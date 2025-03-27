Скільки квадратних метрів потрібно дитині в Україні в 2025 році

Діти у квартирі. Фото: Freepik

Вибір житла завжди пов’язаний із питанням простору, особливо гостро ця проблема постає для сімей із дітьми. Норми житлоплощі в Україні встановлюють мінімальні вимоги до житлових умов, але вони не завжди відповідають сучасним реаліям. Для комфортного життя дітей важливо не лише дотримуватися законодавчих норм, а й враховувати реальні потреби кожного члена родини.

Редакція Новини.LIVE розбирається, скільки квадратних метрів потрібно дітям для комфортного проживання, які норми передбачені законодавством і наскільки вони відповідають реальним потребам.

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Згідно з чинним Житловим кодексом України, на одну людину має припадати щонайменше:

13,65 кв. м загальної площі;

9 кв. м житлової площі.

Ці норми застосовуються до всіх громадян, незалежно від віку. Тобто навіть для дітей передбачені такі ж стандарти, як і для дорослих.

Проте, коли йдеться про дітей, важливо враховувати не лише метри, а й потреби дитини в особистому просторі, навчанні, відпочинку та грі.

Житлові норми для дітей: що каже закон

Нормативи житлоплощі для дітей у сім’ях залежать від кількості дітей та їхньої статі:

якщо у сім’ї дві дитини однієї статі, вони можуть мешкати в одній кімнаті, площа якої має бути не меншою за 20 кв. м;

якщо у сім’ї хлопчик і дівчинка, законодавство вимагає, щоб у них були окремі кімнати, кожна з яких не може бути меншою за 15 кв. м.

Таким чином, мінімальна загальна площа житла для сім’ї з двома дітьми становить 55 кв. м, а житлова — 36 кв. м. Проте такі розрахунки є мінімальними і не завжди відповідають реальним потребам родини.

Чи вистачає цих норм для комфортного життя

Юридичні норми часто критикують за їхню відірваність від реальності. Наприклад, у випадку сім’ї з двома дітьми різної статі загальна житлова площа, яка відповідає законодавству (36 кв. м), виглядає недостатньою. Батьки отримують лише 6 кв. м житлової площі, що створює проблему особистого простору.

Для справді комфортного проживання родина з двома дітьми потребує не менше 78 кв. м, пише портал 3m2. Оптимальне планування включає:

спальню для батьків (16-20 кв. м);

окремі дитячі кімнати (по 15 кв. м);

ванну кімнату (7-8 кв. м);

кухню або кухню-вітальню (10-25 кв. м);

коридор і передпокій (10-12 кв. м);

комору або гардероб (до 5 кв. м).

Як знайти баланс між законодавством і реальністю

Враховуючи вартість нерухомості, далеко не кожна сім’я може дозволити собі житло, яке повністю відповідає ідеальним параметрам. Проте батьки, плануючи купівлю чи оренду житла, повинні керуватися не лише нормами, а й потребами своєї родини.

Основні рекомендації:

обирати квартири з оптимальним плануванням, де можна організувати особистий простір для кожного;

зважати на майбутні потреби дітей, адже з віком їхній особистий простір стає важливішим;

розглядати можливість перепланування або зміни інтер’єру, щоб ефективніше використовувати наявні квадратні метри.

Як повідомлялось, продаж квартири, де зареєстровані діти, можливий, але вимагає уважного ставлення до юридичних деталей. Щоб захистити права дітей, закон встановлює необхідність отримання дозволів та дотримання певних процедур. Без виконання цих вимог угода не може бути здійснена.

Також ми розповідали, кого не можна виписати з квартири за законом. Житлові спори в Україні — це складні юридичні питання, які можуть тягнутися роками, завдаючи учасникам значних моральних і матеріальних збитків. Конфлікти виникають між співмешканцями, колишніми членами сім'ї та особами, що втратили право на нерухомість.