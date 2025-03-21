Продаж квартири — як не залишитись без прописки та прав в Україні в 2025 році

Чоловік підписує документи. Фото: Freepik

В Україні питання прописки при продажу нерухомості часто викликає непорозуміння як у покупців, так і у продавців. Багато хто побоюється, що після продажу квартири вони можуть залишитися без місця реєстрації.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, чи є ризик, продавши житло, залишитися без прописки.

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Прописка — це офіційна реєстрація місця проживання особи, що відображається в реєстраційних документах. Вона не є тотожною праву власності, тобто людина може бути зареєстрована в квартирі, але не володіти нею, і навпаки. Це створює потенційні ризики при продажу нерухомості.

Покупці зазвичай прагнуть придбати квартиру без зареєстрованих осіб, оскільки це спрощує подальше користування житлом і виключає можливі юридичні проблеми. Проте на практиці інколи угоди відбуваються і з наявністю прописаних осіб, що може призвести до складнощів.

Чи можна продати квартиру з прописаними особами

Закон дозволяє продавати квартиру навіть із зареєстрованими в ній особами, але новий власник має право вимагати їх виписки. Однак є винятки:

якщо у квартирі зареєстровані неповнолітні діти, їх виписка може бути ускладненою, адже вона потребує дозволу органів опіки;

прописані особи можуть оскаржити виписку через суд, якщо доведуть, що мають право на проживання (наприклад, колишній член сім’ї власника);

якщо особа була виписана без її відома чи з порушенням прав, вона може звернутися до суду і відновити реєстрацію.

Тому перед продажем квартири рекомендується вирішити питання з прописаними особами, щоб уникнути можливих судових розглядів та ускладнень для покупця, радять експерти АН "Маяк".

Як виписатися перед продажем квартири

Щоб уникнути неприємних ситуацій, продавцю краще заздалегідь знятися з реєстрації. Це можна зробити:

особисто звернувшись до органу реєстрації з паспортом та заявою;

через нотаріуса, оформивши відповідну заяву;

автоматично — після продажу (якщо таку умову прописано в договорі купівлі-продажу).

У більшості випадків у договорі купівлі-продажу зазначають, що квартира передається без зареєстрованих осіб. Якщо цей пункт є, продавець зобов’язаний виписатися до угоди або в обумовлений термін після її укладення, додають експерти юридичного маркетплейса "Консультант".

Чи може продавець залишитися без прописки

Після виписки з проданого житла продавець дійсно може залишитися без прописки. Закон не змушує людину виписуватися з квартири при її продажу, але новий власник має право вимагати цього.

Також варто враховувати, що людина, яка виписалася, повинна зареєструватися за новою адресою протягом 30 днів.

Якщо ж людина після продажу житла не має іншого місця для реєстрації, їй варто продумати варіанти тимчасової або постійної прописки, щоб уникнути можливих труднощів у майбутньому.

Раніше ми детально розглядали, кого не можна виписати з квартири згідно з чинним законодавством. Адже житлові спори в Україні можуть бути надзвичайно складними та тривалими, завдаючи значних збитків. Такі конфлікти часто виникають між співмешканцями, колишніми членами сім'ї та особами, які втратили право користування житлом.

Також зазначимо, що реєстрація місця проживання в Україні є важливою для доступу до медичних послуг, працевлаштування та отримання соціальних виплат. Відсутність власного житла не є перешкодою, оскільки існують доступні можливості для реалізації своїх прав.