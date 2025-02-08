Аренда квартиры в Польше — что надо знать о нюансах, правилах и правах в 2025

Аренда жилья в Польше — что нужно знать украинцам
С начала полномасштабного вторжения России миллионы украинцев нашли приют в Польше. Вопрос аренды жилья стал чрезвычайно актуальным, ведь многие сталкиваются с юридическими нюансами. Важно знать свои права, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Как сообщает UaInKrakow, по официальным данным, украинцы составляют значительную часть иностранцев, которые арендуют жилье в Польше.
Основные права арендаторов в Польше
Согласно Гражданскому кодексу Польши (статьи 659-692), все арендаторы, независимо от гражданства, имеют равные права:
- Право на пользование жильем: арендатор может беспрепятственно пользоваться арендованным жильем.
- Безопасные условия проживания: жилье должно быть пригодным для проживания.
- Право на ремонт и техническое обслуживание: арендодатель обязан обеспечить надлежащее состояние помещения.
- Стабильность арендного договора: изменения возможны только по согласию обеих сторон.
- Конфиденциальность: арендодатель не имеет права заходить в жилье без согласия арендатора.
- Возврат залога (kaucja): после завершения договора арендатор имеет право на возврат залога, если нет повреждений имущества.
- Защита от дискриминации: арендаторы защищены от дискриминации по национальному, религиозному или иному признаку.
Заключение договора аренды
Для защиты своих прав важно заключать письменный договор аренды, в котором четко указаны:
- Размер арендной платы и залога.
- Перечень дополнительных платежей (коммунальные услуги, интернет).
- Условия и сроки расторжения договора.
- Права и обязанности обеих сторон.
Арендатор имеет право предлагать изменения в договор, если условия не соответствуют его ожиданиям.
Обязанности арендодателя
Закон о защите прав арендаторов обязывает собственника жилья:
- Передать жилье в надлежащем для проживания состоянии.
- Обеспечить исправность коммуникаций и провести необходимый ремонт.
- Предоставлять квитанции об оплате.
Что делать в случае нарушения прав
Если арендодатель нарушает права арендатора, можно обратиться в:
- Организации защиты прав потребителей.
- Местную администрацию (Urząd miasta/gminy).
- В суд.
Расторжение договора аренды
Арендатор имеет право расторгнуть договор в соответствии с условиями, указанными в нем. В случае расторжения договора арендатор имеет право на возврат залога. Собственник может расторгнуть договор досрочно в случаях:
- Неуплаты арендной платы свыше двух месяцев.
- Нарушения условий договора.
- Нанесения ущерба имуществу.
Защита от выселения
Некоторые категории арендаторов имеют дополнительную защиту от выселения без предоставления альтернативного жилья:
- Беременные женщины.
- Несовершеннолетние.
- Лица с инвалидностью.
- Пенсионеры.
Нерегулярный договор аренды (Umowa najmu okazjonalnego)
Этот вид договора требует подтверждения наличия другого жилья, куда арендатор может переехать после окончания аренды. В случае нарушения условий договора арендатор должен выселиться в течение 14 дней.
Рекомендации для украинцев, которые арендуют жилье в Польше
- Внимательно читайте договор аренды перед подписанием.
- Переводите все непонятные пункты договора.
- Обращайте внимание на условия оплаты и расторжения договора.
- Оформляйте все договоренности с арендодателем в письменной форме.
- В случае возникновения вопросов или проблем, обращайтесь за помощью к юристам или организациям, защищающим права арендаторов.
Знание своих прав поможет избежать проблем при аренде жилья в Польше. Тщательно проверяйте договор, фиксируйте состояние жилья перед заселением и не стесняйтесь защищать свои права.
Ранее мы рассказывали об изменениях по зарплатам, финансовой помощи и штрафов, которые вступят в силу в Польше в феврале. Многие украинцы проживают в этой стране, занимаясь предпринимательской деятельностью, работая, учась или находясь под временной защитой и получая государственные выплаты. Поэтому важно быть в курсе изменений, которые ожидают наших граждан в соседней стране с наступлением второго месяца 2025 года.
Также сообщалось, что в 2025 году польские работодатели будут искать как людей, готовых к тяжелой физической работе, так и высококвалифицированных специалистов.
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