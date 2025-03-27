Сколько квадратных метров нужно ребенку в Украине в 2025 году

Дети в квартире. Фото: Freepik

Выбор жилья всегда связан с вопросом пространства, особенно остро эта проблема стоит для семей с детьми. Нормы жилплощади в Украине устанавливают минимальные требования к жилищным условиям, но они не всегда соответствуют современным реалиям. Для комфортной жизни детей важно не только придерживаться законодательных норм, но и учитывать реальные потребности каждого члена семьи.

Редакция Новини.LIVE разбирается, сколько квадратных метров нужно детям для комфортного проживания, какие нормы предусмотрены законодательством и насколько они соответствуют реальным потребностям.

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Согласно действующему Жилищному кодексу Украины, на одного человека должно приходиться как минимум:

13,65 кв. м общей площади;

9 кв. м жилой площади.

Эти нормы применяются ко всем гражданам, независимо от возраста. То есть даже для детей предусмотрены такие же стандарты, как и для взрослых.

Однако, когда речь идет о детях, важно учитывать не только метры, но и потребности ребенка в личном пространстве, обучении, отдыхе и игре.

Жилищные нормы для детей: что говорит закон

Нормативы жилплощади для детей в семьях зависят от количества детей и их пола:

если в семье два ребенка одного пола, они могут жить в одной комнате, площадь которой должна быть не менее 20 кв. м;

если в семье мальчик и девочка, законодательство требует, чтобы у них были отдельные комнаты, каждая из которых не может быть меньше 15 кв. м.

Таким образом, минимальная общая площадь жилья для семьи с двумя детьми составляет 55 кв. м, а жилая — 36 кв. м. Однако такие расчеты являются минимальными и не всегда соответствуют реальным потребностям семьи.

Хватает ли этих норм для комфортной жизни

Юридические нормы часто критикуют за их оторванность от реальности. Например, в случае семьи с двумя детьми разного пола общая жилая площадь, которая соответствует законодательству (36 кв. м), выглядит недостаточной. Родители получают только 6 кв. м жилой площади, что создает проблему личного пространства.

Для действительно комфортного проживания семья с двумя детьми требует не менее 78 кв. м, пишет портал 3m2. Оптимальная планировка включает:

спальню для родителей (16-20 кв. м);

отдельные детские комнаты (по 15 кв. м);

ванную комнату (7-8 кв. м);

кухню или кухню-гостиную (10-25 кв. м);

коридор и прихожую (10-12 кв. м);

кладовку или гардероб (до 5 кв. м).

Как найти баланс между законодательством и реальностью

Учитывая стоимость недвижимости, далеко не каждая семья может позволить себе жилье, которое полностью соответствует идеальным параметрам. Однако родители, планируя покупку или аренду жилья, должны руководствоваться не только нормами, но и потребностями своей семьи.

Основные рекомендации:

выбирать квартиры с оптимальной планировкой, где можно организовать личное пространство для каждого;

учитывать будущие потребности детей, ведь с возрастом их личное пространство становится важнее;

рассматривать возможность перепланировки или изменения интерьера, чтобы эффективнее использовать имеющиеся квадратные метры.

Как сообщалось, продажа квартиры, где зарегистрированы дети, возможна, но требует внимательного отношения к юридическим деталям. Чтобы защитить права детей, закон устанавливает необходимость получения разрешений и соблюдения определенных процедур. Без выполнения этих требований сделка не может быть осуществлена.

Также мы рассказывали, кого нельзя выписать из квартиры по закону. Жилищные споры в Украине — это сложные юридические вопросы, которые могут тянуться годами, нанося участникам значительный моральный и материальный ущерб. Конфликты возникают между сожителями, бывшими членами семьи и лицами, утратившими право на недвижимость.