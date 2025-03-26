Які права на майно має співмешканець у цивільному шлюбі

Чоловік та жінка. Фото: Freepik

Фактичний шлюб, або так званий цивільний шлюб, — це ситуація, коли чоловік і жінка живуть разом як сім’я, але офіційно не зареєстрували свої стосунки. Це явище доволі поширене в Україні, а от питання поділу майна, набутого під час таких відносин, часто стає предметом суперечок і навіть судових розглядів.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, чи визнається спільною власністю майно у цивільному шлюбі.

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Згідно зі статтею 74 Сімейного кодексу України, майно, придбане під час спільного проживання чоловіка та жінки, які не перебувають у шлюбі, належить їм на праві спільної сумісної власності. Це означає, що обоє мають рівні права на спільне майно, якщо інше не встановлено письмовим договором.

Проте, існують умови, за яких така норма застосовується:

пара дійсно проживає як сім’я, тобто веде спільний побут, не просто орендує житло разом;

жоден із партнерів не перебуває в офіційному шлюбі з іншою особою;

спільне майно набувалося під час фактичного спільного проживання.

Якщо всі ці умови виконані, права співмешканця на майно можуть бути визнані судом.

Чи можна поділити майно після розлучення без шлюбу

Якщо пара розлучається (навіть якщо офіційного шлюбу не було), постає питання поділу спільно нажитого майна. Закон передбачає кілька варіантів:

за взаємною згодою — найкращий варіант, коли партнери мирно домовляються про розподіл активів;

нотаріальний договір — офіційний документ, який підтверджує домовленості;

судовий позов — варіант, коли мирно домовитися не вдалося.

Якщо справа доходить до суду, позивач повинен довести факт спільного проживання, ведення спільного побуту та спільного придбання майна.

Також можна позбавити колишнього партнера права на майно, якщо:

ви купували майно на свої кошти і можете це довести (наприклад, виписки з банку);

був письмовий договір (наприклад, угода про те, що квартира належить тільки вам);

майно було отримано у спадок або подарунок (таке не ділиться).

Як захистити свої майнові права

Щоб уникнути майнових суперечок у майбутньому, варто заздалегідь потурбуватися про юридичні гарантії. Є кілька способів:

оформлення права власності. Якщо майно купується за спільні кошти, варто реєструвати його на обох партнерів;

договір про спільне майно. Це письмовий документ, що визначає права на майно;

шлюбний договір. Хоча термін "шлюбний" може здатися недоречним у цивільному шлюбі, такий контракт дозволяє визначити правила поділу майна;

збереження чеків та документів — якщо купуєте щось дороге, фіксуйте, хто платив.

Як повідомлялось, спільна власність — це форма володіння майном, коли двоє чи більше осіб мають права на нього без чіткого поділу на частки. Хоча ідея здається простою, на практиці вона супроводжується складними правовими аспектами, які потребують уваги та знань. Кожне рішення в таких умовах вимагає обережності, щоб уникнути суперечок.

Зазначимо також, за законодавством України, майно, придбане під час шлюбу, вважається спільною власністю подружжя. Якщо після розлучення пара не може домовитись про поділ, це можна зробити і пізніше. Однак виникає питання: який термін для цього передбачено.