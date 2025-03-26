Какие права на имущество имеет сожитель в гражданском браке

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Фактический брак, или так называемый гражданский брак, — это ситуация, когда мужчина и женщина живут вместе как семья, но официально не зарегистрировали свои отношения. Это явление довольно распространено в Украине, а вот вопрос раздела имущества, приобретенного во время таких отношений, часто становится предметом споров и даже судебных разбирательств.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, признается ли общей собственностью имущество в гражданском браке.

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Согласно статье 74 Семейного кодекса Украины, имущество, приобретенное во время совместного проживания мужчины и женщины, которые не состоят в браке, принадлежит им на праве общей совместной собственности. Это означает, что оба имеют равные права на общее имущество, если иное не установлено письменным договором.

Однако, существуют условия, при которых такая норма применяется:

пара действительно проживает как семья, то есть ведет совместный быт, не просто арендует жилье вместе;

ни один из партнеров не находится в официальном браке с другим лицом;

общее имущество приобреталось во время фактического совместного проживания.

Если все эти условия выполнены, права сожителя на имущество могут быть признаны судом.

Можно ли поделить имущество после развода без брака

Если пара разводится (даже если официального брака не было), возникает вопрос раздела совместно нажитого имущества. Закон предусматривает несколько вариантов:

по взаимному согласию — лучший вариант, когда партнеры мирно договариваются о разделе активов;

нотариальный договор — официальный документ, который подтверждает договоренности;

судебный иск — вариант, когда мирно договориться не удалось.

Если дело доходит до суда, истец должен доказать факт совместного проживания, ведения совместного быта и совместного приобретения имущества.

Также можно лишить бывшего партнера права на имущество, если:

вы покупали имущество на свои средства и можете это доказать (например, выписки из банка);

был письменный договор (например, соглашение о том, что квартира принадлежит только вам);

имущество было получено в наследство или подарок (такое не делится).

Как защитить свои имущественные права

Чтобы избежать имущественных споров в будущем, стоит заранее позаботиться о юридических гарантиях. Есть несколько способов:

оформление права собственности. Если имущество приобретается за общие средства, стоит регистрировать его на обоих партнеров;

договор о совместном имуществе. Это письменный документ, определяющий права на имущество;

брачный договор. Хотя термин "брачный" может показаться неуместным в гражданском браке, такой контракт позволяет определить правила раздела имущества;

сохранение чеков и документов — если покупаете что-то дорогое, фиксируйте, кто платил.

Как сообщалось, совместная собственность — это форма владения имуществом, когда двое или более лиц имеют права на него без четкого разделения на доли. Хотя идея кажется простой, на практике она сопровождается сложными правовыми аспектами, которые требуют внимания и знаний. Каждое решение в таких условиях требует осторожности, чтобы избежать споров.

Отметим также, по законодательству Украины, имущество, приобретенное во время брака, считается общей собственностью супругов. Если после развода пара не может договориться о разделе, это можно сделать и позже. Однако возникает вопрос: какой срок для этого предусмотрен.