Гражданская жена военного — имеет ли право на выплаты

Девушка идет по улице. Фото: УНИАН

Вопрос правового статуса гражданских партнеров военных, погибших при исполнении обязанностей, становится все более актуальным для украинских судов и органов социальной защиты. Проблемы возникают, когда речь идет о парах, которые не были официально зарегистрированы в браке, но проживали вместе.

О том, могут ли рассчитывать на льготы и выплаты гражданские партнеры военных, объяснили на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Читайте также:

Могут ли гражданские партнеры получить выплаты

На семинаре "Социальные гарантии для защитников Украины и их семей: вызовы и правовые решения", который состоялся при организации Черновецкой ОВА, председатель Комитета НААУ по вопросам семейного права Лариса Гретченко отметила, что количество дел относительно совместного проживания без брака и обжалования отказов в предоставлении статуса члена семьи погибшего растет.

Верховный Суд уже неоднократно подтверждал, что даже если факт совместного проживания установлен, гражданские партнеры не имеют права на социальные выплаты и гарантии, которые предоставляются семьям погибших военных.

Так, в постановлении от 19 марта 2021 года суд отказал в предоставлении статуса члена семьи лицу, которое не было в официальном браке на момент гибели партнера. Верховный Суд также подчеркивал, что закон "О статусе ветеранов войны" не предусматривает применение положений Семейного кодекса к таким ситуациям.

Лариса Гретченко пояснила, что даже установление факта совместного проживания не дает оснований для получения социальных гарантий, поскольку закон признает брак лишь после его регистрации в органах ЗАГСа.

Эти отношения внешне похожи на брак, но они не являются точно тем самым. Мужчина и женщина, которые живут вместе без официальной регистрации, могут считаться семьей при определенных условиях. Однако это не то же самое, что термины "муж" и "жена", ведь закон использует эти слова для определения каждого из супругов как участников правовых отношений между собой.

Таким образом, гражданские партнеры погибших военных, которые не состояли в зарегистрированном браке, не могут рассчитывать на льготы и компенсации, предоставляемые семьям погибших защитников Украины.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что из-за полномасштабной агрессии России значительная часть граждан Украины вступила в ряды Вооруженных сил. Военные, участвующие в боевых действиях, имеют право на государственные льготы, которые также распространяются на их семьи.

Мы также рассказывали, что с увеличением числа военных из-за войны, все чаще на улице можно встретить людей в форме. Однако, если лицо носит военную форму без соответствующих оснований, это может стать основанием для наложения на него штрафа.