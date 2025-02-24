Аренда земли на один год: что говорит закон в 2025 году

Земельный участок. Фото: Freepik

В Украине аренда земельных участков регулируется Законом Украины "Об аренде земли". В общем, стороны могут самостоятельно определять срок аренды, но есть важные ограничения, в частности для земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщает "Земельный фонд", если речь идет о земельных участках сельскохозяйственного назначения, установлены минимальные сроки аренды:

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7 лет — для участков, используемых для товарного сельскохозяйственного производства, ведения фермерского хозяйства и личного крестьянского хозяйства.

10 лет — если это мелиорированные земли, на которых проводится гидротехническая мелиорация.

25 лет — если участок передается в аренду для закладки и/или выращивания многолетних насаждений (фруктовые сады, ягодники, виноградники и т.д.).

Таким образом, для сельскохозяйственных земель договор аренды на один год заключить невозможно, поскольку минимальный срок четко установлен законом.

Если земля не является сельскохозяйственной

Аренда земель несельскохозяйственного назначения (например, участков под застройку, коммерческое использование, транспортную инфраструктуру) не подпадает под такие ограничения. В таком случае стороны могут самостоятельно определять срок договора, в том числе и на один год.

Есть ли исключения

Некоторые исключения возможны в случаях краткосрочного пользования землей, например, при заключении договоров суперфиция (право застройки) или сервитута (ограниченное право пользования чужой землей). Однако это не является классической арендой и имеет другие правовые последствия.

Арендовать землю на один год можно только в случае земель несельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственных земель установлены минимальные сроки — от 7 до 25 лет в зависимости от целевого назначения. Перед заключением договора аренды земли рекомендуется:

внимательно изучить законодательство, регулирующее арендные отношения;

обратиться за консультацией к юристу или специалисту по земельным вопросам;

четко определить целевое назначение земельного участка;

согласовать с арендатором или арендодателем все условия договора, включая срок аренды.

Напомним, каждый гражданин Украины имеет право на бесплатное получение земельного участка из государственного или коммунального фонда. Одним из самых распространенных вариантов является выделение до 2 гектаров для ведения личного сельского хозяйства. Земельные участки предоставляются для различных нужд, определенных Земельным кодексом Украины, но процедура получения земли предусматривает определенные бюрократические этапы.

Однако найти свободную землю для приватизации непросто. В Украине отсутствует автоматизированный сервис для отображения свободных земельных участков в режиме реального времени. Сейчас поиск осуществляется вручную через Публичную кадастровую карту или путем официальных запросов в соответствующие органы.