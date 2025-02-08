Оренда квартири в Польщі — що треба знати про нюанси, правила та права в 2025

Дома в Гданське. Фото: svitforyou.com

З початку повномасштабного вторгнення Росії мільйони українців знайшли прихисток у Польщі. Питання оренди житла стало надзвичайно актуальним, адже багато хто стикається з юридичними нюансами. Важливо знати свої права, щоб уникнути неприємних ситуацій.

Як повідомляє UaInKrakow, за офіційними даними, українці складають значну частину іноземців, які орендують житло в Польщі.

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Основні права орендарів у Польщі

Відповідно до Цивільного кодексу Польщі (статті 659-692), всі орендарі, незалежно від громадянства, мають рівні права:

Право на користування житлом: орендар може безперешкодно користуватись орендованим житлом.

Безпечні умови проживання: житло має бути придатним для проживання.

Право на ремонт і технічне обслуговування: орендодавець зобов'язаний забезпечити належний стан приміщення.

Стабільність орендного договору: зміни можливі лише за згодою обох сторін.

Конфіденційність: орендодавець не має права заходити до житла без згоди орендаря.

Повернення застави (kaucja): після завершення договору орендар має право на повернення застави, якщо немає пошкоджень майна.

Захист від дискримінації: орендарі захищені від дискримінації за національною, релігійною чи іншою ознакою.

Укладання договору оренди

Для захисту своїх прав важливо укладати письмовий договір оренди, в якому чітко зазначені:

Розмір орендної плати та застави.

Перелік додаткових платежів (комунальні послуги, інтернет).

Умови та строки розірвання договору.

Права та обов'язки обох сторін.

Орендар має право пропонувати зміни до договору, якщо умови не відповідають його очікуванням.

Обов'язки орендодавця

Закон про захист прав орендарів зобов'язує власника житла:

Передати житло в належному для проживання стані.

Забезпечити справність комунікацій та провести необхідний ремонт.

Надавати квитанції про оплату.

Що робити у разі порушення прав

Якщо орендодавець порушує права орендаря, можна звернутися до:

Організацій захисту прав споживачів.

Місцевої адміністрації (Urząd miasta/gminy).

Суду.

Розірвання договору оренди

Орендар має право розірвати договір відповідно до умов, зазначених у ньому. У разі розірвання договору орендар має право на повернення застави. Власник може розірвати договір достроково у випадках:

Несплати орендної плати понад два місяці.

Порушення умов договору.

Завдання шкоди майну.

Захист від виселення

Деякі категорії орендарів мають додатковий захист від виселення без надання альтернативного житла:

Вагітні жінки.

Неповнолітні.

Особи з інвалідністю.

Пенсіонери.

Нерегулярний договір оренди (Umowa najmu okazjonalnego)

Цей вид договору вимагає підтвердження наявності іншого житла, куди орендар може переїхати після закінчення оренди. У разі порушення умов договору орендар має виселитися протягом 14 днів.

Рекомендації для українців, які орендують житло в Польщі

Уважно читайте договір оренди перед підписанням.

Перекладайте всі незрозумілі пункти договору.

Звертайте увагу на умови оплати та розірвання договору.

Оформлюйте всі домовленості з орендодавцем у письмовій формі.

У разі виникнення питань або проблем, звертайтеся за допомогою до юристів або організацій, що захищають права орендарів.

Знання своїх прав допоможе уникнути проблем при оренді житла в Польщі. Ретельно перевіряйте договір, фіксуйте стан житла перед заселенням і не соромтесь захищати свої права.

Раніше ми розповідали про зміни щодо зарплат, фінансової допомоги та штрафів, які набудуть чинності в Польщі у лютому. Багато українців проживають в цій країні, займаючись підприємницькою діяльністю, працюючи, навчаючись або перебуваючи під тимчасовим захистом та отримуючи державні виплати. Тому важливо бути в курсі змін, які очікують на наших громадян у сусідній країні з настанням другого місяця 2025 року.

Також повідомлялось, що у 2025 році польські роботодавці будуть шукати як людей, готових до важкої фізичної роботи, так і висококваліфікованих спеціалістів.