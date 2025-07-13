Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Этот стиль ушел в прошлое — как не испортить дизайн интерьера

Этот стиль ушел в прошлое — как не испортить дизайн интерьера

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 20:08
Главные антитренды дизайна интерьера в 2025 году — чего лучше избегать в жилье
Женщина работает над дизайном интерьера. Фото: Freepik

Дизайн интерьера, как и мода, не стоит на месте. То, что еще вчера казалось стильным и актуальным, сегодня постепенно теряет популярность. В 2025 году дизайнеры фиксируют отчетливое стремление к более персонализированным, теплым и более глубоким решениям, где функциональность сочетается с эмоциями и индивидуальностью.

Это не значит, что вам следует полностью отказаться от любимого стиля — важно уметь адаптировать пространство к новым требованиям времени, пишет издание Livingetc.

Реклама
Читайте также:

Минимализм потерял позиции

Долгое время на вершине дизайнерских предпочтений был минимализм — нейтральные цвета, сдержанность, минимум декора. Но в 2025 году ситуация кардинально изменилась.

"Мне кажется, что бело-бежевые комнаты с грецким орехом наконец-то уступят место чему-то более яркому. Люди хотят цвета, хотят жизни", — отмечает дизайнер Жозефина Дю Риц.

Современный интерьер ищет тепла и душевности. Появляется спрос на текстуры, детали, вещи с историей — вместо стерильных интерьеров из каталога. В центре — индивидуальность, а не универсальность.

Острые формы уступили мягким очертаниям

Четкие геометрические силуэты, жесткие углы и глянцевые поверхности — все это уходит в прошлое. В 2025 году формируется тренд на мягкость, округлость и естественность.

Стулья с изогнутыми спинками, арочные проемы, круглые столы — все это способствует уюту. Главная задача нового интерьера — не впечатлять, а успокаивать.

Открытая планировка — уже не панацея

Концепция open space, которая еще недавно была мечтой многих, сегодня пересматривается. Да, она обеспечивает много света и воздуха, но вместе с этим - шум, отсутствие приватности, трудности с зонированием.

В 2025-м предпочтение отдается деликатному разграничению функциональных зон — ширмами, легкими перегородками, разным освещением. Вместо "все в одном" — логично организованные пространства для жизни.

Акцентная стена больше не является изюминкой

Еще недавно акцентная стена — окрашенная в контрастный цвет или украшенная обоями — считалась обязательным атрибутом "модного" интерьера. Но сегодня этот прием уже не впечатляет.

"Мы больше не выделяем одну стену — мы красим всю комнату. Это создает целостность и глубину", — говорит дизайнер Тея Блох-Нил.

Решение для 2025 года — полноценная цветовая гамма во всем помещении, без разрывов и "пятен". Пространство должно быть гармоничным, а не построенным на контрастах.

Полностью белая кухня сдала позиции

Белая кухня — символ чистоты и пространства — долго оставалась любимицей дизайнеров. Но в 2025 году потребители ищут больше индивидуальности.

Светлые фасады остаются, но теперь их дополняют деревянные текстуры, цветные акценты или даже темные элементы. Вместо "пустоты" — глубина и эстетика.

"Монотонная белизна уступает многогранным цветам — даже в кухне хочется эмоций", — отмечают в студии Nordic Interiors.

Индустриальная эстетика больше не в моде

Открытые трубы, бетонные стены, металлические балки — индустриальный стиль долго привлекал своей брутальностью. Но сейчас все чаще звучит критика: такой интерьер воспринимается как холодный и нежилой.

В тренде — натуральные материалы, текстиль, древесина, цвета природы. Ставка — на тактильность, органичность и связь с окружающей средой.

Темный максимализм перестал восхищать

Этот стиль был ответом на белый минимализм — глубокие темные оттенки, насыщенные фактуры, обилие предметов. Но он оказался слишком нагруженным и утомительным для ежедневной жизни.

"Темный максимализм часто создает атмосферу хаоса. Людям нужен баланс", — говорят в студии Scandinavian Mood.

В 2025-м возвращается скандинавская эстетика — сдержанные цвета, но с теплом, фактурностью и заботливой атмосферой.

Как создать актуальный интерьер в 2025 году

Чтобы избежать антитрендов, сосредоточьтесь на персонализации и комфорте. Дизайнеры советуют:

  1. Добавьте индивидуальности: используйте антикварную мебель или hand-made декор, чтобы сделать пространство уникальным.
  2. Экспериментируйте с цветом: выбирайте теплые, естественные оттенки, которые создают уют.
  3. Ставьте на комфорт: мягкие формы, натуральные материалы и функциональное зонирование — ключ к современному интерьеру.
  4. Избегайте излишеств: даже в максимализме сохраняйте баланс, чтобы пространство не выглядело перегруженным.

Что еще стоит знать украинцам

В 2025 году обои окончательно вышли из моды. Современные дизайнеры отказываются от них из-за устаревшего вида, непрактичности и склонности к повреждениям. Зато предпочтение отдается новейшим, функциональным и экологическим решениям для отделки стен, отражающие актуальные тренды в интерьере.

Также мы сообщали, что белая глянцевая плитка, несмотря на свою давнюю репутацию "эталона чистоты" и универсальности, часто оказывается непрактичным решением для ванных комнат. Хотя производители и позиционируют ее как средство для визуального расширения пространства и создания эффекта стерильности, на самом деле именно на ней особенно заметны все загрязнения.

ремонт недвижимость Дизайн дом квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации