що не старіє

Чавунні ванни — це символ надійності. Виготовлені зі сплаву заліза з додаванням марганцю, сірки та кремнію, вони покриваються міцною двошаровою емаллю. Така ванна може прослужити до 50 років, не втрачаючи привабливого вигляду. Вода в чавуні остигає повільно, що ідеально для тривалих водних процедур. До того ж ці ванни тихі під час набору води й не потребують складного догляду.

Однак чавун має свої мінуси. Вага 100-150 кг ускладнює транспортування та монтаж. Вибір обмежується стандартними формами, а ремонт пошкодженої емалі — дороге задоволення.

Чавунна ванна. Фото: "Венкон"

Сталь: економія без втрати якості

Сталеві ванни — найбюджетніший варіант. Вони легші за чавунні (30-50 кг) і пропонують безліч форм завдяки пластичності металу. Емаль на таких ваннах стійка до зносу. Зазвичай їх виготовляють із конструкційної сталі, адже нержавіюча, хоч і ефектна, коштує дорого й подобається не всім.

Мінуси сталевих ванн помітні: вода швидко остигає, стінки можуть прогинатися під вагою, а шум під час набору води може дратувати. Останню проблему можна частково вирішити, обробивши дно гумою чи монтажною піною.

Сталеві ванни. Фото: "Венкон"

Акрил: стиль і універсальність

Акрилові ванни лідирують за популярністю у 2025 році завдяки балансу ціни, якості та дизайну. Їх виготовляють з армованого пластику, іноді додаючи компоненти, які знижують вартість, але можуть погіршити міцність. Якісний акрил гладкий, стійкий до зносу й легко реставрується. Такі ванни легкі, добре тримають тепло (краще за сталеві, але гірше за чавунні) і часто оснащуються додатковими функціями, як-от підсвітка чи гідромасаж.

Однак важливо вибирати якісні вироби. У дешевих акрилових ванн швидко з’являються подряпини, поверхня тьмяніє, а тонкі стінки можуть деформуватися. До того ж акрил не любить агресивної хімії — догляд має бути делікатним.

Акрилова ванна. Фото: e-oselya.com

Кварил: інноваційна міцність

Кварил — це вдосконалений акрил, розроблений компанією Villeroy & Boch. Поєднання акрилу з кварцовим піском робить ці ванни міцними, стійкими до подряпин і елегантними. Завдяки потовщеним стінкам (10 мм) вони не деформуються навіть при повному наповненні й не потребують армування. Кварілові ванни пропонують різноманітні форми та конфігурації, а їхній зовнішній вигляд вражає.

Мінуси? Кварилові ванни важчі за акрилові й дорожчі. Монтаж може бути складнішим. Але якщо бюджет дозволяє, це надійна інвестиція в довготривалий комфорт.

Кварілова ванна. Фото: aquafashion.net

Кераміка: розкіш в деталях

Керамічні ванни — це вибір естетів. Їхня глянсова поверхня виглядає вишукано, а різноманіття кольорів і форм дозволяє створити унікальний інтер’єр. Виготовляють їх із фаянсу (дорога біла глина) або металокераміки (більш доступний варіант). Обидва типи відмінно тримають тепло, майже не шумлять і служать десятиліттями за дбайливого використання.

Втім, ці ванни досить крихкі: падіння важкого предмета може спричинити скол або тріщину. До того ж кераміка — матеріал дорогий і важкий.

Керамічна ванна. Фото: "Венкон"

Штучний камінь: міцність і естетика

Ванни з литого штучного каменю — це поєднання міцності та стилю. Їх виготовляють із суміші кварцового піску, мармурової крихти та поліефірних смол. Поверхня таких ванн гладка, блискуча й приємна на дотик. Вони важкі, що забезпечує стійкість, і дуже міцні, а вода в них залишається теплою довго. Завдяки литтю можна створити найрізноманітніші форми — від класики до мінімалістичних геометричних конструкцій. А палітра кольорів значно ширша, ніж у традиційних матеріалів.

Недолік один — висока ціна, яка, втім, компенсується тривалим терміном служби.

Ванна зі штучного каменю. Фото: agromat.ua

Зазначимо, зручність і функціональність санвузла є важливими для щоденного комфорту в оселі. Роздільний чи суміщений варіант суттєво впливає на гігієну та настрій мешканців. Кожен тип має свої переваги та недоліки, тому вибір залежить від індивідуальних потреб, фінансів і характеристик приміщення.

А збираючись будувати чи оновлювати свій дім, не варто недооцінювати навіть дрібні деталі, наприклад, вікно в санвузлі. Хоча спочатку це може здатися зайвим, насправді воно відіграє важливу роль у забезпеченні комфорту, гігієни та навіть довговічності будівлі. Тож, вікно в туалеті — це не просто елемент дизайну, а практичне рішення з багатьма перевагами.