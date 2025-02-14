Покупці нерухомості прогнозують зростання цін на квартири у Києві у 2025 році

Багатоповерхівки у Києві. Фото: dom.ria

Попит на житло у Києві залишається стабільним, а очікування покупців щодо цін змінюються у бік зростання. Водночас ринок нерухомості залишається чутливим до загальної економічної ситуації, тож перед купівлею варто уважно оцінювати ризики та прогнозувати власні фінансові можливості.

Згідно з даними щомісячного опитування ЛУН, дедалі більше людей впевнені, що квартири у столиці дорожчатимуть.

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Зростання оптимістичних очікувань

Як показує статистика, ще у вересні 2024 року лише 28% респондентів прогнозували підвищення цін на вторинному ринку столиці. Проте вже у січні 2025 року цей показник зріс до 39%. Тобто за три місяці частка тих, хто вірить у здорожчання житла, зросла на 11%.

Цікаво, що відсоток людей, які очікують на зниження цін, навпаки, скоротився. Якщо у вересні 2024 року таких було 35%, то в середині січня 2025 року — лише 26%.

Разом з тим, значна частина респондентів (33-36%) вважає, що вартість квартир залишатиметься без змін. Ця думка майже не змінюється протягом останніх місяців.

Очікування щодо зміни цін на квартири на вторинному ринку. Графіка: ЛУН

Тренди на первинному ринку

На ринку новобудов спостерігається ще більший оптимізм. Якщо у вересні 2024 року 42% потенційних покупців прогнозували зростання цін, то в січні 2025 року таких стало вже 50%.

Частка тих, хто вірить у здешевлення житла, скоротилася з 27% до 17%. А стабільність вартості прогнозують 33% опитаних.

Очікування щодо зміни цін на квартири на первинному ринку. Графіка: ЛУН

Чому очікування змінилися

На настрої покупців впливає кілька ключових факторів:

Попит, що зберігається навіть у кризові часи. Київ залишається діловим та економічним центром країни, тому житло тут продовжують активно купувати.

Дефіцит якісного житла. Багато об’єктів залишаються у стадії замороженого будівництва, що обмежує вибір для покупців.

Інфляційний тиск. Зростання цін на будівельні матеріали та робочу силу також впливає на собівартість квартир, що неминуче веде до підвищення вартості квадратного метра.

Зниження доступних варіантів на ринку. Багато власників не поспішають продавати квартири за зниженими цінами, що створює певний дефіцит пропозицій.

Що далі буде з цінами на нерухомість в Києві

Ринок житла — це завжди про баланс попиту та пропозиції, наголошують експерти. Зараз, коли кількість потенційних покупців зростає, а пропозиція лишається обмеженою, ціни мають тенденцію до підвищення.

Купівля квартири — серйозний крок, який потребує ретельного розгляду всіх аспектів, особливо фінансових. Важливо з'ясувати всі можливі варіанти розрахунку, їхні переваги та недоліки, щоб обрати найбезпечніший та найзручніший спосіб передачі коштів. Раніше ми вже розглядали різні варіанти оплати та їхні особливості.

Як повідомлялось, у 2025 році ринок нерухомості в Україні продовжує розвиватися, попри економічні та соціальні зміни. Зростає попит на житлову та комерційну нерухомість, що впливає на ціни. Нестабільність ситуації не зупиняє розвиток ринку, а лише формує нові тенденції та можливості для інвесторів та покупців.