Какие строительные материалы подорожали больше всего в Украине в 2025 году

Люди делают ремонт. Фото: Freepik

Несмотря на войну, украинцы активно покупают недвижимость и делают ремонты. Однако цены на строительные материалы выросли настолько, что это влияет на бюджеты даже небольших проектов. За последние годы рост цен на материалы достиг 80-120%, что заставляет как частных клиентов, так и строительные компании пересматривать свои планы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие именно материалы подорожали больше всего, почему это произошло и как это влияет на рынок ремонтов в Украине.

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По словам руководителя строительной бригады Владимира Соловко, спрос на ремонтные услуги растет.

"У нас график работ расписан на полгода вперед. Люди активно делают ремонты, несмотря на риски. Но из-за мобилизации мастеров не хватает, поэтому работаем даже с пенсионерами", — пояснил он.

До 2022 года клиенты часто выбирали между частными ремонтниками и официальными бригадами. Теперь выбор усложнился — часть мастеров на фронте, другие уехали из страны.

"Часто работаем с теми, кто ранее уже завершил карьеру. Опыт у них большой, поэтому качество не страдает. Но из-за нехватки людей мы уже не берем мелкие заказы, типа поклейки обоев. Только крупные проекты", — отметил Соловко.

В таких условиях все больше украинцев вынуждены обращаться к официальным компаниям, которые хоть и дороже, но дают гарантии и четкий план работ.

Цены на строительные материалы выросли почти вдвое

После начала полномасштабного вторжения стройматериалы в Украине подорожали минимум на 80-120%. Это касается и базовых товаров, и вспомогательных.

"Цемент теперь стоит в два-три раза больше, чем до войны. Это логично - страна активно отстраивается. Цемент нужен везде, а производственные мощности частично утрачены", — прокомментировал Соловко.

Какие строительные материалы подорожали больше всего

Вот материалы, которые прибавили в цене больше всего с 2022 года:

Цемент: +200-300%;

Стеклопакеты: +250-300%;

Металл: +100-150%;

Краски, обои, клеи: +70-120%;

Фурнитура: +80-130%.

Самыми дорогими стали цемент и стеклопакеты. Если раньше цемент стоил примерно 100 грн за мешок, то сейчас — 250-300 грн.

Стеклопакеты, по словам Соловка, взлетели в цене примерно в 2,5-3 раза. Они критически нужны в условиях постоянных повреждений инфраструктуры.

Почему стекло стало таким дорогим

Ранее стекло в стеклопакеты завозили из России и Беларуси. Теперь — из ЕС и Турции. Это существенно увеличивает расходы на импорт.

"Все стеклопакеты собираются в Украине, но комплектующие — в основном импортные. Мы теперь берем стекло из Чехии, Польши, Турции. А это и логистика, и пошлины", — пояснил Соловко.

При этом дефицита стеклопакетов нет. Но производители вынуждены учитывать новую стоимость доставки и комплектующих.

Какие материалы еще зависят от импорта

Строитель Вадим Лигаченко подтвердил, что большинство стройматериалов в Украине производятся на месте, однако есть ключевые исключения.

"У нас есть свой бетон, шпаклевки, краски, обои. Но, например, фурнитура — сугубо импорт. Сейчас на рынке либо Китай, либо Европа", — говорит он.

Это создает дополнительное давление на цены — курс валюты, транспорт, задержки на таможне все это имеет значение для конечной цены.

Риски военного времени, и как они влияют на ремонт

Строители советуют клиентам трезво оценивать риски. Если жилье расположено в зоне повышенной опасности — стоит подумать дважды перед масштабным ремонтом.

"Не забывайте: вы можете вложиться в дорогой ремонт, а потом прилетит ракета — и все разрушено", — предостерегает Лигаченко.

Поэтому сейчас часто ремонтируют квартиры для сдачи в аренду или продажи, а не для комфортного проживания. Такие инвестиции дают быстрый возврат, несмотря на риски.

Сохранится ли тенденция к росту цен

Специалисты сходятся во мнении, что стоимость стройматериалов и в дальнейшем будет расти. Во-первых, спрос не спадает. Во-вторых, импорт дорожает. А в-третьих — внутреннее производство все еще не на довоенном уровне.

"Если ситуация на фронте не стабилизируется, а логистика останется такой же сложной - цены будут только расти", — резюмирует Соловко.

Как сообщалось, перепланировка квартиры позволяет не только обновить интерьер, но и значительно улучшить функциональность и удобство вашего жилья. Однако, чтобы избежать финансовых потерь и юридических проблем, к этому процессу необходимо тщательно подготовиться.

Также отметим, даже самому терпеливому соседу может испортить настроение громкий ремонт за стеной. Важно помнить, что украинское законодательство четко ограничивает время, когда разрешено проводить ремонтные работы в квартире.