Плитка в ванной — какой цвет и текстура испортят интерьер и безопасность

Белый глянец в ванной. Фото: Freepik

Светлая плитка, особенно глянцевая, десятилетиями считалась "эталоном чистоты" в ванных комнатах. Производители активно продвигают ее как универсальное решение: визуально увеличивает пространство, подходит к любому интерьеру, создает эффект стерильности. Но в реальности именно белый глянец часто становится самым слабым звеном дизайна.

Белый глянец в ванной часто становится худшим выбором — с эстетической, функциональной и безопасной точки зрения. Основные проблемы — высокая маркость и риск травмирования из-за скользкой поверхности, пишет издание House Digest.

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Маркость — главный недостаток белой плитки

На белом глянце видно все. В буквальном смысле: каждую каплю, каждый потек, малейшую пленку от мыла или шампуня. И это касается не только пола, но и стен. Если свет падает под углом, поверхность превращается в "зеркало", которое выдает малейшее несовершенство.

На такой плитке быстро проявляются:

водяные пятна;

следы зубной пасты;

остатки моющих средств;

грязь от подошв или лап животных;

плесень в швах;

пожелтение со временем.

Регулярная уборка — обязательное условие. Но даже ежедневное мытье не гарантирует идеального вида. Белый цвет не имеет "запаса" для визуальной маскировки грязи, в отличие от серых или теплых тонов.

Если не представляете ванную без светлой отделки, лучше обратить внимание на матовую плитку с фактурой или легким узором. Она так же светлая, но не столь прихотлива к уходу.

Скользкая плитка — опасность, о которой забывают

Глянец опасен, когда становится влажным. Именно в ванной комнате это случается чаще всего: душ, ванна, влажный пол после мытья или вытирания полотенцем. Особенно рискованно, если поверхность гладкая, без шероховатости.

Ежегодно врачи фиксируют сотни бытовых травм из-за падений в ванных комнатах. Чаще всего это переломы рук, бедер или травмы головы. В группе риска - дети, люди старшего возраста, беременные женщины.

Избежать лишнего риска поможет рельефная плитка с сертифицированным антискользящим покрытием (показатель R11 и выше). Такие модели созданы именно для помещений с повышенной влажностью и не позволяют ноге "ехать".

Выглядит ли белый глянец действительно эстетично — не всегда

Полностью белая ванная комната с глянцевыми стенами часто вызывает ощущение холода. Свет отражается слишком ярко, поверхность слепит глаза, интерьер выглядит однообразно. В таких помещениях сложно создать атмосферу уюта.

Более того, белый глянец визуально "съедает" объем, если его много. Все сливается, границы стираются, акцентов нет.

Чтобы ванная комната выглядела современно, но не стерильно, лучше комбинировать белую плитку с другими цветами: пастельными, песочными, серыми, графитовыми. Они добавляют пространству текстуры, глубины и визуального тепла.

Как найти баланс между эстетикой, чистотой и безопасностью

К счастью, рынок предлагает десятки альтернатив. Можно сохранить светлые тона в ванной, не рискуя каждый день травмой или эстетическим разочарованием. Вот несколько вариантов, которые хорошо себя зарекомендовали:

Матовый белый с фактурой — менее маркий, мягкий на вид. Сатиновая плитка — компромисс между блеском и практичностью. Плитка под камень или бетон — визуальная глубина и антискользящий эффект. Модели с микрорельефом или насечками — современно и безопасно.

В случае, если хочется сделать ванную комнату более интересной — добавьте контрастную зону, декоративную вставку или нишу. Это позволит сохранить стиль без необходимости идти на компромиссы с функциональностью.

На что обратить внимание при покупке плитки для ванной

При выборе плитки для ванной комнаты советуем учесть несколько ключевых моментов:

на пол — только рельефную или структурную плитку (не глянец);

швы должны быть гидрофобные или с противогрибковым составом;

для стен желательно избегать тотального белого глянца — лучше чередовать с другими материалами;

освещение также важно — теплый свет мягко подчеркивает текстуры, а холодный делает глянец слишком резким.

Дизайнеры часто рекомендуют комбинировать разные форматы плитки — например, большие плиты для стен и меньшие — для пола. Это не только практично, но и визуально привлекательно, отмечают эксперты.

Ранее мы рассказывали, почему важно тщательно подойти к выбору материала ванной, ведь каждый из них — будь то чугун, сталь, акрил, кварил, или искусственный камень — имеет свои особенности, влияющие на удобство использования и долговечность.

Также отметим, выбирая между раздельным и совмещенным санузлом, вы определяете ежедневный комфорт и функциональность вашего дома, ведь это решение влияет на удобство, гигиену и общее настроение жителей. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, поэтому оптимальный выбор зависит от индивидуальных потребностей, бюджета и планировки вашей квартиры.