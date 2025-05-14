Ванну из какого материала лучше выбрать в 2025 — чугун, акрил, кварил, камень или сталь

Ребенок в ванной. Фото: Freepik

Ремонт в ванной — дело не на один год. И если плитку еще можно частично обновить, то ванну обычно устанавливают надолго. Поэтому ошибка в выборе стоит дорого — и в деньгах, и в комфорте. На рынке немало решений, но ключевой вопрос остается прежним: из какого материала ванна? Чугун, сталь, акрил, кварил или искусственный камень — каждый вариант имеет свои преимущества и скрытые нюансы.

Чтобы найти идеальную ванну, надо учесть размер ванной комнаты, стиль интерьера и собственные предпочтения, отмечают эксперты интернет-магазина "Венкон". После учета бюджета, можно сравнить плюсы и минусы каждого материала — и ваша ванна станет оазисом комфорта на годы.

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Чугун: классика, которая не стареет

Чугунные ванны — это символ надежности. Изготовленные из сплава железа с добавлением марганца, серы и кремния, они покрываются прочной двухслойной эмалью. Такая ванна может прослужить до 50 лет, не теряя привлекательного вида. Вода в чугуне остывает медленно, что идеально для длительных водных процедур. К тому же эти ванны тихие во время набора воды и не требуют сложного ухода.

Однако чугун имеет свои минусы. Вес 100-150 кг затрудняет транспортировку и монтаж. Выбор ограничивается стандартными формами, а ремонт поврежденной эмали — дорогое удовольствие.

Чугунная ванна из чугуна. Фото: "Венкон"

Сталь: экономия без потери качества

Стальные ванны — самый бюджетный вариант. Они легче чугунных (30-50 кг) и предлагают множество форм благодаря пластичности металла. Эмаль на таких ваннах устойчива к износу. Обычно их изготавливают из конструкционной стали, ведь нержавеющая, хоть и эффектная, стоит дорого и нравится не всем.

Минусы стальных ванн заметны: вода быстро остывает, стенки могут прогибаться под весом, а шум во время набора воды может раздражать. Последнюю проблему можно частично решить, обработав дно резиной или монтажной пеной.

Стальные ванны из стали. Фото: "Венкон"

Акрил: стиль и универсальность

Акриловые ванны лидируют по популярности в 2025 году благодаря балансу цены, качества и дизайна. Их изготавливают из армированного пластика, иногда добавляя компоненты, которые снижают стоимость, но могут ухудшить прочность. Качественный акрил гладкий, устойчивый к износу и легко реставрируется. Такие ванны легкие, хорошо держат тепло (лучше стальных, но хуже чугунных) и часто оснащаются дополнительными функциями, такими как подсветка или гидромассаж.

Однако важно выбирать качественные изделия. У дешевых акриловых ванн быстро появляются царапины, поверхность тускнеет, а тонкие стенки могут деформироваться. К тому же акрил не любит агрессивной химии — уход должен быть деликатным.

Акриловая ванна. Фото: e-oselya.com

Кварил: инновационная прочность

Кварил — это усовершенствованный акрил, разработанный компанией Villeroy & Boch. Сочетание акрила с кварцевым песком делает эти ванны прочными, устойчивыми к царапинам и элегантными. Благодаря утолщенным стенкам (10 мм) они не деформируются даже при полном наполнении и не требуют армирования. Квариловые ванны предлагают разнообразные формы и конфигурации, а их внешний вид впечатляет.

Минусы? Квариловые ванны тяжелее акриловых и дороже. Монтаж может быть сложнее. Но если бюджет позволяет, это надежная инвестиция в долговременный комфорт.

Квариловая ванна. Фото: aquafashion.net

Керамика: роскошь в деталях

Керамические ванны — это выбор эстетов. Их глянцевая поверхность выглядит изысканно, а многообразие цветов и форм позволяет создать уникальный интерьер. Изготавливают их из фаянса (дорогая белая глина) или металлокерамики (более доступный вариант). Оба типа отлично держат тепло, почти не шумят и служат десятилетиями при бережном использовании.

Впрочем, эти ванны довольно хрупкие: падение тяжелого предмета может привести к сколу или трещине. К тому же керамика — материал дорогой и тяжелый.

Керамическая ванна. Фото: "Венкон"

Искусственный камень: прочность и эстетика

Ванны из литого искусственного камня — это сочетание прочности и стиля. Их изготавливают из смеси кварцевого песка, мраморной крошки и полиэфирных смол. Поверхность таких ванн гладкая, блестящая и приятная на ощупь. Они тяжелые, что обеспечивает устойчивость, и очень прочные, а вода в них остается теплой долго.

Благодаря литью можно создать самые разнообразные формы — от классики до минималистичных геометрических конструкций. А палитра цветов значительно шире, чем у традиционных материалов.

Недостаток один — высокая цена, которая, впрочем, компенсируется длительным сроком службы.

Ванна из искусственного камня. Фото: agromat.ua

Отметим, удобство и функциональность санузла важны для ежедневного комфорта в доме. Раздельный или совмещенный вариант существенно влияет на гигиену и настроение жителей. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор зависит от индивидуальных потребностей, финансов и характеристик помещения.

А собираясь строить или обновлять свой дом, не стоит недооценивать даже мелкие детали, например, окно в санузле. Хотя сначала это может показаться лишним, на самом деле оно играет важную роль в обеспечении комфорта, гигиены и даже долговечности здания. Поэтому, окно в туалете — это не просто элемент дизайна, а практическое решение со многими преимуществами.