Оренда квартири в Польщі — що треба знати про нюанси, правила та права в 2025

Оренда житла в Польщі — що потрібно знати українцям
З початку повномасштабного вторгнення Росії мільйони українців знайшли прихисток у Польщі. Питання оренди житла стало надзвичайно актуальним, адже багато хто стикається з юридичними нюансами. Важливо знати свої права, щоб уникнути неприємних ситуацій.
Як повідомляє UaInKrakow, за офіційними даними, українці складають значну частину іноземців, які орендують житло в Польщі.
Основні права орендарів у Польщі
Відповідно до Цивільного кодексу Польщі (статті 659-692), всі орендарі, незалежно від громадянства, мають рівні права:
- Право на користування житлом: орендар може безперешкодно користуватись орендованим житлом.
- Безпечні умови проживання: житло має бути придатним для проживання.
- Право на ремонт і технічне обслуговування: орендодавець зобов'язаний забезпечити належний стан приміщення.
- Стабільність орендного договору: зміни можливі лише за згодою обох сторін.
- Конфіденційність: орендодавець не має права заходити до житла без згоди орендаря.
- Повернення застави (kaucja): після завершення договору орендар має право на повернення застави, якщо немає пошкоджень майна.
- Захист від дискримінації: орендарі захищені від дискримінації за національною, релігійною чи іншою ознакою.
Укладання договору оренди
Для захисту своїх прав важливо укладати письмовий договір оренди, в якому чітко зазначені:
- Розмір орендної плати та застави.
- Перелік додаткових платежів (комунальні послуги, інтернет).
- Умови та строки розірвання договору.
- Права та обов'язки обох сторін.
Орендар має право пропонувати зміни до договору, якщо умови не відповідають його очікуванням.
Обов'язки орендодавця
Закон про захист прав орендарів зобов'язує власника житла:
- Передати житло в належному для проживання стані.
- Забезпечити справність комунікацій та провести необхідний ремонт.
- Надавати квитанції про оплату.
Що робити у разі порушення прав
Якщо орендодавець порушує права орендаря, можна звернутися до:
- Організацій захисту прав споживачів.
- Місцевої адміністрації (Urząd miasta/gminy).
- Суду.
Розірвання договору оренди
Орендар має право розірвати договір відповідно до умов, зазначених у ньому. У разі розірвання договору орендар має право на повернення застави. Власник може розірвати договір достроково у випадках:
- Несплати орендної плати понад два місяці.
- Порушення умов договору.
- Завдання шкоди майну.
Захист від виселення
Деякі категорії орендарів мають додатковий захист від виселення без надання альтернативного житла:
- Вагітні жінки.
- Неповнолітні.
- Особи з інвалідністю.
- Пенсіонери.
Нерегулярний договір оренди (Umowa najmu okazjonalnego)
Цей вид договору вимагає підтвердження наявності іншого житла, куди орендар може переїхати після закінчення оренди. У разі порушення умов договору орендар має виселитися протягом 14 днів.
Рекомендації для українців, які орендують житло в Польщі
- Уважно читайте договір оренди перед підписанням.
- Перекладайте всі незрозумілі пункти договору.
- Звертайте увагу на умови оплати та розірвання договору.
- Оформлюйте всі домовленості з орендодавцем у письмовій формі.
- У разі виникнення питань або проблем, звертайтеся за допомогою до юристів або організацій, що захищають права орендарів.
Знання своїх прав допоможе уникнути проблем при оренді житла в Польщі. Ретельно перевіряйте договір, фіксуйте стан житла перед заселенням і не соромтесь захищати свої права.
Раніше ми розповідали про зміни щодо зарплат, фінансової допомоги та штрафів, які набудуть чинності в Польщі у лютому. Багато українців проживають в цій країні, займаючись підприємницькою діяльністю, працюючи, навчаючись або перебуваючи під тимчасовим захистом та отримуючи державні виплати. Тому важливо бути в курсі змін, які очікують на наших громадян у сусідній країні з настанням другого місяця 2025 року.
Також повідомлялось, що у 2025 році польські роботодавці будуть шукати як людей, готових до важкої фізичної роботи, так і висококваліфікованих спеціалістів.
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