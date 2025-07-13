Главные антитренды дизайна интерьера в 2025 году — чего лучше избегать в жилье

Женщина работает над дизайном интерьера. Фото: Freepik

Дизайн интерьера, как и мода, не стоит на месте. То, что еще вчера казалось стильным и актуальным, сегодня постепенно теряет популярность. В 2025 году дизайнеры фиксируют отчетливое стремление к более персонализированным, теплым и более глубоким решениям, где функциональность сочетается с эмоциями и индивидуальностью.

Это не значит, что вам следует полностью отказаться от любимого стиля — важно уметь адаптировать пространство к новым требованиям времени, пишет издание Livingetc.

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Минимализм потерял позиции

Долгое время на вершине дизайнерских предпочтений был минимализм — нейтральные цвета, сдержанность, минимум декора. Но в 2025 году ситуация кардинально изменилась.

"Мне кажется, что бело-бежевые комнаты с грецким орехом наконец-то уступят место чему-то более яркому. Люди хотят цвета, хотят жизни", — отмечает дизайнер Жозефина Дю Риц.

Современный интерьер ищет тепла и душевности. Появляется спрос на текстуры, детали, вещи с историей — вместо стерильных интерьеров из каталога. В центре — индивидуальность, а не универсальность.

Острые формы уступили мягким очертаниям

Четкие геометрические силуэты, жесткие углы и глянцевые поверхности — все это уходит в прошлое. В 2025 году формируется тренд на мягкость, округлость и естественность.

Стулья с изогнутыми спинками, арочные проемы, круглые столы — все это способствует уюту. Главная задача нового интерьера — не впечатлять, а успокаивать.

Открытая планировка — уже не панацея

Концепция open space, которая еще недавно была мечтой многих, сегодня пересматривается. Да, она обеспечивает много света и воздуха, но вместе с этим - шум, отсутствие приватности, трудности с зонированием.

В 2025-м предпочтение отдается деликатному разграничению функциональных зон — ширмами, легкими перегородками, разным освещением. Вместо "все в одном" — логично организованные пространства для жизни.

Акцентная стена больше не является изюминкой

Еще недавно акцентная стена — окрашенная в контрастный цвет или украшенная обоями — считалась обязательным атрибутом "модного" интерьера. Но сегодня этот прием уже не впечатляет.

"Мы больше не выделяем одну стену — мы красим всю комнату. Это создает целостность и глубину", — говорит дизайнер Тея Блох-Нил.

Решение для 2025 года — полноценная цветовая гамма во всем помещении, без разрывов и "пятен". Пространство должно быть гармоничным, а не построенным на контрастах.

Полностью белая кухня сдала позиции

Белая кухня — символ чистоты и пространства — долго оставалась любимицей дизайнеров. Но в 2025 году потребители ищут больше индивидуальности.

Светлые фасады остаются, но теперь их дополняют деревянные текстуры, цветные акценты или даже темные элементы. Вместо "пустоты" — глубина и эстетика.

"Монотонная белизна уступает многогранным цветам — даже в кухне хочется эмоций", — отмечают в студии Nordic Interiors.

Индустриальная эстетика больше не в моде

Открытые трубы, бетонные стены, металлические балки — индустриальный стиль долго привлекал своей брутальностью. Но сейчас все чаще звучит критика: такой интерьер воспринимается как холодный и нежилой.

В тренде — натуральные материалы, текстиль, древесина, цвета природы. Ставка — на тактильность, органичность и связь с окружающей средой.

Темный максимализм перестал восхищать

Этот стиль был ответом на белый минимализм — глубокие темные оттенки, насыщенные фактуры, обилие предметов. Но он оказался слишком нагруженным и утомительным для ежедневной жизни.

"Темный максимализм часто создает атмосферу хаоса. Людям нужен баланс", — говорят в студии Scandinavian Mood.

В 2025-м возвращается скандинавская эстетика — сдержанные цвета, но с теплом, фактурностью и заботливой атмосферой.

Как создать актуальный интерьер в 2025 году

Чтобы избежать антитрендов, сосредоточьтесь на персонализации и комфорте. Дизайнеры советуют:

Добавьте индивидуальности: используйте антикварную мебель или hand-made декор, чтобы сделать пространство уникальным. Экспериментируйте с цветом: выбирайте теплые, естественные оттенки, которые создают уют. Ставьте на комфорт: мягкие формы, натуральные материалы и функциональное зонирование — ключ к современному интерьеру. Избегайте излишеств: даже в максимализме сохраняйте баланс, чтобы пространство не выглядело перегруженным.

Что еще стоит знать украинцам

В 2025 году обои окончательно вышли из моды. Современные дизайнеры отказываются от них из-за устаревшего вида, непрактичности и склонности к повреждениям. Зато предпочтение отдается новейшим, функциональным и экологическим решениям для отделки стен, отражающие актуальные тренды в интерьере.

Также мы сообщали, что белая глянцевая плитка, несмотря на свою давнюю репутацию "эталона чистоты" и универсальности, часто оказывается непрактичным решением для ванных комнат. Хотя производители и позиционируют ее как средство для визуального расширения пространства и создания эффекта стерильности, на самом деле именно на ней особенно заметны все загрязнения.