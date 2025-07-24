Найстильніші дивани 2025 року, які обирають дизайнери — модні тренди та нові форми (фото)

Жінка на дивані. Фото: Freepik

Мода на дивани змінюється повільно, адже головне — це довговічність і стиль, який не втрачає своєї привабливості з часом. Проте у 2025 році дизайнери інтер’єрів пропонують свіжі ідеї, які допоможуть оновити вашу вітальню.

Видання Ideal Home зібрало найактуальніші тенденції, які зроблять ваш простір сучасним і затишним. Від великих кутових моделей до вишуканих текстур — ось що рекомендують експерти.

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Великі дивани XL для комфорту

Компактні дивани поступаються місцем просторим моделям розміру XL. Такі дивани ідеально підходять для сімейних вечорів за переглядом фільмів чи затишних посиденьок із друзями. Великий кутовий диван у стилі кінотеатру не лише заповнює простір, але й стає серцем вітальні.

"Люди проводять більше часу у вітальнях, ніж будь-коли раніше. Через це диван відіграє центральну роль. Менші моделі поступово замінюються більшими й зручнішими", — зазначила керівниця відділу закупівель у Sofology Гізела Ланкастер.

Великий диван. Фото: Future PLC

Дизайнери радять обирати дивани, які займають значну частину кімнати, але при цьому виглядають гармонійно завдяки продуманому дизайну.

Коричневий диван для тепла

Земляні відтінки залишаються у тренді, і коричневий колір — один із фаворитів 2025 року. Глибокі відтінки мокко чи шоколаду додають вітальні тепла та затишку. Коричневий диван легко поєднується з іншими кольорами — від нейтральних бежевих до яскравих акцентів, таких як зелений чи теракотовий.

Коричневий диван. Фото: Barker and Stonehouse

Такий диван не лише виглядає стильно, але й практичний: на ньому менш помітні плями, що робить його ідеальним вибором для сімей із дітьми чи домашніми тваринами.

Вигнуті дивани для елегантності

Вигнуті меблі вже кілька років тримаються в трендах, але у 2025 році вони вийдуть на новий рівень популярності. Дивани з плавними, скульптурними формами додають інтер’єру м’якості та вишуканості.

"Вигнуті дивани, рифлені моделі та "дивани-круасани" стануть хітом завдяки своїй здатності додавати характеру й інтересу до простору", — поділилася менеджерка Barker and Stonehouse Лена Гірасінська.

Вигнутий диван. Фото: Future PLC

Такі дивани допомагають уникнути різких ліній, які можуть зробити інтер’єр надто суворим, і створюють атмосферу легкості.

Диван із кріслом для гармонії

Несподіваним трендом 2025 року стали комплекти диванів із кріслами. Якщо раніше крісла вважалися громіздкими, то сучасні моделі виглядають стильно та гармонійно доповнюють диван. Виробники пропонують комплекти, які ідеально поєднуються за кольором і текстурою, створюючи цілісний образ вітальні.

Диван з кріслом. Фото: Sofology

Такі набори дозволяють зонувати простір і додають функціональності, адже крісло можна розмістити окремо для читання чи відпочинку.

Модульні дивани для гнучкості

Модульні дивани — це вибір тих, хто цінує персоналізацію. Вони дозволяють адаптувати меблі до потреб вашої сім’ї, змінюючи конфігурацію залежно від ситуації.

"Покупці все частіше обирають модульні дивани, які можна налаштувати під індивідуальні потреби, замість універсальних рішень", — зазначила керівниця відділу дизайну Sofa Патриція Гіббонс.

Модульний диван. Фото: Future PLC

Такі дивани ідеально підходять для нестандартних приміщень або для тих, хто любить періодично оновлювати інтер’єр без значних витрат.

Розкішні текстури для вишуканості

Вибір тканини для дивану не менш важливий, ніж його форма чи колір. У 2025 році популярними будуть текстури, які додають розкоші: букле, тедді, шеніл. Ці матеріали створюють відчуття м’якості та комфорту, а також виглядають дорого й елегантно.

Диван з трендової тканини. Фото: Future PLC

Букле, наприклад, додає текстурного інтересу, а шеніл приємний на дотик і стійкий до зносу. Такі дивани стануть акцентом у будь-якому інтер’єрі, незалежно від стилю — від мінімалізму до бохо.

Як повідомлялось, інтер'єр вашого дому — це відображення вашого стилю та настрою, але неправильні візуальні рішення можуть зіпсувати навіть найдорожчий ремонт. Часто, попри нові шпалери чи меблі, простір виглядає неохайно або недоречно через помилки у дизайні.

Також ми розповідали, що біла глянцева плитка довгий час вважалася символом чистоти та універсальності у ванних кімнатах, адже вона візуально розширює простір та легко вписується в будь-який інтер'єр. Однак, незважаючи на обіцянки виробників, саме цей "еталон чистоти" часто виявляється найменш практичним і найскладнішим у догляді елементом дизайну.