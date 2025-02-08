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Аренда жилья в Польше — что нужно знать украинцам

8 февраля 2025 15:12
Катерина Балаева - редактор
Аренда квартиры в Польше — что надо знать о нюансах, правилах и правах в 2025
Дома в Гданьске. Фото: svitforyou.com
Катерина Балаева - редактор

С начала полномасштабного вторжения России миллионы украинцев нашли приют в Польше. Вопрос аренды жилья стал чрезвычайно актуальным, ведь многие сталкиваются с юридическими нюансами. Важно знать свои права, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Как сообщает UaInKrakow, по официальным данным, украинцы составляют значительную часть иностранцев, которые арендуют жилье в Польше.

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Основные права арендаторов в Польше

Согласно Гражданскому кодексу Польши (статьи 659-692), все арендаторы, независимо от гражданства, имеют равные права:

  • Право на пользование жильем: арендатор может беспрепятственно пользоваться арендованным жильем.
  • Безопасные условия проживания: жилье должно быть пригодным для проживания.
  • Право на ремонт и техническое обслуживание: арендодатель обязан обеспечить надлежащее состояние помещения.
  • Стабильность арендного договора: изменения возможны только по согласию обеих сторон.
  • Конфиденциальность: арендодатель не имеет права заходить в жилье без согласия арендатора.
  • Возврат залога (kaucja): после завершения договора арендатор имеет право на возврат залога, если нет повреждений имущества.
  • Защита от дискриминации: арендаторы защищены от дискриминации по национальному, религиозному или иному признаку.

Заключение договора аренды

Для защиты своих прав важно заключать письменный договор аренды, в котором четко указаны:

  • Размер арендной платы и залога.
  • Перечень дополнительных платежей (коммунальные услуги, интернет).
  • Условия и сроки расторжения договора.
  • Права и обязанности обеих сторон.

Арендатор имеет право предлагать изменения в договор, если условия не соответствуют его ожиданиям.

Обязанности арендодателя

Закон о защите прав арендаторов обязывает собственника жилья:

  • Передать жилье в надлежащем для проживания состоянии.
  • Обеспечить исправность коммуникаций и провести необходимый ремонт.
  • Предоставлять квитанции об оплате.

Что делать в случае нарушения прав

Если арендодатель нарушает права арендатора, можно обратиться в:

  • Организации защиты прав потребителей.
  • Местную администрацию (Urząd miasta/gminy).
  • В суд.

Расторжение договора аренды

Арендатор имеет право расторгнуть договор в соответствии с условиями, указанными в нем. В случае расторжения договора арендатор имеет право на возврат залога. Собственник может расторгнуть договор досрочно в случаях:

  • Неуплаты арендной платы свыше двух месяцев.
  • Нарушения условий договора.
  • Нанесения ущерба имуществу.

Защита от выселения

Некоторые категории арендаторов имеют дополнительную защиту от выселения без предоставления альтернативного жилья:

  • Беременные женщины.
  • Несовершеннолетние.
  • Лица с инвалидностью.
  • Пенсионеры.

Нерегулярный договор аренды (Umowa najmu okazjonalnego)

Этот вид договора требует подтверждения наличия другого жилья, куда арендатор может переехать после окончания аренды. В случае нарушения условий договора арендатор должен выселиться в течение 14 дней.

Рекомендации для украинцев, которые арендуют жилье в Польше

  • Внимательно читайте договор аренды перед подписанием.
  • Переводите все непонятные пункты договора.
  • Обращайте внимание на условия оплаты и расторжения договора.
  • Оформляйте все договоренности с арендодателем в письменной форме.
  • В случае возникновения вопросов или проблем, обращайтесь за помощью к юристам или организациям, защищающим права арендаторов.

Знание своих прав поможет избежать проблем при аренде жилья в Польше. Тщательно проверяйте договор, фиксируйте состояние жилья перед заселением и не стесняйтесь защищать свои права.

Ранее мы рассказывали об изменениях по зарплатам, финансовой помощи и штрафов, которые вступят в силу в Польше в феврале. Многие украинцы проживают в этой стране, занимаясь предпринимательской деятельностью, работая, учась или находясь под временной защитой и получая государственные выплаты. Поэтому важно быть в курсе изменений, которые ожидают наших граждан в соседней стране с наступлением второго месяца 2025 года.

Также сообщалось, что в 2025 году польские работодатели будут искать как людей, готовых к тяжелой физической работе, так и высококвалифицированных специалистов.

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