Які будівельні матеріали подорожчали найбільше в Україні у 2025 році

Люди роблять ремонт. Фото: Freepik

Попри війну, українці активно купують нерухомість і роблять ремонти. Однак ціни на будівельні матеріали зросли настільки, що це впливає на бюджети навіть невеликих проєктів. За останні роки зростання цін на матеріали досягло 80-120%, що змушує як приватних клієнтів, так і будівельні компанії переглядати свої плани.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які саме матеріали здорожчали найбільше, чому це сталося і як це впливає на ринок ремонтів в Україні.

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Попит на ремонти у 2025 році не знизився

За словами керівника будівельної бригади Володимира Соловка, попит на ремонтні послуги зростає.

"У нас графік робіт розписаний на пів року наперед. Люди активно роблять ремонти, попри ризики. Але через мобілізацію майстрів не вистачає, тому працюємо навіть із пенсіонерами", — пояснив він.

До 2022 року клієнти часто обирали між приватними ремонтниками й офіційними бригадами. Тепер вибір ускладнився — частина майстрів на фронті, інші поїхали з країни.

"Часто працюємо з тими, хто раніше вже завершив кар’єру. Досвід у них великий, тому якість не страждає. Але через брак людей ми вже не беремо дрібні замовлення, типу поклейки шпалер. Тільки великі проєкти", — зазначив Соловко.

У таких умовах дедалі більше українців змушені звертатися до офіційних компаній, які хоч і дорожчі, але дають гарантії та чіткий план робіт.

Ціни на будівельні матеріали зросли майже удвічі

Після початку повномасштабного вторгнення будматеріали в Україні подорожчали мінімум на 80-120%. Це стосується і базових товарів, і допоміжних.

"Цемент тепер коштує у два-три рази більше, ніж до війни. Це логічно — країна активно відбудовується. Цемент потрібен усюди, а виробничі потужності частково втрачені", — прокоментував Соловко.

Які будівельні матеріали подорожчали найбільше

Ось матеріали, які додали в ціні найбільше з 2022 року:

Цемент: +200-300%;

Склопакети: +250-300%;

Метал: +100-150%;

Фарби, шпалери, клеї: +70-120%;

Фурнітура: +80-130%.

Найдорожчими стали цемент та склопакети. Якщо раніше цемент коштував приблизно 100 грн за мішок, то нині — 250-300 грн.

Склопакети, за словами Соловка, злетіли у ціні приблизно у 2,5-3 рази. Вони критично потрібні в умовах постійних пошкоджень інфраструктури.

Чому скло стало таким дорогим

Раніше скло до склопакетів завозили з Росії та Білорусі. Тепер — з ЄС і Туреччини. Це суттєво збільшує витрати на імпорт.

"Усі склопакети збираються в Україні, але комплектуючі — здебільшого імпортні. Ми тепер беремо скло з Чехії, Польщі, Туреччини. А це й логістика, і мито", — пояснив Соловко.

При цьому дефіциту склопакетів немає. Але виробники змушені враховувати нову вартість доставки й комплектуючих.

Які матеріали ще залежать від імпорту

Будівельник Вадим Лигаченко підтвердив, що більшість будматеріалів в Україні виробляються на місці, однак є ключові винятки.

"У нас є свій бетон, шпаклівки, фарби, шпалери. Але, наприклад, фурнітура — суто імпорт. Зараз на ринку або Китай, або Європа", — каже він.

Це створює додатковий тиск на ціни. Курс валюти, транспорт, затримки на митниці — все це має значення для кінцевої ціни.

Ризики воєнного часу, і як вони впливають на ремонт

Будівельники радять клієнтам тверезо оцінювати ризики. Якщо житло розташоване в зоні підвищеної небезпеки — варто подумати двічі перед масштабним ремонтом.

"Не забувайте: ви можете вкластися у дорогий ремонт, а потім прилетить ракета — і все зруйновано", — застерігає Лигаченко.

Тому нині часто ремонтують квартири для здавання в оренду або продажу, а не для комфортного проживання. Такі інвестиції дають швидке повернення, попри ризики.

Чи збережеться тенденція до зростання цін

Фахівці сходяться на думці, що вартість будматеріалів і надалі зростатиме. По-перше, попит не спадає. По-друге, імпорт дорожчає. А по-третє — внутрішнє виробництво все ще не на довоєнному рівні.

"Якщо ситуація на фронті не стабілізується, а логістика залишиться такою ж складною — ціни тільки зростатимуть", — резюмує Соловко.

Як повідомлялось, перепланування квартири дозволяє не лише оновити інтер'єр, а й значно покращити функціональність та зручність вашого житла. Проте, аби уникнути фінансових втрат та юридичних проблем, до цього процесу необхідно ретельно підготуватися.

Також зазначимо, навіть найтерплячішому сусідові може зіпсувати настрій гучний ремонт за стіною. Важливо пам'ятати, що українське законодавство чітко обмежує час, коли дозволено проводити ремонтні роботи у квартирі.