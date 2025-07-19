Ціни на ремонт квартири у 2025 році в Україні — від косметичного до елітного

Чоловік з відром. Фото: Freepik

Попри війну, українці не припинили вкладати гроші в житло. Активно купують квартири й одразу починають ремонти. Попит на послуги майстрів зростає, однак разом з ним і вартість робіт та матеріалів.

Фахівці розповіли Новини.LIVE, скільки коштує ремонт квартири — від косметичного до дизайнерського, які ризики варто врахувати та як обрати надійних виконавців.

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Ремонт квартири приватними майстрами чи офіційними бригадами

До 2022 року в Україні було легко знайти як окремих майстрів, так і професійні будівельні компанії. Сайти з оголошеннями пропонували безліч варіантів, але вибір між приватними виконавцями та офіційними фірмами завжди був компромісом між ціною та якістю.

"У першому випадку це була лотерея: можна було натрапити на недорогого і якісного майстра, а можна було отримати роботу поганої якості, яку потім доводилось вдвічі дорожче переробляти. У другому ж випадку клієнт підписував офіційний контракт, з чіткими пунктами та планом виконання робіт. І якщо майстер робив свою роботу неякісно, то її перероблювали коштом фірми. Так, це було дорожче, але гарантії були вищими", — пояснює керівник команди будівельників Володимир Соловко.

Сьогодні ситуація ускладнена дефіцитом кадрів через мобілізацію.

"Зараз це тотальна проблема не тільки у столиці, але й загалом по всій країні. Тому ми беремо майстрів — чоловіків і жінок — які вже вийшли на пенсію, бо замовлень багато, а тих, хто може їх виконати, дуже мало", — додає Соловко.

За його словами, попит на ремонтні роботи зростає, а бригади зосереджуються на великих проєктах, таких як ремонт під ключ, ігноруючи дрібні завдання, як переклеювання шпалер.

Вартість ремонту квартири у 2025 році

Вартість ремонту залежить від типу робіт та складності проєкту. Ціни на ремонт у новобудовах і на вторинному ринку майже не відрізняються. Важливо пам’ятати: до зазначеної вартості зазвичай входять лише роботи, а матеріали клієнт купує окремо.

"Якщо говорити про косметичний ремонт, то середня ціна по ринку коливається від 4-5 тисяч гривень за квадратний метр. Якщо капітальний — то від 11 тисяч і вище. Якщо ж людина хоче дизайнерський ремонт, то ціна буде від 16-17 тисяч за квадратний метр, а то й вище, враховуючи складність виконання дизайнерського задуму", — зазначає будівельник Вадим Лигаченко.

Офіційні компанії надають гарантії, що майстер не зникне, не завершивши роботу, хоча їхні послуги дорожчі. За словами Лигаченка, у 2025 році краще обирати саме такі фірми, щоб уникнути ризиків.

Ризики ремонту квартири під час війни

Війна вносить свої корективи до планування ремонту. Ціни на матеріали зростають, а кінцева вартість може значно перевищувати початкові розрахунки.

"Клієнту варто орієнтуватися на те, що косметичний ремонт квартири, з новою технікою і меблями, обійдеться у ту ж суму, за яку квартира була придбана. Якщо ремонт капітальний — то збільште суму у півтора раза мінімум. А якщо дизайнерський, то тут залежить від фантазії клієнта і дизайнера. Ремонт може коштувати й у п’ять разів дорожче від вартості квартири", — попереджає Лигаченко.

Ще один важливий ризик — можливість руйнування через воєнні дії.

"Можна зробити дорогий ремонт, а потім буде "прильот" — і все, квартира зруйнована", — додає експерт.

Тож перед початком робіт варто зважити всі ризики та оцінити доцільність вкладень.

Що включає косметичний ремонт квартири

Косметичний ремонт — це найпростіший і найдоступніший варіант оновлення житла. До нього зазвичай входять:

Наклеювання шпалер на стіни та стелю або фарбування. Заміна ламінату чи лінолеуму. Заміна розеток і вимикачів.

"Усе інше, наприклад зірвати старі шпалери, вирівняти стіну, проштробити стіну для заміни дротів, повішати карниз чи встановити раковину, оговорюється окремо. Термін виконання робіт — приблизно півтора місяця", — уточнює Лигаченко.

Що включає капітальний ремонт квартири

Капітальний ремонт передбачає масштабніші роботи, зокрема:

Електромонтажні роботи. Плиточні та оздоблювальні роботи. Сантехнічні роботи. Монтаж чи демонтаж конструкцій.

"Якщо клієнт хоче ще встановити систему кондиціонування чи теплу підлогу, це рахується окремо. По термінах триває не менше 2-3 місяців", — пояснює Соловко.

Що включає дизайнерський ремонт квартири

Дизайнерський ремонт — це створення унікального простору за індивідуальним проєктом. Такі роботи можуть включати складні конструкції, використання дорогих матеріалів, наприклад мармуру, та втілення нестандартних ідей. Термін виконання варіюється від 3 місяців до року залежно від складності.

Як обрати виконавців для ремонту квартири

Щоб ремонт пройшов успішно, важливо ретельно обирати виконавців. Офіційні компанії надають договори та гарантії, що знижує ризики.

Водночас приватні майстри можуть бути дешевшими, але їхня робота менш передбачувана.

"Кількість замовлень зростає, у нас графік ремонтів розписаний на пів року вперед", — зазначає Соловко.

У 2025 році, враховуючи дефіцит кадрів і зростання цін, експерти рекомендують звертатися до перевірених фірм.

Як повідомлялось, значне зростання цін на будівельні матеріали, що сягає 80-120% за останні роки, суттєво впливає на бюджети ремонту та змушує переглядати плани як приватних осіб, так і будівельних компаній.

Також ми розповідали, що навіть найтерплячішому сусідові може зіпсувати настрій гучний ремонт за стіною. Важливо знати, що українське законодавство має чіткі правила щодо часу проведення ремонтних робіт у квартирах, забороняючи їх у певні години та дні.