Покупатели недвижимости прогнозируют рост цен на квартиры в Киеве в 2025 году

Многоэтажки в Киеве. Фото: dom.ria

Спрос на жилье в Киеве остается стабильным, а ожидания покупателей относительно цен меняются в сторону роста. В то же время рынок недвижимости остается чувствительным к общей экономической ситуации, поэтому перед покупкой стоит внимательно оценивать риски и прогнозировать собственные финансовые возможности.

Согласно данным ежемесячного опроса ЛУН, все больше людей уверены, что квартиры в столице будут дорожать.

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Рост оптимистических ожиданий

Как показывает статистика, еще в сентябре 2024 года только 28% респондентов прогнозировали повышение цен на вторичном рынке столицы. Однако уже в январе 2025 года этот показатель вырос до 39%. То есть за три месяца доля тех, кто верит в подорожание жилья, выросла на 11%.

Интересно, что процент людей, которые ожидают снижения цен, наоборот, сократился. Если в сентябре 2024 года таких было 35%, то в середине января 2025 года — только 26%.

Вместе с тем значительная часть респондентов (33-36%) считает, что стоимость квартир будет оставаться без изменений. Это мнение почти не меняется в течение последних месяцев.

Ожидания относительно изменения цен на квартиры на вторичном рынке. Графика: ЛУН

Тренды на первичном рынке

На рынке новостроек наблюдается еще больший оптимизм. Если в сентябре 2024 года 42% потенциальных покупателей прогнозировали рост цен, то в январе 2025 года таких стало уже 50%.

Доля тех, кто верит в удешевление жилья, сократилась с 27% до 17%. А стабильность стоимости прогнозируют 33% опрошенных.

Ожидания относительно изменения цен на квартиры на первичном рынке. Графика: ЛУН

Почему ожидания изменились

На настроения покупателей влияет несколько ключевых факторов:

Спрос, который сохраняется даже в кризисные времена. Киев остается деловым и экономическим центром страны, поэтому жилье здесь продолжают активно покупать.

Дефицит качественного жилья. Многие объекты остаются в стадии замороженного строительства, что ограничивает выбор для покупателей.

Инфляционное давление. Рост цен на строительные материалы и рабочую силу также влияет на себестоимость квартир, что неизбежно ведет к повышению стоимости квадратного метра.

Снижение доступных вариантов на рынке. Многие собственники не спешат продавать квартиры по сниженным ценам, что создает определенный дефицит предложений.

Что дальше будет с ценами на недвижимость в Киеве

Рынок жилья — это всегда о балансе спроса и предложения, отмечают эксперты. Сейчас, когда количество потенциальных покупателей растет, а предложение остается ограниченным, цены имеют тенденцию к повышению.

Покупка квартиры — серьезный шаг, который требует тщательного рассмотрения всех аспектов, особенно финансовых. Важно выяснить все возможные варианты расчета, их преимущества и недостатки, чтобы выбрать самый безопасный и удобный способ передачи средств. Ранее мы уже рассматривали различные варианты оплаты и их особенности.

Как сообщалось, в 2025 году рынок недвижимости в Украине продолжает развиваться, несмотря на экономические и социальные изменения. Растет спрос на жилую и коммерческую недвижимость, что влияет на цены. Нестабильность ситуации не останавливает развитие рынка, а лишь формирует новые тенденции и возможности для инвесторов и покупателей.