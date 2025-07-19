Цены на ремонт квартиры в 2025 году в Украине — от косметического до элитного

Мужчина с ведром. Фото: Freepik

Несмотря на войну, украинцы не прекратили вкладывать деньги в жилье. Активно покупают квартиры и сразу начинают ремонты. Спрос на услуги мастеров растет, однако вместе с ним — и стоимость работ и материалов.

Специалисты рассказали Новини.LIVE, сколько стоит ремонт квартиры — от косметического до дизайнерского, какие риски стоит учесть и как выбрать надежных исполнителей.

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Ремонт квартиры частными мастерами или официальными бригадами

До 2022 года в Украине было легко найти как отдельных мастеров, так и профессиональные строительные компании. Сайты с объявлениями предлагали множество вариантов, но выбор между частными исполнителями и официальными фирмами всегда был компромиссом между ценой и качеством.

"В первом случае это была лотерея: можно было встретить недорогого и качественного мастера, а можно было получить работу плохого качества, которую потом приходилось вдвое дороже переделывать. Во втором же случае клиент подписывал официальный контракт, с четкими пунктами и планом выполнения работ. И если мастер делал свою работу некачественно, то ее переделывали за счет фирмы. Да, это было дороже, но гарантии были выше", — объясняет руководитель команды строителей Владимир Соловко.

Сегодня ситуация осложнена дефицитом кадров из-за мобилизации.

"Сейчас это тотальная проблема не только в столице, но и в целом по всей стране. Поэтому мы берем мастеров — мужчин и женщин — которые уже вышли на пенсию, потому что заказов много, а тех, кто может их выполнить, очень мало", — добавляет Соловко.

По его словам, спрос на ремонтные работы растет, а бригады сосредотачиваются на крупных проектах, таких как ремонт под ключ, игнорируя мелкие задачи, как переклейка обоев.

Стоимость ремонта квартиры в 2025 году

Стоимость ремонта зависит от типа работ и сложности проекта. Цены на ремонт в новостройках и на вторичном рынке почти не отличаются. Важно помнить: в указанную стоимость обычно входят только работы, а материалы клиент покупает отдельно.

"Если говорить о косметическом ремонте, то средняя цена по рынку колеблется от 4-5 тысяч гривен за квадратный метр. Если капитальный — то от 11 тысяч и выше. Если же человек хочет дизайнерский ремонт, то цена будет от 16-17 тысяч за квадратный метр, а то и выше, учитывая сложность выполнения дизайнерского замысла", — отмечает строитель Вадим Лигаченко.

Официальные компании предоставляют гарантии, что мастер не исчезнет, не завершив работу, хотя их услуги дороже. По словам Лигаченко, в 2025 году лучше выбирать именно такие фирмы, чтобы избежать рисков.

Риски ремонта квартиры во время войны

Война вносит свои коррективы в планирование ремонта. Цены на материалы растут, а конечная стоимость может значительно превышать первоначальные расчеты.

"Клиенту стоит ориентироваться на то, что косметический ремонт квартиры, с новой техникой и мебелью, обойдется в ту же сумму, за которую квартира была приобретена. Если ремонт капитальный — то увеличьте сумму в полтора раза минимум. А если дизайнерский, то тут зависит от фантазии клиента и дизайнера. Ремонт может стоить и в пять раз дороже стоимости квартиры", — предупреждает Лигаченко.

Еще один важный риск — возможность разрушения из-за военных действий.

"Можно сделать дорогой ремонт, а потом будет "прилет" — и все, квартира разрушена", — добавляет эксперт.

Поэтому перед началом работ стоит взвесить все риски и оценить целесообразность вложений.

Что включает косметический ремонт квартиры

Косметический ремонт — это самый простой и доступный вариант обновления жилья. В него обычно входят:

Наклеивание обоев на стены и потолок или покраска. Замена ламината или линолеума. Замена розеток и выключателей.

"Все остальное, например, сорвать старые обои, выровнять стену, проштробить стену для замены проводов, повесить карниз или установить раковину, оговаривается отдельно. Срок выполнения работ — примерно полтора месяца", — уточняет Лигаченко.

Что включает капитальный ремонт квартиры

Капитальный ремонт предполагает более масштабные работы, в частности:

Электромонтажные работы. Плиточные и отделочные работы. Сантехнические работы. Монтаж или демонтаж конструкций.

"Если клиент хочет еще установить систему кондиционирования или теплый пол, это считается отдельно. По срокам занимает не менее 2-3 месяцев", — объясняет Соловко.

Что включает дизайнерский ремонт квартиры

Дизайнерский ремонт — это создание уникального пространства по индивидуальному проекту. Такие работы могут включать сложные конструкции, использование дорогих материалов, например мрамора, и воплощение нестандартных идей.

Срок выполнения варьируется от 3 месяцев до года в зависимости от сложности.

Как выбрать исполнителей для ремонта квартиры

Чтобы ремонт прошел успешно, важно тщательно выбирать исполнителей. Официальные компании предоставляют договоры и гарантии, что снижает риски.

В то же время частные мастера могут быть дешевле, но их работа менее предсказуема.

"Количество заказов растет, у нас график ремонтов расписан на полгода вперед", — отмечает Соловко.

В 2025 году, учитывая дефицит кадров и рост цен, эксперты рекомендуют обращаться к проверенным фирмам.

Как сообщалось, значительный рост цен на строительные материалы, достигающий 80-120% за последние годы, существенно влияет на бюджеты ремонта и заставляет пересматривать планы как частных лиц, так и строительных компаний.

Также мы рассказывали, что даже самому терпеливому соседу может испортить настроение громкий ремонт за стеной. Важно знать, что украинское законодательство имеет четкие правила относительно времени проведения ремонтных работ в квартирах, запрещая их в определенные часы и дни.