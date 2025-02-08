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Оренда житла в Польщі — що потрібно знати українцям

8 лютого 2025 15:12
Катерина Балаєва - редактор
Оренда квартири в Польщі — що треба знати про нюанси, правила та права в 2025
Дома в Гданське. Фото: svitforyou.com
Катерина Балаєва - редактор

З початку повномасштабного вторгнення Росії мільйони українців знайшли прихисток у Польщі. Питання оренди житла стало надзвичайно актуальним, адже багато хто стикається з юридичними нюансами. Важливо знати свої права, щоб уникнути неприємних ситуацій.

Як повідомляє UaInKrakow, за офіційними даними, українці складають значну частину іноземців, які орендують житло в Польщі. 

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Основні права орендарів у Польщі

Відповідно до Цивільного кодексу Польщі (статті 659-692), всі орендарі, незалежно від громадянства, мають рівні права:

  • Право на користування житлом: орендар може безперешкодно користуватись орендованим житлом.
  • Безпечні умови проживання: житло має бути придатним для проживання.
  • Право на ремонт і технічне обслуговування: орендодавець зобов'язаний забезпечити належний стан приміщення.
  • Стабільність орендного договору: зміни можливі лише за згодою обох сторін.
  • Конфіденційність: орендодавець не має права заходити до житла без згоди орендаря.
  • Повернення застави (kaucja): після завершення договору орендар має право на повернення застави, якщо немає пошкоджень майна.
  • Захист від дискримінації: орендарі захищені від дискримінації за національною, релігійною чи іншою ознакою.

Укладання договору оренди

Для захисту своїх прав важливо укладати письмовий договір оренди, в якому чітко зазначені:

  • Розмір орендної плати та застави.
  • Перелік додаткових платежів (комунальні послуги, інтернет).
  • Умови та строки розірвання договору.
  • Права та обов'язки обох сторін.

Орендар має право пропонувати зміни до договору, якщо умови не відповідають його очікуванням.

Обов'язки орендодавця

Закон про захист прав орендарів зобов'язує власника житла:

  • Передати житло в належному для проживання стані.
  • Забезпечити справність комунікацій та провести необхідний ремонт.
  • Надавати квитанції про оплату.

Що робити у разі порушення прав

Якщо орендодавець порушує права орендаря, можна звернутися до:

  • Організацій захисту прав споживачів.
  • Місцевої адміністрації (Urząd miasta/gminy).
  • Суду.

Розірвання договору оренди

Орендар має право розірвати договір відповідно до умов, зазначених у ньому. У разі розірвання договору орендар має право на повернення застави. Власник може розірвати договір достроково у випадках:

  • Несплати орендної плати понад два місяці.
  • Порушення умов договору.
  • Завдання шкоди майну.

Захист від виселення

Деякі категорії орендарів мають додатковий захист від виселення без надання альтернативного житла:

  • Вагітні жінки.
  • Неповнолітні.
  • Особи з інвалідністю.
  • Пенсіонери.

Нерегулярний договір оренди (Umowa najmu okazjonalnego)

Цей вид договору вимагає підтвердження наявності іншого житла, куди орендар може переїхати після закінчення оренди. У разі порушення умов договору орендар має виселитися протягом 14 днів.

Рекомендації для українців, які орендують житло в Польщі

  • Уважно читайте договір оренди перед підписанням.
  • Перекладайте всі незрозумілі пункти договору.
  • Звертайте увагу на умови оплати та розірвання договору.
  • Оформлюйте всі домовленості з орендодавцем у письмовій формі.
  • У разі виникнення питань або проблем, звертайтеся за допомогою до юристів або організацій, що захищають права орендарів.

Знання своїх прав допоможе уникнути проблем при оренді житла в Польщі. Ретельно перевіряйте договір, фіксуйте стан житла перед заселенням і не соромтесь захищати свої права.

Раніше ми розповідали про зміни щодо зарплат, фінансової допомоги та штрафів, які набудуть чинності в Польщі у лютому. Багато українців проживають в цій країні, займаючись підприємницькою діяльністю, працюючи, навчаючись або перебуваючи під тимчасовим захистом та отримуючи державні виплати. Тому важливо бути в курсі змін, які очікують на наших громадян у сусідній країні з настанням другого місяця 2025 року.

Також повідомлялось, що у 2025 році польські роботодавці будуть шукати як людей, готових до важкої фізичної роботи, так і висококваліфікованих спеціалістів.

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