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Чи має цивільна дружина військового право на виплати та пільги

17 січня 2025 19:05
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Цивільна дружина військового — чи має право на виплати
Дівчина йде вулицею. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Питання правового статусу цивільних партнерів військових, які загинули під час виконання обов'язків, стає все більш актуальним для українських судів та органів соціального захисту. Проблеми виникають, коли йдеться про пари, які не були офіційно зареєстровані в шлюбі, але проживали разом.

Про те, чи можуть розраховувати на пільги та виплати цивільні партнери військових, пояснили на сайті Національної асоціації адвокатів України.

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На семінарі "Соціальні гарантії для захисників України та їх родин: виклики та правові рішення", що відбувся за організацією Чернівецької ОВА, голова Комітету НААУ з питань сімейного права Лариса Гретченко зазначила, що кількість справ щодо спільного проживання без шлюбу й оскарження відмов у наданні статусу члена родини загиблого зростає.

Верховний Суд вже неодноразово підтверджував, що навіть якщо факт спільного проживання встановлений, цивільні партнери не мають права на соціальні виплати та гарантії, які надаються родинам загиблих військових. 

Так, у постанові від 19 березня 2021 року суд відмовив у наданні статусу члена родини особі, яка не була в офіційному шлюбі на момент загибелі партнера. Верховний Суд також підкреслював, що закон "Про статус ветеранів війни" не передбачає застосування положень Сімейного кодексу до таких ситуацій.

Лариса Гретченко пояснила, що навіть встановлення факту спільного проживання не дає підстав для отримання соціальних гарантій, оскільки закон визнає шлюб лише після його реєстрації в органах РАЦС. 

Ці стосунки зовні схожі на шлюб, але вони не є точно тим самим. Чоловік і жінка, які живуть разом без офіційної реєстрації, можуть вважатися родиною за певними умов. Однак це не те саме, що терміни "чоловік" та "дружина", адже закон використовує ці слова для визначення кожного з подружжя як учасників правових відносин між собою.

Таким чином, цивільні партнери загиблих військових, які не перебували в зареєстрованому шлюбі, не можуть розраховувати на пільги та компенсації, що надаються родинам загиблих захисників України.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що через повномасштабну агресію Росії значна частина громадян України вступила до лав Збройних сил. Військові, які беруть участь у бойових діях, мають право на державні пільги, що також поширюються на їхні родини.

Ми також розповідали, що зі збільшенням числа військових через війну, все частіше на вулиці можна зустріти людей у формі. Проте, якщо особа носить військову форму без відповідних підстав, це може стати підставою для накладання на неї штрафу.

виплати шлюб допомога соціальна допомога військовослужбовці

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