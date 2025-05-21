Сколько стоит гектар земли в Украине в 2025 году — цены по регионам

Цены на землю в Украине взлетели — в чем причина и чего ждать
На фоне войны, инфляции и экономической нестабильности украинский рынок сельскохозяйственных земель демонстрирует парадоксальную, но закономерную динамику — цены бьют рекорды. В апреле 2025 года средняя стоимость гектара достигла 86 655 грн — это почти на 60% больше, чем в начале года.
Как объясняет координатор земельного комитета Украинского клуба аграрного бизнеса Игорь Лисецкий, это не бум, а адаптация рынка к новой реальности. Однако рост не является линейным — между регионами наблюдается впечатляющая диспропорция: цена гектара может отличаться более чем в десять раз.
Лидеры и аутсайдеры: где земля самая дорогая, а где — самая дешевая
В 2025 году стоимость земли напрямую связана не только с плодородием, но и с безопасностью, логистикой и спросом со стороны агрохолдингов.
По данным платформы "Опендатабот", в апреле 2025 году самые высокие цены на землю были в таких регионах:
- Днепропетровская область — 358 305 грн/га;
- Ивано-Франковская — 172 336 грн/га;
- Тернопольская — 162 417 грн/га;
- Львовская — 104 046 грн/га;
- Донецкая — 101 047 грн/га.
Днепровская область удерживает лидерство благодаря плодородным почвам, высокой аграрной активности и удобной логистике.
"Там рынок очень четко структурировался — спрос концентрируется вокруг конкретных активных игроков", — комментирует Лисецкий.
Самые низкие цены наблюдаются на юге:
- Николаевская область — 34 562 грн/га;
- Запорожье — 35 440 грн/га;
- Одесская область — 38 672 грн/га;
- Херсонская область — 39 040 грн/га.
Низкие цены здесь объясняются близостью к зонам боевых действий и ограниченной активностью рынка.
В чем причина резкого подорожания земли
Подорожание земли — это следствие нескольких мощных и взаимосвязанных факторов.
- Структурный дефицит: объем предложения уменьшается, потому что желающие продать уже продали.
- Инфляция: гривна обесценивается, и земля выглядит как стабильный актив.
- Психология войны: парадоксально, но земля воспринимается как безопасная инвестиция.
- Ограничения рынка: инвесторы осторожны, но готовы платить за качественные участки.
"Кто не спешил продавать в 2021-2022 годах, теперь просто ждет более выгодного момента", — говорит Лисецкий.
Кто покупает землю: фермеры, инвесторы или спекулянты
В апреле объем продаж упал почти вдвое по сравнению с февралем: с 27 555 га до 12 978 га. Это свидетельствует о неравномерной активности и осторожности участников. Основные покупатели — это украинские агропроизводители, которые покупают землю для обработки, а не перепродажи. Они не гонятся за количеством, а формируют "земельные банки" для долгосрочной работы.
"Это не спекулятивный рынок. Это медленная, взвешенная концентрация активов", — объясняет Лисецкий.
Большинство сделок — это внутриобщинные покупки: фермеры выкупают паи соседей или расширяют арендованные участки.
Эксперт отмечает, что спекулянтов на рынке почти нет: земля — не актив с быстрой ликвидностью.
Каким будет рынок земли до 2030 года
Несмотря на войну и неопределенность, эксперты прогнозируют довольно оптимистичный сценарий развития.
"Цены могут расти на 15-20% ежегодно — в условиях экономической стабилизации", — говорит Лисецкий.
Но для того, чтобы рынок вырос по-настоящему, нужны:
- гарантии прав собственности
- полноценная интеграция с европейским правовым полем
- приток иностранного капитала
- инфраструктурное обновление
Сейчас украинская земля стоит в среднем более 2 000 евро за гектар, в то время как в Польше — более 10 000 евро. В то же время по качеству почв Украина имеет все шансы стать ключевым агрорынком Европы, отмечает эксперт.
Что еще надо знать украинцам
После полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина начала последовательно изымать из обращения активы, принадлежащие гражданам страны-агрессора, в частности недвижимость и землю. Законодательные изменения фактически заблокировали возможность россиянам осуществлять любые операции с украинскими земельными участками. Однако, несмотря на эти ограничения, некоторые земельные участки все еще остаются в собственности россиян.
Кроме того, в период военного положения в Украине, аренда земли в ОТГ стала значительно проще. Благодаря временным законодательным изменениям, получить участок для сельскохозяйственных нужд теперь можно без аукционов и лишней бюрократии. Это позволяет быстро и эффективно использовать землю, что является важным для поддержки агропромышленного сектора страны.
Читайте Новини.LIVE!