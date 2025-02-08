Аренда квартиры в Польше — что надо знать о нюансах, правилах и правах в 2025

Дома в Гданьске. Фото: svitforyou.com

С начала полномасштабного вторжения России миллионы украинцев нашли приют в Польше. Вопрос аренды жилья стал чрезвычайно актуальным, ведь многие сталкиваются с юридическими нюансами. Важно знать свои права, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Как сообщает UaInKrakow, по официальным данным, украинцы составляют значительную часть иностранцев, которые арендуют жилье в Польше.

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Основные права арендаторов в Польше

Согласно Гражданскому кодексу Польши (статьи 659-692), все арендаторы, независимо от гражданства, имеют равные права:

Право на пользование жильем: арендатор может беспрепятственно пользоваться арендованным жильем.

Безопасные условия проживания: жилье должно быть пригодным для проживания.

Право на ремонт и техническое обслуживание: арендодатель обязан обеспечить надлежащее состояние помещения.

Стабильность арендного договора: изменения возможны только по согласию обеих сторон.

Конфиденциальность: арендодатель не имеет права заходить в жилье без согласия арендатора.

Возврат залога (kaucja): после завершения договора арендатор имеет право на возврат залога, если нет повреждений имущества.

Защита от дискриминации: арендаторы защищены от дискриминации по национальному, религиозному или иному признаку.

Заключение договора аренды

Для защиты своих прав важно заключать письменный договор аренды, в котором четко указаны:

Размер арендной платы и залога.

Перечень дополнительных платежей (коммунальные услуги, интернет).

Условия и сроки расторжения договора.

Права и обязанности обеих сторон.

Арендатор имеет право предлагать изменения в договор, если условия не соответствуют его ожиданиям.

Обязанности арендодателя

Закон о защите прав арендаторов обязывает собственника жилья:

Передать жилье в надлежащем для проживания состоянии.

Обеспечить исправность коммуникаций и провести необходимый ремонт.

Предоставлять квитанции об оплате.

Что делать в случае нарушения прав

Если арендодатель нарушает права арендатора, можно обратиться в:

Организации защиты прав потребителей.

Местную администрацию (Urząd miasta/gminy).

В суд.

Расторжение договора аренды

Арендатор имеет право расторгнуть договор в соответствии с условиями, указанными в нем. В случае расторжения договора арендатор имеет право на возврат залога. Собственник может расторгнуть договор досрочно в случаях:

Неуплаты арендной платы свыше двух месяцев.

Нарушения условий договора.

Нанесения ущерба имуществу.

Защита от выселения

Некоторые категории арендаторов имеют дополнительную защиту от выселения без предоставления альтернативного жилья:

Беременные женщины.

Несовершеннолетние.

Лица с инвалидностью.

Пенсионеры.

Нерегулярный договор аренды (Umowa najmu okazjonalnego)

Этот вид договора требует подтверждения наличия другого жилья, куда арендатор может переехать после окончания аренды. В случае нарушения условий договора арендатор должен выселиться в течение 14 дней.

Рекомендации для украинцев, которые арендуют жилье в Польше

Внимательно читайте договор аренды перед подписанием.

Переводите все непонятные пункты договора.

Обращайте внимание на условия оплаты и расторжения договора.

Оформляйте все договоренности с арендодателем в письменной форме.

В случае возникновения вопросов или проблем, обращайтесь за помощью к юристам или организациям, защищающим права арендаторов.

Знание своих прав поможет избежать проблем при аренде жилья в Польше. Тщательно проверяйте договор, фиксируйте состояние жилья перед заселением и не стесняйтесь защищать свои права.

Ранее мы рассказывали об изменениях по зарплатам, финансовой помощи и штрафов, которые вступят в силу в Польше в феврале. Многие украинцы проживают в этой стране, занимаясь предпринимательской деятельностью, работая, учась или находясь под временной защитой и получая государственные выплаты. Поэтому важно быть в курсе изменений, которые ожидают наших граждан в соседней стране с наступлением второго месяца 2025 года.

Также сообщалось, что в 2025 году польские работодатели будут искать как людей, готовых к тяжелой физической работе, так и высококвалифицированных специалистов.