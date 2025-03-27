Як скасувати договір купівлі-продажу в Україні у 2025 році: законні підстави та алгоритм дій

Люди вивчають документи. Фото: Freepik

Купівля нерухомості — це важливий та відповідальний крок, але навіть після підписання договору купівлі-продажу можуть виникнути ситуації, коли угоду необхідно скасувати. Законодавство України передбачає можливість визнання такого договору недійсним або його розірвання.

Як наголошує рієлторка Оксана Савула, розірвати договір купівлі-продажу нерухомості можна, але це складний юридичний процес, який вимагає вагомих підстав. Найпростіший шлях — взаємна домовленість між сторонами. Якщо ж є конфлікт, без суду не обійтися.

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Скасування договору можливе:

за добровільною згодою сторін. У цьому випадку продавець та покупець можуть звернутися до нотаріуса і скласти зворотний договір. Після його підписання угода втрачає юридичну силу;

за рішенням суду. Якщо одна зі сторін вважає договір недійсним, вона може звернутися до суду з позовом. Термін позовної давності становить три роки.

Основні підстави для визнання договору недійсним

Недотримання законодавчих норм

Невідповідність характеристик нерухомості тим, що вказані в договорі.

Порушення термінів виконання зобов’язань однією зі сторін.

Зміна умов виплати без узгодження (наприклад, іншою валютою чи за іншим графіком).

Виявлення фактів шахрайства або підробки документів (фальшиве свідоцтво про право власності, підроблена довіреність тощо).

Наявність у житлі інших зареєстрованих осіб, які не були виписані перед продажем.

Продаж під тиском або обман

Якщо продавець був змушений укласти угоду під психологічним чи фізичним тиском.

Якщо продавець не усвідомлював наслідків своїх дій через психічний стан або інші обставини.

Порушення прав третіх осіб

Якщо нерухомість має спадкоємців, які не були враховані під час продажу.

Якщо житло було продано без згоди одного з подружжя, коли майно є спільним.

Фіктивні та удавані правочини

Фіктивний договір — коли угода укладається без наміру реальної передачі майна (наприклад, щоб приховати активи).

Удаваний правочин — коли договір купівлі-продажу використовується для маскування іншої угоди (наприклад, дарування з метою ухилення від податків).

Як скасувати договір купівлі-продажу

Якщо покупець і продавець дійшли згоди, вони можуть звернутися до нотаріуса для укладення зворотного договору. У цьому випадку нерухомість повертається попередньому власнику, а покупець отримує сплачені кошти.

Якщо ж одна зі сторін подає позов із чітким обґрунтуванням причин для скасування договору, суд вивчає всі обставини та ухвалює рішення. Якщо угода визнається недійсною, нерухомість повертається власнику, а покупець отримує відшкодування.

Однак, якщо позивач не вказав у заяві вимогу про повернення коштів, є ризик, що суд скасує договір, але без фінансової компенсації.

Раніше ми повідомляли, що після початку повномасштабної війни Нацбанк України запровадив обмеження на валютні операції, що ускладнило виведення коштів за кордон, особливо для тих, хто продав нерухомість. Однак, за умови правильного підходу, можна легально переказати гроші в інші країни.

Зазначимо також, ринок нерухомості в Україні у 2025 році залишається нестабільним, попри деяке пожвавлення будівництва. Покупці стикаються з високими ризиками, такими як шахрайство, недобросовісні забудовники та проблеми з документами. Ці фактори можуть призвести до серйозних фінансових втрат, тому необхідно бути особливо обережними при купівлі житла.