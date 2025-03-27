Как отменить договор купли-продажи в Украине в 2025 году: законные основания и алгоритм действий

Люди изучают документы. Фото: Freepik

Покупка недвижимости — это важный и ответственный шаг, но даже после подписания договора купли-продажи могут возникнуть ситуации, когда сделку необходимо отменить. Законодательство Украины предусматривает возможность признания такого договора недействительным или его расторжения.

Как отмечает риэлтор Оксана Савула, расторгнуть договор купли-продажи недвижимости можно, но это сложный юридический процесс, который требует веских оснований. Самый простой путь — взаимная договоренность между сторонами. Если же есть конфликт, без суда не обойтись.

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В каких случаях можно расторгнуть договор купли-продажи

Отмена договора возможна:

по добровольному согласию сторон. В этом случае продавец и покупатель могут обратиться к нотариусу и составить обратный договор. После его подписания соглашение теряет юридическую силу;

по решению суда. Если одна из сторон считает договор недействительным, она может обратиться в суд с иском. Срок исковой давности составляет три года.

Основные основания для признания договора недействительным

Несоблюдение законодательных норм

Несоответствие характеристик недвижимости тем, что указаны в договоре.

Нарушение сроков выполнения обязательств одной из сторон.

Изменение условий выплаты без согласования (например, другой валютой или по другому графику).

Выявление фактов мошенничества или подделки документов (фальшивое свидетельство о праве собственности, поддельная доверенность и т.д.).

Наличие в жилье других зарегистрированных лиц, которые не были выписаны перед продажей.

Продажа под давлением или обман

Если продавец был вынужден заключить сделку под психологическим или физическим давлением.

Если продавец не осознавал последствий своих действий из-за психического состояния или других обстоятельств.

Нарушение прав третьих лиц

Если недвижимость имеет наследников, которые не были учтены при продаже.

Если жилье было продано без согласия одного из супругов, когда имущество является общим.

Фиктивные и мнимые сделки

Фиктивный договор — когда сделка заключается без намерения реальной передачи имущества (например, чтобы скрыть активы).

Притворная сделка — когда договор купли-продажи используется для маскировки другой сделки (например, дарения с целью уклонения от налогов).

Как отменить договор купли-продажи

Если покупатель и продавец пришли к согласию, они могут обратиться к нотариусу для заключения обратного договора. В этом случае недвижимость возвращается предыдущему владельцу, а покупатель получает уплаченные средства.

Если же одна из сторон подает иск с четким обоснованием причин для отмены договора, суд изучает все обстоятельства и принимает решение. Если сделка признается недействительной, недвижимость возвращается владельцу, а покупатель получает возмещение.

Однако, если истец не указал в заявлении требование о возврате средств, есть риск, что суд отменит договор, но без финансовой компенсации.

Ранее мы сообщали, что после начала полномасштабной войны Нацбанк Украины ввел ограничения на валютные операции, что усложнило вывод средств за границу, особенно для тех, кто продал недвижимость. Однако, при условии правильного подхода, можно легально перевести деньги в другие страны.

Отметим также, рынок недвижимости в Украине в 2025 году остается нестабильным, несмотря на некоторое оживление строительства. Покупатели сталкиваются с высокими рисками, такими как мошенничество, недобросовестные застройщики и проблемы с документами. Эти факторы могут привести к серьезным финансовым потерям, поэтому необходимо быть особенно осторожными при покупке жилья.