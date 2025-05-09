Чи варто робити вікно в туалеті приватного будинку

Вікно в туалеті. Фото: Freepik

Плануючи будівництво або реконструкцію приватного будинку, кожна деталь має значення — навіть така, здавалося б, другорядна, як вікно в туалеті. Та чи справді воно потрібне у цьому, здавалося б, утилітарному приміщенні? На перший погляд, вікно в туалеті — це розкіш або дизайнерський каприз. Але на практиці воно виконує низку важливих функцій, які напряму впливають на комфорт проживання, гігієну та навіть довговічність будинку.

Як зазначає експерт у галузі дизайну інтер’єру Сергій Немченко, вікно у туалеті не лише пропускає природне світло, але й додає простору затишку та стилю. Наявність природного освітлення у санвузлі — це передусім зручність. Не потрібно вмикати штучне світло вдень, що знижує споживання електроенергії. Крім того, природне світло позитивно впливає на емоційний стан, особливо в осінньо-зимовий період, коли ми більшу частину доби проводимо без сонця.

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Природне освітлення також дає змогу краще контролювати чистоту приміщення: при денному світлі видно плями, сліди вологи та інші нюанси, які важко розгледіти в електричному освітленні.

Ефективна вентиляція без електрики

Найсуттєвіший плюс вікна у туалеті — природна вентиляція, яка дає змогу швидко усунути запахи й зайву вологу, що запобігає утворенню плісняви, грибка та поширенню бактерій. У приватному будинку це особливо важливо, адже вологість у малих приміщеннях часто зростає в рази.

Хоча сучасні витяжки можуть бути досить потужними, вони потребують електрики, регулярного обслуговування і не завжди ефективні на 100 %. У той час як свіже повітря через вікно — це безплатно і стабільно.

Вікно в туалеті. Фото: Unsplash

Інтер'єрні можливості: світло і простір

Дизайнери дедалі частіше включають вікно до інтер’єрних рішень туалетної кімнати, наприклад у поєднанні з дерев’яними панелями й мінімалістичними меблями. Таке поєднання додає простору, легкості та вишуканості, особливо коли вікно виходить у двір чи на сад.

Вікно може стати елементом акценту: незвичайна форма, матове чи тоноване скло, вітраж або римська штора — усе це працює на стиль і атмосферу. Навіть у компактному приміщенні можна створити ефект spa-зони або затишного куточка з природною гармонією.

Вікно дедалі частіше стає деталю інтер’єрних рішень. Фото: Unsplash

Приватність: проблема, яка має рішення

Основний аргумент проти вікон у санвузлі — це занепокоєння щодо приватності. Проте технології легко розв’язують цю дилему: матоване скло, вікна з фрамугою у верхній частині стіни, тонування або спеціальні жалюзі й штори забезпечують повну конфіденційність без втрати світла та вентиляції.

Крім того, у приватних будинках туалети зазвичай не межують із вулицею чи людними зонами — їх часто проєктують з виходом на задній двір, внутрішнє подвір’я або закриту зону, що дозволяє сміливо інтегрувати вікно у планування.

Матове скло забезпечить приватність. Фото: Freepik

Коли без вікна не обійтись

У деяких випадках вікно в туалеті — це не лише бажана, а й необхідна річ. Наприклад:

якщо в будинку немає потужної витяжної системи;

якщо туалет суміщений із ванною;

якщо приміщення малої площі та потребує візуального розширення;

якщо в санвузлі встановлена техніка, чутлива до вологості (наприклад, пральна машина або сушка).

Вікно — це не забаганка, а продумане рішення

Таким чином, наголошує Немченко, наявність вікна в туалеті приватного будинку — це практично, гігієнічно та естетично. Воно забезпечує природне світло, якісну вентиляцію і додає простору. А з урахуванням сучасних засобів забезпечення приватності — ще й цілком безпечно.

"Якщо ви на етапі проєктування або реконструкції, не варто відмовлятись від вікна у санвузлі: у довгостроковій перспективі воно повністю виправдає себе як з функціонального, так і з візуального боку", – додає експерт.

Зазначимо, зручність і функціональність санвузла є важливими для щоденного комфорту в оселі. Рішення щодо роздільного або суміщеного планування суттєво впливає на гігієну, зручність використання та загальне враження мешканців. Кожен із цих варіантів має свої переваги та недоліки, тому вибір залежить від індивідуальних потреб, фінансових можливостей та характеристик приміщення.

А зустрічаючи в старих будинках крихітне віконце між кухнею та ванною, мало хто замислюється про його призначення. Колись ця особливість проєктування мала практичне значення, хоча й не була ідеальною. Сьогодні ж такі рішення в будівництві вже не зустрічаються.